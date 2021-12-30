Долгие проводы: россияне взяли рекордное число «длинных» микрозаймов

В III квартале 2021 года в России заметно выросло число микрозаймов, при этом не наблюдалось значительного роста просроченных задолженностей. Эксперты считают, что рост закредитованности населения продолжится в 2022 году и будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации в стране и действий регулятора. Подробности — в материале «Известий».

Долговой портфель раздул рекорд

Портфель микрозаймов в III квартале 2021 года вырос на 6% и составил 305 млрд рублей. При этом доля долгосрочных займов достигла рекордного уровня в 55%. Об этом говорится в подготовленном ЦБ РФ «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2021 года (есть в распоряжении «Известий»). Также в этот период продолжила расти доля онлайн-займов.

Многие микрофинансовые организации (МФО) работают в сегменте займов «до зарплаты» (PDL-займы). Однако за девять месяцев 2021 года заметно увеличилось число компаний, предоставляющих онлайн-займы на длительные сроки.

Центробанк отмечает, что планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат будут стимулировать МФО переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное.

Ситуация на рынке МФО схожа с ситуацией на рынке потребительского кредитования, указывает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. В условиях растущей инфляции, опережающей восстановление реальных располагаемых доходов населения, спрос на займы (в т.ч. в сегменте PDL) повышен, что и подтверждается статистикой. При этом более высокая ставка по сравнению с банковскими продуктами позволяет выдавать заемные средства клиентам, имеющим относительно невысокий уровень кредитоспособности и не проходящим по скоринг-моделям банков, замечает эксперт.

Долгие проводы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— На фоне снижения количества качественных заемщиков (из-за медленного восстановления реальных располагаемых доходов) МФО не смягчают свои риск-политики, а увеличивают сроки займов, — говорит Константин Бородулин. — Рост закредитованности продолжится в 2022 году и будет сильно зависеть от макроэкономической ситуации в стране и регулятивного воздействия со стороны Банка России.

Продолжающиеся уже несколько лет действия Банка России по охлаждению рынка розничного кредитования привели к увеличению сроков действия кредитов и займов, считают специалисты. Например, банки начали выдавать необеспеченные потребительские ссуды на семь лет.

— Банк России прежде всего хочет ограничить необеспеченные потребительские ссуды с высоким уровнем долговой нагрузки, и, если эти ссуды сроком на пять лет, вне зависимости от нагрузки, — говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. — [Опубликованные в обзоре показатели] не говорят о том, что ситуация критична.

Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян согласен с мнением Мехтиева. Рост портфеля микрозаймов свидетельствует о том, что население переходит на модель потребления в счет своих будущих доходов, считает он. Текущие доходы россиян в реальном выражении уже несколько лет не растут, при этом люди стараются поддерживать привычный для них образ жизни.

— В 2021 году мы видим непрерывный рост потребления, и здесь сказывается неудовлетворенный спрос в пандемийный период, — говорит Агван Микаелян. — «Жизнь взаймы» для значительной доли населения постепенно становится обыденным делом. Всё меньшее количество людей воспринимают кредит как некий барьер. Само по себе наличие такого феномена, как микрозаймы, говорит о том, что людям катастрофически не хватает денег на текущее потребление.

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С другой же стороны, уточняет специалист, увеличение доли менее рискованных долгосрочных микрозаймов — это скорее позитивная тенденция, хотя и здесь кроется определенная опасность. Ведь одно дело, когда человек берет взаймы 30 тыс. рублей под 300% годовых на неделю, и совсем другое, когда он планирует обслуживать этот долг в течение 2–3 месяцев. Конечно, на законодательном уровне следует продолжить ужесточение требований и ограничений к микрозаймам, считает эксперт. По мнению Микаеляна, в качестве альтернативы банки могли бы наладить «конвейерное» онлайн-кредитование под более низкий процент. Это позволило бы снизить финансовые риски для заемщиков и фактически сузить поле деятельности для МФО.

Если посмотреть на статистику прошлых лет, то в III квартале всегда фиксировался естественный прирост рынка на фоне сезонности. После относительно спокойных летних месяцев покупательская способность населения традиционно увеличивается.

— Долгосрочные микрозаймы — это тренд рынка, который наметился еще в 2020 году, — напоминает генеральный директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. — Как правило, их оформляют повторные клиенты, с хорошей кредитной историей. Такие займы более востребованы за счет меньшей финансовой нагрузки, они ближе по характеристикам к банковским кредитам и комфортнее в обслуживании, позволяют заемщику погашать сумму постепенно.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский считает, что рекордный уровень долгосрочных займов свидетельствует «с одной стороны, о частых разрывах в денежных потоках потребителя, с другой стороны, указывает на то, что потребитель имеет определенную уверенность, что он погасит долг, несмотря на весьма высокий процент». Поэтому, по замечанию Гиринского, «нельзя однозначно говорить о тревожности тенденции, но надо очень внимательно следить за проблемами с просрочкой и реструктуризацией долгов». Здесь стоит напомнить, что Банк России планирует в 2022 году ряд ограничительных мер с одновременным более полным анализом финансовой устойчивости заемщика.

