Ставки переделаны: доля одобренных заявок на рефинансирование ипотеки упала вдвое

С начала года доля одобренных банками заявок на рефинансирование ипотеки сократилась с 45 до 23%. Об этом «Известиям» рассказали в крупных риелторских компаниях, информацию подтвердили в некоторых банках. С 15 до 35% выросла доля желающих рефинансировать жилищный кредит и еще несколько месяцев назад имевших такую возможность, а сейчас потерявших ее. Дело в том, что на фоне кризиса банки стали снижать риски и вводить ограничения на эту услугу, в том числе для работников пострадавших сфер экономики. Рефинансирование позволяет заемщикам сэкономить сотни тысяч рублей, но средние ставки в целом остаются выше, чем по новым кредитам, отмечают эксперты.

Невнятные результаты

Рефинансирование по сути — новая ипотека, поэтому банки проверяют заемщика, как при выдаче кредита. При этом разница в процентных ставках помогает тем, кому удалось пройти эту процедуру, сэкономить сотни тысяч рублей, сказал «Известиям» директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Последние пять лет средняя ипотечная ставка постепенно снижалась. В 2015 году она составляла 14% годовых, напомнил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В апреле 2020-го она достигла 8,32% в целом, а на новостройки — 6,94% (с учетом госпрограммы субсидирования ставок), рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Рефинансировать ипотечные кредиты, взятые несколько лет назад, стало выгодно, поэтому спрос на услугу вырос. По оценкам «Дом.РФ» и Frank RG, доля рефинансирования в общем объеме выданных жилищных займов за первые пять месяцев 2020 года составила 15,5%. В 2019-м средний показатель был равен 7%, напомнил Алексей Войлуков.

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Доля одобренных кредитов по рефинансированию ипотеки могла быть и больше, но банки во время кризиса стали проводить политику управления рисками — как правило, они стараются строго оценивать платежеспособность заемщиков , сказал «Известиям» представитель одного из крупнейших российских банков. Поток тех, кто захотел рефинансировать ипотеку, вырос, однако сделать это оказалось не так просто из-за введенных ограничений, согласен Ильдар Хусаинов.

— С начала года доля граждан, подавших заявки на рефинансирование и получивших одобрение, сократилась с 45 до 23%. И выросла доля тех, кто хотел бы изменить условия кредитования, но потерял такую возможность, — с 15 до 35% , — рассказал он.

В кредитных организациях подтвердили тенденцию. C начала года объем рефинансирования ипотеки в Райффайзенбанке снизился, сказал «Известиям» руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников. Это произошло из-за того, что сохраняется консервативная кредитная политика.

— Кредитоспособность заемщиков, безусловно, ухудшилась так же, как и финансовая стабильность бизнеса, ведь предприниматели и компании не получили запланированной выручки, а многие понесли существенные потери. Какие-то отрасли были полностью остановлены. Полный масштаб последствий, в том числе влияние кризиса на доходы физлиц, мы получим не ранее осени, поэтому наш банк сохраняет консервативную кредитную политику , — отметил Антон Красильников.

Поток заявок на рефинансирование действительно вырос, но, когда ставки заметно снижаются, банкам требуются дополнительные усилия для проверки платежеспособности клиентов. Поэтому может падать процент одобрения , подчеркнул представитель одного из крупнейших российских банков.

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В ВТБ и Росбанке отметили рост количества рефинансированных кредитов по сравнению с прошлым годом. В других крупных банках на запросы «Известий» не ответили.

В Минстрое запрос «Известий» перенаправили в Минфин, там — в ЦБ. В Банке России «Известиям» сказали, что ипотечники, чьи доходы снизились из-за последствий пандемии, могут воспользоваться правом на кредитные каникулы. В конце июня банки получили 67,2 тыс. обращений о предоставлении каникул в рамках закона №106-ФЗ, одобрено 50,9 тыс. заявок.

Трудности рефинансирования

Ставки рефинансирования в целом остаются на сравнительно высоком уровне, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Средний показатель составляет около 8,8% годовых, что ненамного ниже ставок по кредитам, которые выдавались в 2019 году (около 10%), и примерно соответствует уровню 2018-го (9,5%) . На показатель одобряемости, безусловно, повлияла политика банков, которая приводит к сокращению потенциального круга заемщиков, добавила эксперт.

Во время коронакризиса больше отказов стали получать индивидуальные предприниматели и заемщики, которые работают в наиболее пострадавших отраслях экономики, — в ресторанах, в сфере авиаперевозок, индустрии развлечений и туризма и т.д. Также банки стали внимательнее оценивать показатели долговой нагрузки — отношение среднемесячных платежей по имеющимся кредитам к среднемесячному доходу, рассказал Андрей Колочинский.

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Банки также неохотно берут в залог недвижимость, в которой есть доли несовершеннолетних, в том числе купленную с помощью средств маткапитала , добавил Ильдар Хусаинов. По информации директора по поддержке риелторского бизнеса ГК «Миэль» Юлии Федулаевой, сейчас значительно выросло время рассмотрения таких заявок на рефинансирование.