Буфер обмана: в РФ зафиксирован пик активности телефонных мошенников

Осенью в России в десять раз выросло количество звонков от вероятных мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов , если сравнивать с началом 2021 года. Об этом сказано в исследовании Kaspersky Who Calls, которое есть у «Известий». Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками МВД и полиции. В ряде крупных банков подтвердили тренд на активизацию способов обмана граждан по телефону. Причинами резкого роста махинаций со звонками опрошенные «Известиями» эксперты считают следствие пандемии и продолжающийся переход платежей в онлайн.

Пик атак

В сентябре-октябре 2021 года в десять раз выросло число звонков с подозрением на мошенничество от имени правоохранительных органов по сравнению с январем-февралем 2021-го . Злоумышленники представляются сотрудниками государственных структур и органов правопорядка, в частности МВД и полиции, сказано в исследовании Kaspersky Who Calls. Весной этого года в «Лаборатории Касперского» уже сообщали о появлении такого тренда. Эксперты отмечают, что на сентябрь-октябрь пришелся его пик.

— На звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся, ведь такая схема многим известна . Еще год назад мы фиксировали единичные жалобы среди наших пользователей на звонки от вероятных мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас же очевидно, что часть мошеннических колл-центров основательно заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам, — пояснил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По его словам, злоумышленники часто обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины, а также предлагают записать собственное ФИО и «номер жетона» — подставное удостоверение сотрудника полиции .

Буфер обмана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В «Лаборатории Касперского» привели пример работы этой схемы обмана: мошенники пытаются убедить человека, что некто подделал его документы или же получил доверенность и ксерокопию паспорта, а теперь пытается снять по этим документам все деньги со счета в банке . Обычно преступники пытаются сначала выяснить, не знаком ли человек с неким гражданином, не давал ли ему свой паспорт, а также попросят вспомнить, кому и когда человек в последний раз представлял свои личные данные. Затем вынуждают человека назвать конфиденциальную информацию и код из SMS с подтверждением перевода денег на счет злоумышленника или самостоятельно перечислить их на якобы безопасный счет.

В Центробанке «Известиям» заявили, что проводят активную работу по противодействию телефонному мошенничеству. В первом полугодии 2021-го Банк России направил для блокировки порядка 18 тыс. телефонных номеров, используемых в противоправных целях . В 2020-м их было 26,4 тыс. — на 86% больше, чем в 2019-м.

Согласно данным, приведенным на сайте МВД, в РФ по итогам девяти месяцев этого года зарегистрировано 403 тыс. преступлений с использованием информационных технологий. Это на 11% больше, чем годом ранее. Из них 272,3 тыс. деяний совершены с помощью интернета, а 163,2 тыс. — средств мобильной связи. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29% и 5% соответственно.

«Известия» направили запрос в пресс-службу МВД.

Без паники

В крупных банках «Известиям» подтвердили тренд на увеличение мошеннической активности . В ВТБ за девять месяцев число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза, подчеркнул заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников. Наиболее распространенными методами по-прежнему остаются социальная инженерия и фишинг, они составляют 94% всех атак, сообщил он. В 2021-м тенденция активизации телефонных мошенников, начатая в 2020-м, продолжается, отметил и глава дирекции информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Злоумышленники регулярно «прощупывают» установленные в организациях ограничения и пытаются адаптировать свои схемы по незаконному обогащению, добавил он.

Роста таких звонков не наблюдается, впрочем, как и тенденции к их снижению, поделился управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов. В Газпромбанке и «Зените» сказали, что увеличения жалоб клиентов на телефонное мошенничество не фиксируют, напротив, отмечают их снижение по сравнению с осенью 2020-го.

Буфер обмана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В банках подчеркнули, что используют широкий спектр инструментов в борьбе с мошенниками . Например, в ПСБ функционирует система автоматического выявления подозрительных операций, которая помогает выявить и приостановить перевод средств, даже если клиент уже попался на уловки злоумышленников. По словам Анатолия Печатникова, внедрение новых способов защиты позволило отразить больше 850 тыс. атак с начала года и сохранить гражданам более 12 млрд рублей, что на 62% выше аналогичного показателя 2020-го.

Явных событийных предпосылок для активизации мошенников в последнее время не было, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, фактор, который способствовал резкому росту, только один — тотальный переход в онлайн в 2020-м из-за пандемии, и происходящее сегодня — следствие всех этих изменений.

— Вынужденный переход большого количества людей, в частности, преклонного возраста в онлайн-сервисы покупки и оплаты услуг открыл для злоумышленников новую нишу . «Успех» звонка мошенников зависит от качества информации, которой он обладает: чем больше они знают о жертве, тем чаще им удается достичь цели, — пояснил Владимир Ульянов.

Для граждан в подобных случаях самое главное — не поддаваться панике , напомнила аналитик по информационной безопасности Positive Technologies Яна Юракова, добавив, что мошенники намерено создают условия, в которых клиенту банка нужно принять решение в очень сжатые сроки. Эксперт отметила важность уточнения всех данных и самостоятельного звонка по официальному номеру телефона организации, от лица которой якобы звонят. Также эксперты советуют не забывать о правилах цифровой гигиены.