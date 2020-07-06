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В метре счастье: Минфин собирается расширить льготную ипотеку

В законе о поддержке многодетных семей могут прописать новые цели для кредитов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В метре счастье: Минфин собирается расширить льготную ипотеку
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2020-07-03 14:52:59
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Законопроект о расширении льготной ипотеки для многодетных семей готовит Минфин. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что также прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки. Вероятнее всего речь идет о новых целях займов, под которые можно получить субсидию. В частности, по словам источников «Известий», близких к ведомству, обсуждается включение в список строительства индивидуального жилья, покупки недостроенного или квартир, которым требуется ремонт. Инициативу министерства поддерживают и в Госдуме, там считают, что ипотека должна стать еще более доступной для россиян.

Новые возможности

Как выяснили «Известия», Минфин готовит поправки в законопроект «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Речь идет о новых льготах, которыми смогут воспользоваться многодетные семьи при использовании ипотечной субсидии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

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ипотека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Минфином России, совместно с Минстроем и АО «Дом.РФ» в настоящее время осуществляется подготовка изменений в Федеральный закон 157-ФЗ в части расширения и уточнения целей предоставления заемных средств. Кроме того, прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки», — пояснили в Минфине.

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По словам источников «Известий», близких к ведомству, речь может идти о новых целях льготных кредитов, таких как строительство индивидуального жилья, покупка недостроенного или которому требуется ремонт. Также министерство рассматривает вопрос о появлении ограничений для кредиторов, допущенных к госпрограмме поддержки семей с детьми. Субсидию можно будет получить по кредитам, заключенным с банками, «Дом.РФ» и организациями, которые аккредитованы «Дом.РФ».

В пресс-службе «Дом.РФ» от комментариев готовящегося документа воздержались. Однако там сообщили, что примерно 30% выдачи в мае сформировала «Семейная ипотека», в рамках которой гражданам с двумя или более детьми выдаются кредиты по ставке около 5%. За месяц «выдано 29,4 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья в новостройках, что на 21% больше, чем в мае предыдущего года. Практически все эти кредиты выдавались в рамках ипотечных программ с господдержкой», уточнили в организации.

Там добавили, что в мае примерно две трети от общего числа кредитов на строящееся жилье — 20,2 тыс. на 50,6 млрд рублей — выдавалось по другой госпрограмме, запущенной по поручению Владимира Путина в апреле 2020 года (106-ФЗ). Ставка по ней не превышает 6,5%.

В пресс-службе Минстроя оперативный комментарий получить не удалось. В профильном комитете Госдуме к инициативе Минфина отнеслись положительно.

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частное
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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— Я поддерживаю идею этого законопроекта. Меня всегда удивляла эта ситуация: при том, что у нас развивается ипотечное кредитование, это касается только многоквартирных домов. А вот индивидуальное строительство развивается крайне слабо. Видимо, потому что банки боятся давать деньги, не понимая, что у них будет залогом, — заявил «Известиям» зампред комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

По его мнению, ипотечное кредитование необходимо развивать не только для многодетных семей, но и для всех граждан, делая его более доступным.

Еще доступнее

Позитивно отнеслись к документу и в парламентских фракциях. Первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов отметил, что инициатива Минфина — логичное развитие диалога с правительством.

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— То есть речь идет об обсуждении расширения возможностей получения ипотеки не только на готовое жилье, но и на частный сектор. Об этом говорилось и в одном из поручений президента России. Поэтому мы, конечно, этот законопроект поддерживаем, — пояснил парламентарий «Известиям».

По его словам, льготная ипотека — это один из эффективно работающих инструментов, который себя неплохо зарекомендовал. Кроме того, это станет серьезной поддержкой строительной отрасли. По данным, которые предоставила в Госдуму кампания «Дом.РФ», снижение льготной ипотечной ставки на полпроцента увеличивает число взятых гражданами кредитов на 5–7%. Естественно, по его словам, это сказывается на росте объемов строительства жилья, а также ведет к увеличению рабочих мест.

— В целом нужно эту инициативу поддерживать. Индивидуальное жилищное строительство нуждается в стимулировании, ипотека для этого была бы неплоха, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

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рабочее
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В КПРФ также назвали законопроект очень важным с учетом принятых поправок в Конституцию, которые закрепляют социальный курс государства.

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— Мы сегодня сильно отстаем от Европы, где кредиты на жилье гораздо доступней. В России любые новаторские идеи идут туговато, но если мы действительно хотим добиться больших объемов строительства, то условия кредитования должны стать еще более удобными. Не говоря уже о том, что большое количество россиян сегодня живет за чертой бедности, — заявил «Известиям» член фракции, глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

В ЛДПР обещали дать оценку документу после того, как он будет внесен в нижнюю палату.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что как многодетный отец сам поддерживает данную инициативу, а в его семье вопрос своего дома уже обсуждается. По его словам, новые возможности для использования льготных субсидий не только решили бы жилищную проблему, которая для многодетных семей очень актуальна, но и позитивно сказались на повышении рождаемости.

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