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Генеральный директор «Юником24» Дмитрий Африканов обращает внимание на то, что 60% россиян в настоящее время вообще не имеют никаких сбережений. Именно это и вынуждает граждан обращаться за заемными средствами. Но финансовые организации ужесточили требования к клиентам, опасаясь массовых дефолтов, поэтому одобряется, по оценке Африканова, лишь около 25% заявок.

Что говорят специалисты МФО

По опыту МФО «Лайм-Займ» займы Installments составляют около 65% от объема выдач. В III квартале в этой микрофинансовой организации фиксировали пятипроцентный прирост по количеству выдач IL-займов (кредитов в рассрочку) в сравнении с показателями II квартала. Однако при этом не наблюдалось негативной динамики показателя NPL (доля просроченной задолженности) по данному продукту.

— Увеличение доли долгосрочных займов в общем портфеле связано с несколькими факторами, — говорит управляющий директор «Лайм-Займ» Олеся Киселева. — Во-первых, в осенние месяцы происходит сезонное повышение спроса на услуги кредиторов, которое обусловлено увеличением покупательской активности населения и ростом цен. Во-вторых, рост доли займов Installments в структуре выдач компаний — это показатель того, что сегодня МФО работают с клиентами с проверенным риск-профилем, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину. Компании выдают данные займы по более низким процентным ставкам, а пользователи получают дополнительные опции (например, возможность досрочного погашения, которая дает клиентам ощутимую выгоду при уплате процентов).

Однако коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко полагает, что рост доли среднесрочных потребительских займов является прямым следствием политики регулятора, направленной на сворачивание сегмента PDL.

— После снижения в 2019 году дневной процентной ставки с 1,5 до 1% многие компании были вынуждены изменить свою бизнес-модель и стали искать для себя нишу именно в потребительских среднесрочных займах, — говорит Надежда Димченко. — Они выдаются на срок до одного года и на сумму до 100 тыс. рублей. Этим объясняется рост сумм кредитования в III квартале. Тенденция еще больше усилится в 2022 году, когда будет принято решение о дальнейшем понижении процентной ставки с 1% в день до 0,8%.

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Причина популярности МФО у населения и в том, что банки не готовы работать с получателями микрозаймов. Играет свою роль и то, что уровень одобрения займов у МФО выше.

Генеральный директор МФК «Займер» (Robocash Group) Роман Макаров убежден, что увеличение объема микрозаймового портфеля — это органичный, нормальный рост рынка, полностью укладывающийся в сезонный тренд. В 2019 и 2020 годах в III квартале портфель микрозаймов также показывал рост на 6%.

Согласно сообщению Центробанка, основным драйвером роста в III квартале 2021 года стали среднесрочные займы сегмента Installment, чем и обусловлено увеличение объема суммарного портфеля. Сам же спрос на микрозаймы был сдержанным — сказывались массовые государственные выплаты населению в августе–сентябре.

— Интерес к относительно крупным займам со стороны населения объясним ускоренным ростом цен на потребительские товары, — говорит Роман Макаров. — В то же время перетекание спроса от краткосрочных займов к среднесрочным свидетельствует о стабильном материальном положении заемщиков и относительной уверенности в нем на годичный срок.

Рост объема микрозаймов сохраняется с середины прошлого года, когда рынок начал восстанавливаться после ковидных ограничений. Связано это также с наблюдаемым ростом промышленного производства и одновременным ускорением инфляции. У людей растут как потребность в деньгах, так и ожидания будущих доходов. К тому же микрокредитные организации значительно улучшили характеристики своих продуктов, приблизив их условия к банковским.

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В 2021 году доля долгосрочных займов действительно достигла рекордных значений, рассказывает председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов. Если раньше кредитная политика компаний была направлена на то, чтобы ограничивать рост чеков, повышая оборачиваемость портфеля, то сейчас выпускаются более «длинные» продукты с высоким чеком, поясняет он. И, скорее всего, этот тренд на рынке сохранится надолго. Планируемое законодательное снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день и сокращение максимального размера выплат стимулируют МФО переходить из наиболее рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное.

Управляющий проектом Scorista Мария Вейхман полагает, что «всё вернется на круги своя к середине 2022 года».

— Сейчас кредиторы пытаются нарастить выдачу не за счет увеличения заемщиков, а за счет выданных сумм, — говорит Вейхман. — Критерии оценки занижены для увеличения выдачи, поэтому и просрочка будет расти. Негативной тенденции здесь нет, люди рефинансируют короткие займы длинными, так выгоднее.