Буфер обмана: в РФ зафиксирован пик активности телефонных мошенников
Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, если сравнивать с началом 2021 года. Об этом сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, которое есть у «Известий». Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками МВД и полиции. В ряде крупных банков подтвердили тренд на активизацию способов обмана граждан по телефону. Причинами резкого роста махинаций со звонками опрошенные «Известиями» эксперты считают следствие пандемии и продолжающийся переход платежей в онлайн.
Пик атак
В сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021-го. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции, сказано в исследовании Kaspersky Who Calls. Весной этого года в «Лаборатории Касперского» уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик.
— На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна. Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам, — пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.
По его словам, злоумышленники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины, а также предлагают записать собственное ФИО и «номер жетона» — подставное удостоверение сотрудника полиции.
В «Лаборатории Касперского» привели пример работы этой схемы обмана: мошенники пытаются убедить человека, что некто подделал его документы или же получил доверенность и ксерокопию паспорта, а теперь пытается снять по этим документам все деньги со счета в банке. Обычно преступники пытаются сначала выяснить, не знаком ли человек с неким гражданином, не давал ли ему свой паспорт, а также попросят вспомнить, кому и когда человек в последний раз представлял свои личные данные. Затем вынуждают человека назвать конфиденциальную информацию и код из SMS с подтверждением перевода денег на счет злоумышленника или самостоятельно перечислить их на якобы безопасный счет.
В Центробанке «Известиям» заявили, что проводят активную работу по противодействию телефонному мошенничеству. В первом полугодии 2021-го Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях. В 2020-м их было 26,4 тыс. — на 86% больше, чем в 2019-м.
Согласно данным, приведенным на сайте МВД, в РФ по итогам девяти месяцев этого года зарегистрировано 403 тыс. преступлений с использованием информационных технологий. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 272,3 тыс. деяний совершены с помощью интернета, а 163,2 тыс. — средств мобильной связи. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29% и 5% соответственно.
«Известия» направили запрос в пресс-службу МВД.
Без паники
В крупных банках «Известиям» подтвердили тренд на увеличение мошеннической активности. В ВТБ за девять месяцев число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза, подчеркнул заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников. Наиболее распространенными методами по-прежнему остаются социальная инженерия и фишинг, они составляют 94% всех атак, сообщил он. В 2021-м тенденция активизации телефонных мошенников, начатая в 2020-м, продолжается, отметил и глава дирекции информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Злоумышленники регулярно «прощупывают» установленные в организациях ограничения и пытаются адаптировать свои схемы по незаконному обогащению, добавил он.
Роста таких звонков не наблюдается, впрочем, как и тенденции к их снижению, поделился управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов. В Газпромбанке и «Зените» сказали, что увеличения жалоб клиентов на телефонное мошенничество не фиксируют, напротив, отмечают их снижение по сравнению с осенью 2020-го.
В банках подчеркнули, что используют широкий спектр инструментов в борьбе с мошенниками. Например, в ПСБ функционирует система автоматического выявления подозрительных операций, которая помогает выявить и приостановить перевод средств, даже если клиент уже попался на уловки злоумышленников. По словам Анатолия Печатникова, внедрение новых способов защиты позволило отразить больше 850 тыс. атак с начала года и сохранить гражданам более 12 млрд рублей, что на 62% выше аналогичного показателя 2020-го.
Явных событийных предпосылок для активизации мошенников в последнее время не было, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, фактор, который способствовал резкому росту, только один — тотальный переход в онлайн в 2020-м из-за пандемии, и происходящее сегодня — следствие всех этих изменений.
— Вынужденный переход большого количества людей, в частности, преклонного возраста в онлайн-сервисы покупки и оплаты услуг открыл для злоумышленников новую нишу. «Успех» звонка мошенников зависит от качества информации, которой он обладает: чем больше они знают о жертве, тем чаще им удается достичь цели, — пояснил Владимир Ульянов.
Для граждан в подобных случаях самое главное — не поддаваться панике, напомнила аналитик по информационной безопасности Positive Technologies Яна Юракова, добавив, что мошенники намерено создают условия, в которых клиенту банка нужно принять решение в очень сжатые сроки. Эксперт отметила важность уточнения всех данных и самостоятельного звонка по официальному номеру телефона организации, от лица которой якобы звонят. Также эксперты советуют не забывать о правилах цифровой гигиены.
Такого рода махинации будут набирать обороты, несмотря на принимаемые меры: пока механизмов для их предотвращения нет, уверен Владимир Ульянов. Ключевой момент в этой борьбе — предотвращение и нивелирование утечки данных из крупных организаций. Только скудная информация снизит маржинальность «бизнеса» злоумышленников и отобьет их интерес, резюмировал он.