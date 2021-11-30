Нескромный запрос: банки массово портят кредитные истории россиян
Банки портят кредитные истории россиян: клиенты финансовых организаций жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды. В большинстве кейсов граждане указывают, что банки, чьими клиентами они не являются, запрашивают без их согласия информацию об их платёжеспособности. В ЦБ «Известиям» заявили, что за январь-октябрь получили более 800 таких жалоб. Частые запросы в БКИ могут негативно сказаться на условиях выдачи займа, когда человек решит за ним обратиться, или вовсе привести к отказу в ссуде, отметили специалисты.
След в истории
«Известия» ознакомились с жалобами граждан в популярных форумах (banki.ru и vc.ru) на действия финорганизаций, которые портят их кредитную историю. Пользователи публикуют комментарии, рассказывая об опыте запросов со стороны банков их кредитных отчетов без разрешения. Тогда как по закону такая информация должна передаваться только с согласия физлица.
Так, по словам Юлии из Уфы, в начале ноября она подала две жалобы в Центробанк на «Открытие» за незаконные запросы ее данных в БКИ: 14,18 августа и 27, 29 октября. «После получения ответа подам жалобу в Роскомнадзор, а дальше пойду в суд за компенсацией», — написала она.
— Я не клиент этого банка и ранее им не была, и соответственно согласия на получение сведений из БКИ тоже не давала. То есть, у них не было законных оснований запрашивать мою историю, а бюро предоставлять их, — рассказала Юлия «Известиям». — Жалоба в ЦБ подана 4 ноября, срок рассмотрения составляет месяц. Банк нарушил законы о кредитных историях и персональных данных, а его заявления о произошедших технических ошибках — неправда, так как подобная практика у них носит массовый характер.
В ФК «Открытие» оперативно не ответили на запрос «Известий».
Другие пользователи также делятся своим опытом. Одна из участниц спросила у форумчан совета, как «наказать» ВТБ, который без ее согласия только за август 2021-го запросил ее кредитную историю семь раз. Девушка рассказала, что у нее в этом банке есть накопительный счет и ЕКП (Единая карта петербуржца. — «Известия»), но согласия на запрос кредитного отчета она не предоставляла. Тогда как участник аналогичного обсуждения на vc.ru написал, что действия финорганизации, которая без его ведома сформировала заявку на ссуду на крупную сумму, испортили его кредитную историю и стали причиной отказа в другом банке. О выигранном иске против финансовой организации с частичной компенсацией вреда и расходов рассказал другой пользователь.
В ВТБ «Известиям» сообщили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. Банк полностью работает в правовом поле, заверили там, а случаи технических ошибок минимальны. По всем обращениям уже проведена дополнительная проверка, ситуация урегулирована, она не отразится на историях клиентов, отметили в ВТБ.
«С проблемой незаконных запросов сталкивался не раз», — рассказал «Известиям» Антон, который создал тему, посвященную этой проблеме на одном из форумов. Упрощение в 2019-м процедуры получения кредитных отчетов одновременно вскрыло большое количество несанкционированных запросов со стороны банков. Поэтому, видя, что люди столкнувшись с такой практикой, часто ищут информацию и не знают, как поступить, в помощь им аккумулировал необходимые сведения в одном месте, отметил он.
В ЦБ «Известиям» сообщили, что за 10 месяцев получили более 800 жалоб граждан на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия. Больше половины касаются банков, добавили там, пояснив, что только в 2021-м стали вести отдельную статистику по таким обращениям. В регуляторе отметили: начиная с 2019-го по ноябрь этого года ЦБ составил 1,8 тыс. протоколов за нарушения закона о кредитных историях. За это время актуализировано 38,2 млн. записей данных граждан, как по причине несвоевременной передачи банком информации, так и по обращениям потребителей.
Согласно данным, опубликованным на сайте Центробанка, только за последний год в отношении «Открытия» регулятором было принято более 10 постановлений о привлечении к административной ответственности на основании ст. 14.29 КоАП РФ — незаконное получение или предоставление кредитного отчета. В отношении ВТБ и МТС Банка принято по пять аналогичных решений.
Доля обращений о неправомерном доступе к кредитным данным со стороны банков незначительна, сказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Верхушка айсберга
В ЦБ рекомендуют гражданам оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы, обращаясь в БКИ, так как вся информация, содержащаяся у них, может быть использована кредитором при принятии решения. С 2022-го появится возможность опротестовать такие сведения путем обращения напрямую к кредитору, заключили там.
«Известия» обратились в топ-30 банков по поводу незаконного запроса кредитных историй граждан. В Сбере и УБРиР заверили «Известия», что делают запросы только при наличии согласия клиента.
Любые действия осуществляются только после получения согласия клиента, также и обращения в БКИ, сообщили в микрофинансовой компании CarMoney. В МФО Webbankir и Eqvanta сказали, что предупреждений и штрафов от регулятора не получали. Говоря о скоринговой модели, в Webbankir пояснили, что если запросов и отказов кредитных историй человека становится много, то банки могут увеличить ставку для подобных клиентов или не выдать кредит вовсе.
В ОКБ ежемесячно поступает около 1,4 тыс. обращений, из которых 20% составляют претензии физлиц по этому поводу, сообщили там. В большинстве жалоб говорится, что человек в действительности давал банку свое одобрение, но есть и случаи, когда кредитор не может предоставить оригиналы письменного согласия, подчеркнули в бюро, добавив, что все такие факты передаются в ЦБ. В НБКИ сказали, что редко получают обоснованные жалобы на несанкционированные запросы кредитный историй. Далеко не все заемщики знают, что банки, выдавшие ссуду, могут делать запросы, вносить записи в кредитную историю в течение всего срока действия займа, добавили в компании.
800 жалоб в ЦБ — верхушка айсберга, полагает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По его словам, фактов нарушения со стороны банков может быть в разы больше, так как многие люди не в курсе, что их история запрашивается, другие, обнаружив, не захотят жаловаться или просто не будут знать, как это сделать.
Штраф за такого рода нарушение составляет 30-50 тыс. рублей, что неощутимо для крупного банка, считает партнер, руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев: необходимо актуализировать законодательство, так как существующие суммы наказания были приняты в 2007 году.