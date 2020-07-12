Ипотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды

Россияне стали на 36% хуже выплачивать ипотечные займы в мае 2020 года по сравнению с мартом. Это следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» , с которыми ознакомились «Известия». В топ-10 регионов по росту числа просрочки вошли Дагестан, Чечня, Москва, Рязанская область, Краснодарский край, Ингушетия, Крым, Ставропольский край, Республика Адыгея и Санкт-Петербург . Эксперты связывают ухудшение платежной дисциплины с падением доходов из-за карантинных мер, они ожидают усиления этой тенденции в течение следующих месяцев. В ЦБ же, наоборот, считают, что всё восстанавливается на докризисный уровень.

Рекордный рост

В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ «Эквифакс». При этом более 44% из общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок — до месяца. Объем так называемой молодой просрочки составляет почти 600 млн рублей .

— Рост был сформирован в период введенных карантинных мер. Можно ожидать некоторого увеличения этого показателя в течение следующих нескольких месяцев, — заявил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

В ЦБ ведут статистику только по так называемой дефолтной просрочке, которая превышает 90 дней. В регуляторе «Известиям» рассказали, что по состоянию на 1 июня задолженность по ипотеке с неплатежами в три месяца достигла 66,1 млрд рублей. Это на 3,6% выше значений на начало 2020 года. На период с марта по июнь пришелся двухпроцентный рост.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пиковые значения выходов на первую просрочку по ипотечным займам наблюдались в апреле и первой половине мая, что было связано с установлением ограничительных мер, сообщили в пресс-службе ЦБ. Часть заемщиков не могла своевременно заплатить из-за снижения доходов и отсутствия возможности посетить офис банка в условиях пандемии, считают там.

— Май стал наиболее сложным для занятых в пострадавших отраслях: торговля, сфера услуг, ресторанный и гостиничный бизнес. Если в апреле они гасили долги из выплаченной в первых числах месяца мартовской зарплаты, то в мае у многих этой зарплаты просто не было . Как следствие, произошел рост числа просроченных кредитов, — рассказал «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

В Росбанке и РНКБ также зафиксировали рост неплатежей по ипотечным кредитам. Пик пришелся на апрель , рассказала «Известиям» начальник управления дистанционного взыскания Росбанка Елена Дорофеева. Выход клиентов на просрочку больше месяца в июне в среднем на 14% выше докризисного уровня. По ее словам, ситуация уже стабилизируется, но восстановление идет медленно. Для банков увеличение просрочки означает повышенные резервы, а для клиентов — испорченную кредитную историю и невозможность занимать в будущем , отметила Елена Дорофеева. В РНКБ ожидают ухудшения качества портфеля в ближайшем будущем.

Региональная специфика

В ряде субъектов просрочка увеличивалась быстрее, чем в других. В топ-10 регионов по росту объема задолженности вошли Дагестан, Чечня, Москва, Рязанская область, Краснодарский край, Ингушетия, Крым, Ставропольский край, Республика Адыгея и Санкт-Петербург.

Население этих регионов не получает достаточных доходов для обеспечения своих обязательств , считает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Список также обусловлен эпидемией коронавируса, например, Дагестан, Краснодарский край и Москва — одни из самых пострадавших регионов , добавил он. Другая причина в том, что рефинансирование недоступно для высокорисковых заемщиков, полагает эксперт.

В пресс-службе главы Крыма не ответили на вопрос, чем обусловлен рост просроченных ипотечных кредитов в период с марта по май. Вместо этого там со ссылкой на данные ЦБ обратили внимание, что ее доля осталась неизменной относительно портфеля жилищных займов, который продолжает расти благодаря государственной поддержке. Другие регионы не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если экономическая ситуация не ухудшится, следует ожидать, что частота возникновения неплатежей по кредитам сохранится на докризисном уровне, уверены в ЦБ.

— Просрочка будет расти более быстрыми темпами после окончания программы государственных кредитных каникул. Регулятору придется решать дилемму: либо показывать эту просрочку, из-за чего банкам придется наращивать резервы, либо пролонгировать госканикулы на новых условиях . Возможно, дефолтные ссуды в этом сегменте будут выводиться из традиционного резервирования, — уверен Денис Домащенко.

В регуляторе затруднились оценить, как изменится динамика просрочки после окончания кредитных каникул. Сложность прогнозирования эксперты ЦБ связали с высокой неопределенностью в макроэкономической и эпидемиологической ситуации во второй половине года . В настоящее время не наблюдается значимого роста просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Это связано с относительно высоким качеством кредитного портфеля, подытожили в Банке России.