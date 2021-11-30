Нескромный запрос: банки массово портят кредитные истории россиян

Банки портят кредитные истории россиян: клиенты финансовых организаций жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды . В большинстве кейсов граждане указывают, что банки, чьими клиентами они не являются, запрашивают без их согласия информацию об их платёжеспособности. В ЦБ «Известиям» заявили, что за январь-октябрь получили более 800 таких жалоб. Частые запросы в БКИ могут негативно сказаться на условиях выдачи займа , когда человек решит за ним обратиться, или вовсе привести к отказу в ссуде, отметили специалисты.

След в истории

«Известия» ознакомились с жалобами граждан в популярных форумах (banki.ru и vc.ru) на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю . Пользователи публикуют комментарии, рассказывая об опыте запросов со стороны банков их кредитных отчетов без разрешения. Тогда как по закону такая информация должна передаваться только с согласия физлица .

Справка «Известий» В кредитной истории физлиц содержится информация обо всех займах с суммами и сроками их погашения, сведениями о текущем и просроченном долге, а также в целом о его платежной дисциплине. Россияне могут дважды в год бесплатно запрашивать такие данные.

Так, по словам Юлии из Уфы, в начале ноября она подала две жалобы в Центробанк на «Открытие» за незаконные запросы ее данных в БКИ : 14,18 августа и 27, 29 октября. «После получения ответа подам жалобу в Роскомнадзор, а дальше пойду в суд за компенсацией», — написала она.

Поссудное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Я не клиент этого банка и ранее им не была, и соответственно согласия на получение сведений из БКИ тоже не давала. То есть, у них не было законных оснований запрашивать мою историю, а бюро предоставлять их , — рассказала Юлия «Известиям». — Жалоба в ЦБ подана 4 ноября, срок рассмотрения составляет месяц. Банк нарушил законы о кредитных историях и персональных данных, а его заявления о произошедших технических ошибках — неправда, так как подобная практика у них носит массовый характер.

В ФК «Открытие» оперативно не ответили на запрос «Известий».

Другие пользователи также делятся своим опытом. Одна из участниц спросила у форумчан совета, как «наказать» ВТБ, который без ее согласия только за август 2021-го запросил ее кредитную историю семь раз . Девушка рассказала, что у нее в этом банке есть накопительный счет и ЕКП (Единая карта петербуржца. — «Известия»), но согласия на запрос кредитного отчета она не предоставляла. Тогда как у частник аналогичного обсуждения на vc.ru написал, что действия финорганизации, которая без его ведома сформировала заявку на ссуду на крупную сумму, испортили его кредитную историю и стали причиной отказа в другом банке . О выигранном иске против финансовой организации с частичной компенсацией вреда и расходов рассказал другой пользователь.

В ВТБ «Известиям» сообщили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. Банк полностью работает в правовом поле, заверили там , а случаи технических ошибок минимальны. По всем обращениям уже проведена дополнительная проверка, ситуация урегулирована, она не отразится на историях клиентов, отметили в ВТБ.

«С проблемой незаконных запросов сталкивался не раз», — рассказал «Известиям» Антон, который создал тему, посвященную этой проблеме на одном из форумов . Упрощение в 2019-м процедуры получения кредитных отчетов одновременно вскрыло большое количество несанкционированных запросов со стороны банков. Поэтому, видя, что люди столкнувшись с такой практикой, часто ищут информацию и не знают, как поступить, в помощь им аккумулировал необходимые сведения в одном месте, отметил он.

Нескромный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В ЦБ «Известиям» сообщили, что за 10 месяцев получили более 800 жалоб граждан на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия . Больше половины касаются банков, добавили там, пояснив, что только в 2021-м стали вести отдельную статистику по таким обращениям. В регуляторе отметили: начиная с 2019-го по ноябрь этого года ЦБ составил 1,8 тыс. протоколов за нарушения закона о кредитных историях. За это время актуализировано 38,2 млн. записей данных граждан, как по причине несвоевременной передачи банком информации, так и по обращениям потребителей.

Согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка, только за последний год в отношении «Открытия» регулятором было принято более 10 постановлений о привлечении к административной ответственности на основании ст. 14.29 КоАП РФ — незаконное получение или предоставление кредитного отчета. В отношении ВТБ и МТС Банка принято по пять аналогичных решений.

Доля обращений о неправомерном доступе к кредитным данным со стороны банков незначительна, сказали «Известиям» в Роскомнадзоре .

Верхушка айсберга

В ЦБ рекомендуют гражданам оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы, обращаясь в БКИ, так как вся информация, содержащаяся у них, может быть использована кредитором при принятии решения . С 2022-го появится возможность опротестовать такие сведения путем обращения напрямую к кредитору, заключили там.

«Известия» обратились в топ-30 банков по поводу незаконного запроса кредитных историй граждан. В Сбере и УБРиР заверили «Известия», что делают запросы только при наличии согласия клиента.

Любые действия осуществляются только после получения согласия клиента, также и обращения в БКИ, сообщили в микрофинансовой компании CarMoney. В МФО Webbankir и Eqvanta сказали, что предупреждений и штрафов от регулятора не получали . Говоря о скоринговой модели, в Webbankir пояснили, что если запросов и отказов кредитных историй человека становится много, то банки могут увеличить ставку для подобных клиентов или не выдать кредит вовсе.

Поссудное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ОКБ ежемесячно поступает около 1,4 тыс. обращений, из которых 20% составляют претензии физлиц по этому поводу, сообщили там . В большинстве жалоб говорится, что человек в действительности давал банку свое одобрение, но есть и случаи, когда кредитор не может предоставить оригиналы письменного согласия, подчеркнули в бюро, добавив, что все такие факты передаются в ЦБ. В НБКИ сказали, что редко получают обоснованные жалобы на несанкционированные запросы кредитный историй. Далеко не все заемщики знают, что банки, выдавшие ссуду, могут делать запросы, вносить записи в кредитную историю в течение всего срока действия займа, добавили в компании.

800 жалоб в ЦБ — верхушка айсберга , полагает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, фактов нарушения со стороны банков может быть в разы больше, так как многие люди не в курсе, что их история запрашивается, другие, обнаружив, не захотят жаловаться или просто не будут знать, как это сделать.