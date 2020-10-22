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Страховок натерпелись: заболевшим COVID медикам выплатили 6,8 млрд

Деньги перечислили 87 тыс. человек, но всё равно не охватили всех нуждающихся
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Страховок натерпелись: заболевшим COVID медикам выплатили 6,8 млрд
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2020-10-21 11:24:54
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Страховые выплаты получили свыше 87 тыс. медиков, заразившихся коронавирусом, а общая сумма платежей составила 6,8 млрд рублей — то есть больше половины от выделенных средств. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. Абсолютное большинство компенсаций перечислили вследствие временной нетрудоспособности медицинских работников, в то время как количество выплат в связи со смертью не превысило 300. В реальности заболевших врачей может быть минимум в три раза больше, но им проблематично получить возмещение из-за бюрократических сложностей, считают эксперты. При этом, кроме страховых выплат, врачам полагаются и надбавки к зарплате за работу в особых условиях.

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Заболевшие коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей медики получают дополнительные страховые выплаты по указу президента, вступившему в силу в мае 2020 года. Если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тыс. рублей, если стал причиной инвалидности — величина выплаты варьируется от 688 тыс. до 2 млн рублей. В случае смерти от коронавируса родственники погибшего получают 2,7 млн рублей. Такая выплата полагается не только врачам, но и среднему, а также младшему медперсоналу и водителям скорой помощи. В совокупности на эти цели было выделено 11,5 млрд рублей.

Страховок натерпелись
тест на коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По состоянию на 20 октября, по оперативным данным Фонда социального страхования (ФСС), медикам выплатили 6,8 млрд рублей страховых компенсаций, сообщили «Известиям» в Минздраве. Большая часть из них была произведена из-за причинения вреда здоровью, который вызвал временную нетрудоспособность, — в общей сложности 6 млрд рублей и 87 тыс. страховых случаев. По причине смерти медработника государство возместило 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

При этом каждое заражение подлежит специальному расследованию. В день установления диагноза работодатель обязан создать врачебную комиссию в составе не менее трех человек с участием ФСС, которая в течение суток должна выяснить, где именно медработник подхватил инфекцию — на рабочем месте или в быту. По результатам расследования комиссия направляет в ФСС заключение, после чего осуществляется выплата.

Однако сложность этой процедуры неоднократно подвергалась критике, в том числе со стороны президента.

— Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась: 16 и более документов надо собрать человеку, чтобы получить соответствующую выплату. Надо эту излишнюю бюрократию прекратить, — потребовал Владимир Путин.

Страховок натерпелись
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В правительстве не ответили на вопросы «Известий» о том, как оценивают существующую динамику по страховым выплатам медикам. В ФСС переадресовали запрос в Минздрав.

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Вопрос к статистике

По данным оперштаба по борьбе с пандемией, в России выявлено 1,4 млн заболевших коронавирусом. Из них 1 млн человек выздоровели и 24 тыс. скончались. При этом инфицированных медиков может быть в несколько раз больше, чем тех, кто получил страховую выплату, отметил вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев.

— Число фактически заразившихся медиков превышает количество зафиксированных страховых случаев минимум в два-три раза, поэтому выплаты получают далеко не все, кто имеет на них право. Сегодня в любом медицинском учреждении 15–20% сотрудников болеют, — заявил он.

Причина этого — в абсурдности требований к расследованию, уверен эксперт.

Руководителю медучреждения необходимо выявить конкретного больного, от которого заразился работник. Это нереалистичное требование: через поликлиники и скорую помощь проходят тысячи людей, и многие болеют бессимптомно, выступая переносчиками вируса, — посетовал Сергей Дорофеев.

Страховок натерпелись
врач
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Кроме того, компенсациями несправедливо обделили административный и технический персонал, хотя они тоже работают в зоне высокого риска, добавил эксперт.

Учитывая, что на страховые выплаты медикам было выделено в общей сложности 11,5 млрд рублей, за оставшиеся два месяца вряд ли получится выбрать эту сумму целиком, заявил зампред профсоюза работников здравоохранения Михаил Андрочников. Виной тому — искусственное занижение числа заболевших среди врачей и медперсонала.

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По официальным данным, участие в оказании помощи больным коронавирусом принимает 400 тыс. человек, пояснил эксперт. То есть 87 тыс., которые смогли получить компенсацию, — это 21% от их числа. Если вести подсчет относительно такой базы, получается, что уровень заболеваемости медработников в России намного выше, чем в Европе, где он достигает максимум 12%. Возникает вопрос: либо статистика не охватывает всех причастных медиков, либо у персонала нет средств защиты в достаточном количестве, отметил Михаил Андрочников.

На наш взгляд, в статистике не учитывается ряд медицинских работников, которые так или иначе контактируют с коронавирусом. Речь о сотрудниках лечебных организаций, непосредственно оказывающих помощь. Всего их 1,5–1,7 млн человек, и все они должны претендовать на страховые выплаты, — заявил эксперт.

Ранее профсоюз медицинских работников обратился к президенту с просьбой расширить круг получателей страховых компенсаций. Кроме того, там заявляли, что заболевания медиков, исполнявших свои трудовые обязанности, нередко объясняются заражением в быту. На начальном этапе больше 50% всех, кто обращался за назначением страховой выплаты, встречали отказ, жаловались в профсоюзе.

Помимо дополнительных страховых выплат, медикам, работающим с коронавирусом, полагаются надбавки к зарплате. Они составляют от 25 тыс. рублей для младшего медперсонала до 80 тыс. рублей для врачей. Однако сначала положенные суммы приходили не всем: в мае медики из разных регионов жаловались на невыплату. Обсуждая эту проблему с министром здравоохранения, Владимир Путин подчеркнул, что если бы в постановлении правительства изначально были прописаны понятные и легко контролируемые принципы начисления выплат за работу в особых условиях, то было бы меньше вопросов и к главврачам, и к губернаторам.

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