Отдайте всё: россиян атакуют черные кредиторы

По мере продолжения пандемии коронавируса всё большую активность в интернете разворачивают так называемые черные кредиторы. Это финансовые компании, которые не имеют лицензии Банка России, но выдают кредиты всем желающим. Для получения займа, как правило, не требуется даже личного присутствия. Обратной стороной такой «простоты» становятся бешеные процентные ставки и жесткие, зачастую криминальные методы взыскания просроченных долгов. Чем опасны нелегальные поставщики финансовых услуг, почему этот рынок так разросся, как вычислить черного кредитора и можно ли ему не платить, выясняли «Известия».

Ушли в онлайн

Компании, которые выдают кредиты без лицензии Банка России, начали переходить в онлайн и перечислять деньги заемщикам без личного присутствия. Об этом рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. По его словам, нелегальные кредиторы всё активнее переходят в интернет.

Как рассказал глава департамента, во время прошлогоднего карантина нелегальные кредиторы еще не успели обосноваться в Сети. Тогда там можно было найти предложения, но представитель нелегального кредитора приезжал домой к потенциальному заемщику, брал для «скоринга» его паспорт и тут же выдавал деньги. Теперь и этого не требуется. Вся связь происходит в онлайне, а деньги перечисляют на карту или на телефон.

За январь-сентябрь 2021 года в ЦБ выявили 682 черных кредитора — на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. А за III квартал этого года их количество выросло на 63,2%.

Этот рынок растет в геометрической прогрессии. Но оценить его объем крайне сложно: поставщики нелегальных финансовых услуг перешли в виртуальное пространство, где отследить их деятельность затруднительно.

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Аналитики выделяют несколько факторов бурного роста рынка черных кредитов. Во-первых, займы стали менее доступны. Требования к заемщикам со стороны банков и микрофинансовых организаций растут. Как отмечает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов, ситуацию усугубляет ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, направленное на сдерживание инфляции. В результате роста ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных требований к банкам последние также вынуждены пересматривать свою политику по отношению к заемщикам с повышенным уровнем риска.

Это накладывается на низкий уровень финансовой грамотности населения. Незадачливые клиенты подобных контор не читают договор и не утруждают себя проверкой, у кого берут деньги в долг. Мошенники этим пользуются, представляя себя в качестве легальных МФО или кредитных потребительских кооперативов. Хотя проверить кредитора очень легко: наличие лицензии у кредитной организации фиксируется на сайте ЦБ России. Но чтобы пробить кредитора, нужно ознакомиться со всеми его реквизитами в договоре. И ни в коем случае не обращаться за кредитом к физическому лицу.

Было ваше — станет наше

За беспечность и желание получить кредит «хоть где-нибудь» должникам приходится расплачиваться по бешеным процентным ставкам — потолка практически нет.

— В случае с МФО и банками регулируется максимальная полная стоимость кредита. Например, наибольшая ставка предусмотрена по микрозаймам до месяца с суммой, не превышающей 30 тыс. рублей. Она не может быть более 1% в день. То есть ограничивается 365% годовых. Черные кредиторы могут запрашивать вдвое, а то и втрое большую комиссию за пользование заемными средствами, — напоминает Дмитрий Сысоев из Brobank.ru.

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Но астрономические проценты — не единственная проблема. Легальные МФО не выдают деньги в долг физлицам под залог жилья: это запрещено на законодательном уровне. Но черные кредиторы готовы отобрать всё, а потому оформляют договоры под залог ценного имущества . Как рассказала гендиректор «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова, особенно таких займодавцев привлекает именно недвижимость. Чтобы заполучить ее, они составляют неудобный график погашения: например, тело кредита отдается равными частями, но проценты — в конце срока кредитования.

Бывает и так, что имущество становится не предметом залога, а полностью отчуждается черному кредитору. Как поясняет Дмитрий Сысоев, это делается якобы для гарантии выплаты займа, и после его погашения подобное соглашение расторгается. Но потребитель в итоге становится заложником, так как многим не удается выплатить долг.

Долги черные кредиторы выбивают жестко, грубо нарушая закон, или вообще без оглядки на право.

— Чтобы вернуть деньги, они часто используют все возможные методы, включая угрозы и даже физическое воздействие. Кроме того, могут в любой момент менять условия кредита, потребовать возврата долга досрочно, — отмечает Светлана Мартос, арбитражный управляющий, основатель компании HelpMe.

Только в суд

Однако противостоять черному кредитору всё же можно. Например, пожаловаться в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) на незаконную коллекторскую деятельность.

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— Черный кредитор, в отличие от компании, действующей в правовом поле, сам в суд не пойдет, так как суд существенно снизит процентную ставку. Поэтому заемщик может оспорить и снизить проценты по договору в суде. Если подать заявление о незаконной предпринимательской деятельности, это даст возможность не платить штрафы и проценты, — поясняет Юлия Комбарова. — Однако сам долг всё равно придется вернуть — у нас существует свобода договора, и заемщика никто не вынуждал его подписывать.