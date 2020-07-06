Ставки переделаны: доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала вдвое
С начала года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки сократилась с 45 до 23%. Об этом «Известиям» рассказали в крупных риелторских компаниях, информацию подтвердили в некоторых банках. С 15 до 35% выросла доля желающих рефинансировать жилищный кредит и еще несколько месяцев назад имевших такую возможность, а сейчас потерявших ее. Дело в том, что на фоне кризиса банки стали снижать риски и вводить ограничения на эту услугу, в том числе для работников пострадавших сфер экономики. Рефинансирование позволяет заемщикам сэкономить сотни тысяч рублей, но средние ставки в целом остаются выше, чем по новым кредитам, отмечают эксперты.
Невнятные результаты
Рефинансирование по сути — новая ипотека, поэтому банки проверяют заемщика, как при выдаче кредита. При этом разница в процентных ставках помогает тем, кому удалось пройти эту процедуру, сэкономить сотни тысяч рублей, сказал «Известиям» директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
Последние пять лет средняя ипотечная ставка постепенно снижалась. В 2015 году она составляла 14% годовых, напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В апреле 2020-го она достигла 8,32% в целом, а на новостройки — 6,94% (с учетом госпрограммы субсидирования ставок), рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
Рефинансировать ипотечные кредиты, взятые несколько лет назад, стало выгодно, поэтому спрос на услугу вырос. По оценкам «Дом.РФ» и Frank RG, доля рефинансирования в общем объеме выданных жилищных займов за первые пять месяцев 2020 года составила 15,5%. В 2019-м средний показатель был равен 7%, напомнил Алексей Войлуков.
Доля одобренных кредитов по рефинансированию ипотеки могла быть и больше, но банки во время кризиса стали проводить политику управления рисками — как правило, они стараются строго оценивать платежеспособность заемщиков, сказал «Известиям» представитель одного из крупнейших российских банков. Поток тех, кто захотел рефинансировать ипотеку, вырос, однако сделать это оказалось не так просто из-за введенных ограничений, согласен Ильдар Хусаинов.
— С начала года доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, сократилась с 45 до 23%. И выросла доля тех, кто хотел бы изменить условия кредитования, но потерял такую возможность, — с 15 до 35%, — рассказал он.
В кредитных организациях подтвердили тенденцию. C начала года объем рефинансирования ипотеки в Райффайзенбанке снизился, сказал «Известиям» руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников. Это произошло из-за того, что сохраняется консервативная кредитная политика.
— Кредитоспособность заемщиков, безусловно, ухудшилась так же, как и финансовая стабильность бизнеса, ведь предприниматели и компании не получили запланированной выручки, а многие понесли существенные потери. Какие-то отрасли были полностью остановлены. Полный масштаб последствий, в том числе влияние кризиса на доходы физлиц, мы получим не ранее осени, поэтому наш банк сохраняет консервативную кредитную политику, — отметил Антон Красильников.
Поток заявок на рефинансирование действительно вырос, но, когда ставки заметно снижаются, банкам требуются дополнительные усилия для проверки платежеспособности клиентов. Поэтому может падать процент одобрения, подчеркнул представитель одного из крупнейших российских банков.
В ВТБ и Росбанке отметили рост количества рефинансированных кредитов по сравнению с прошлым годом. В других крупных банках на запросы «Известий» не ответили.
В Минстрое запрос «Известий» перенаправили в Минфин, там — в ЦБ. В Банке России «Известиям» сказали, что ипотечники, чьи доходы снизились из-за последствий пандемии, могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. В конце июня банки получили 67,2 тыс. обращений о предоставлении каникул в рамках закона №106-ФЗ, одобрено 50,9 тыс. заявок.
Трудности рефинансирования
Ставки рефинансирования в целом остаются на сравнительно высоком уровне, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Средний показатель составляет около 8,8% годовых, что ненамного ниже ставок по кредитам, которые выдавались в 2019 году (около 10%), и примерно соответствует уровню 2018-го (9,5%). На показатель одобряемости, безусловно, повлияла политика банков, которая приводит к сокращению потенциального круга заемщиков, добавила эксперт.
Во время коронакризиса больше отказов стали получать индивидуальные предприниматели и заемщики, которые работают в наиболее пострадавших отраслях экономики, — в ресторанах, в сфере авиаперевозок, индустрии развлечений и туризма и т.д. Также банки стали внимательнее оценивать показатели долговой нагрузки — отношение среднемесячных платежей по имеющимся кредитам к среднемесячному доходу, рассказал Андрей Колочинский.
Банки также неохотно берут в залог недвижимость, в которой есть доли несовершеннолетних, в том числе купленную с помощью средств маткапитала, добавил Ильдар Хусаинов. По информации директора по поддержке риелторского бизнеса ГК «Миэль» Юлии Федулаевой, сейчас значительно выросло время рассмотрения таких заявок на рефинансирование.
Ильдар Хусаинов считает, что на ипотечном рынке не хватает госпрограммы по поддержке существующих заемщиков. Государство могло бы выступать гарантом для добросовестных клиентов банков при рефинансировании их займов или создать отдельный страховой фонд, который бы компенсировал риски кредитных организаций, отметил он.