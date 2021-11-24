Кому я должен: каждый десятый кредит физлицу стал проблемным

Объем безнадежных просроченных долгов россиян по кредитным картам превысил 100 млрд рублей. Это наибольший прирост среди всех сегментов потребительского кредитования. Какую просрочку банки считают безнадежной, можно ли не гасить «карточный» долг и как ситуация отразится на рынке потребительского кредитования, выясняли «Известия».

Перевалил за сто

Объем «безнадежной» просрочки по кредитным картам россиян дорос до 108,7 млрд рублей. Безнадежными считаются долги, по которым не платят более 360 дней. Как следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), за год объем такой задолженности вырос на 19,6%.

Так, по данным БКИ «Эквифакс», по состоянию на начало сентября проблемным (то есть не обслуживавшимся в течение 90 и более дней) был каждый десятый кредит, выданный банком физическому лицу.

На начало октября объем просроченной задолженности уже достиг 970 млрд рублей — абсолютный рекорд. С начала года она увеличилась на 9,2%. 60% всей просроченной задолженности приходится на кредиты наличными, 37% — кредитные карты, 1,5% — автокредитование и 0,5% — на ипотеку. Однако из всех категорий займов задолженность по кредиткам показала наибольший прирост. Объемы выдачи карт растут на фоне восстановления экономики, но доходы населения снизились, что повлияло на способность обслуживать долги.

Кому я должен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сложный продукт

За весь 2020 год банки выдали рекордное за семь лет количество карт, достигнув показателя 200 млн активных кредиток. В этом году тренд продолжился. По данным «Эквифакса», объем займов, выданных по кредитным картам, за семь месяцев 2021 года составил 475,4 млрд рублей. Это на 48,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го. Одновременно на 19% выросло и количество выданных кредитных карт — до 6,7 млн штук.

Несмотря на кажущуюся простоту, кредитные карты — это сложный продукт, который заемщики часто не понимают в силу недостатка финансовой грамотности, отмечает Марина Абрамова, руководитель по развитию бизнеса Dyna Pay. Не все осознают условия пользования грейс-периодом, знают, как рассчитывать ежемесячный платеж. У многих российских банков при этом не самые совершенные и наглядные способы представления этой информации заемщикам. Проблему эксперт видит и в том, что из-за пандемии донести информацию до заемщиков стало еще сложнее, так как клиенты всё чаще заказывали карты онлайн.

Списать, но не простить

Просроченной считается любая задолженность, по которой нарушен срок оплаты, начиная со следующего после установленного дня оплаты, но это не значит, что банки сразу же обращаются в суд.

«В связи с тем что судебные процессы достаточно растянуты по времени и к тому же требуют оплаты госпошлины (то есть дополнительных вложений со стороны банка), банки сначала в досудебном порядке пытаются взыскать просроченную задолженность », — указывает Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.

Кому я должен Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Банк имеет право обратиться в суд для взыскания задолженности с клиента при просрочке более трех месяцев. Однако коллекторам на взыскание долг передают не сразу: продавать кредитные портфели до 365 дней просрочки для банков не очень выгодно, так как придется досоздавать резервы. Большой объем просроченной задолженности банкам ни к чему и по той причине, что это может ухудшить кредитный рейтинг организации.

Как подчеркивает Абрамова, во многих случаях внешние коллекторские агентства работают с ранних стадий просрочки. А поэтому техническое «списание» с баланса — это формальная процедура, для заемщика она ничего не меняет — платить придется либо банку, либо коллекторам.

Для банков списание просроченной задолженности может быть хорошим инструментом высвобождения неликвидного капитала.

« Мало кто знает, что при образовании просроченных задолженностей банк должен фондировать (замораживать) часть денежных средств по требованиям ЦБ — а это от 60% до 300% в зависимости от срока просроченной задолженности. Таким образом, даже банкротство клиента может быть положительно воспринято банком, так как произойдет списание долга и высвободится замороженная ликвидность », — указывает Григорий Пахомов, финансовый эксперт КПК «Капитал Регионов».

Просроченный кредит по карте не гасить нельзя. Банки обычно предпринимают шаги по взысканию такой задолженности — в том числе в судебном порядке. Как правило, затем кредитные организации уступают права требования третьим лица, в том числе профессиональным агентствам по взысканию, подчеркивает Александр Кулинич, руководитель службы по работе с проблемными кредитами банка «Ренессанс Кредит».

Кому я должен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Обанкротился и рад

По закону просрочка более трех месяцев и сумма задолженности, превышающая 500 тыс. рублей, делают возможным обращение банка с заявлением о признании гражданина банкротом.

«В случае признания банкротом задолженность гражданина перед банком признается безнадежной. Поэтому банки зачастую сами обращаются с заявлениями о банкротстве физических лиц, чтобы это послужило легальным основанием для списания безнадежной задолженности», — указывает Роман Чернышов, старший юрист юридической компании ЮКО.

Другое дело, что на признание банкротом могут рассчитывать только добросовестные заемщики — те, кто предпринимал попытки рассчитаться с кредиторами. У процедуры есть и очевидные минусы. Она достаточно длительная и дорогостоящая, может обойтись в 150–200 тыс. рублей. К тому же с большой вероятностью она приведет к реализации имущества должника.

Эксперты констатируют, что рынок кредитования перегрет, однако его охлаждения в среднесрочной перспективе не ждут. Спрос на займы в стране стабильно растет, а рост потребительской активности предполагает всё большее использование кредитных средств.

Не по-черному

Таким образом, эксперты рекомендуют внимательно изучать условия кредитных продуктов, оценивать собственную платежеспособность и уже имеющуюся долговую нагрузку. И ни в коем случае не обращаться к нелегальным поставщикам финансовых услуг — так называемым черным кредиторам.

Это финансовые компании, которые не имеют лицензии Банка России, но выдают кредиты всем желающим. Для получения займа, как правило, не требуется даже личного присутствия. Обратной стороной такой «простоты» становятся бешеные процентные ставки и жесткие, зачастую криминальные методы взыскания просроченных долгов.