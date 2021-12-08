Ставки вниз: микрокредиторам умерят аппетит

Максимальный размер процентной ставки микрозаймам хотят снизить до 0,8%, ограничив полную стоимость кредитов суммой в 292% годовых. По оценкам ЦБ, это встряхнет рынок МФО — до четверти игроков могут закрыться. Как это отразится на заемщиках и на рынке микрофинансирования в целом, выясняли «Известия» .

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Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита предлагается снизить с 1 до 0,8%, наибольшее значение полной стоимости таких кредитов — с 365 до 292% годовых соответственно. Максимальный размер переплаты будет снижен с 1,5 до 1,3 изначальной суммы ссуды. Законопроект внесли в Госдуму в конце ноября, и в ЦБ его поддержали.

По мнению регулятора, это позволит «откалибровать риск-аппетит МФО» — компании станут выдавать займы более надежным клиентам, а также снизится закредитованность россиян.

По мнению регулятора, микрокредиторы ослабили риск-политику, что повлияло на рынок. «В 2021 году мы видим возобновившийся рост выдач: за девять месяцев было выдано 440 млрд рублей в виде займов. Рост составил 53% относительно аналогичного периода 2020 года. Также по итогам девяти месяцев этого года объем портфеля микрозаймов составил 305 млрд рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин на XX Национальной конференции по микрофинансированию.

В последние несколько лет ставки по займам в микрофинансовых организациях последовательно снижают. Еще в 2017 году, по данным ЦБ, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов достигали почти 600%. С января 2018 года предельную стоимость ссуды установили на уровне 2,5% в день, а к июлю 2019 года довели до 1%.

Снижение предельных ставок, по оценкам ЦБ, напрямую затронет работу около четверти микрофинансовых организаций (МФО). По словам Чистюхина, им придется либо перестраивать свои подходы к кредитованию, либо уходить с рынка.

Уйдут мелкие

На 5 декабря 2021 года в государственном реестре микрофинансовых организаций числится 1261 компания. Таким образом, закрыться могут порядка 300 игроков , а возможно, и больше, поскольку под действие ограничений подпадает свыше 50% выдач микрозаймов. Участникам рынка придется скорректировать портфель и риск-политику, и многие с этим не справятся.

По словам Игоря Смирнова, гендиректора МКК Creditter, снижение ставки вынудит закрыться компании с недостаточными объемом резервных средств, оборотностью и слабым портфелем, то есть большим процентом просрочки.

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

«Им придется пересматривать стратегию выдачи займа в пользу качества заемщика, что в текущих реалиях сложно будет реализовать, ведь платежеспособному клиенту выгодно кредитоваться в банке», — отмечает Александр Миль, независимый финансовый советник.

Пострадают в первую очередь мелкие игроки. Однако мера положительно скажется не только на клиентах микрофинансовых компаний, но и на всей сфере МФО. Уйдут те, кто держится на плаву не за счет грамотного скоринга, а благодаря высоким ставкам по займам , считает Антон Соловьев, гендиректор МФК «Кэшмотор».

Крупные же МФК, как полагают в отрасли, наоборот, увеличат свою долю рынка. В первую очередь это те, кто входит в крупные банковские экосистемы. Повезет и тем, кто сумеет расширить свой портфель и предложить новые услуги.

Порочный круг

Уход части неблагонадежных игроков с рынка станет благом для инвесторов микрофинансовых компаний. МФО привлекают деньги на рынках капиталов, а потом не могут выполнить свои обязательства, когда их малообеспеченные клиенты не справляются со своим бременем.

«Обычно такого рода инвестиции начинаются от 1,5 млн рублей. Эти деньги в свою очередь идут на выдачу кредитов малообеспеченным под огромные проценты. Но малообеспеченные часто просто не в состоянии возвращать такие суммы, поэтому МФО разоряются, а их кредиторы терпят убытки», — объясняет Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Подобных историй на рынке немало: это и «Русмикрофинанс», и «Мани Фани», и «Домашние деньги».

«Обычно они объявляют о том, что не могут выплачивать инвесторам деньги и приостанавливают работу. ЦБ исключает их из реестра МФО. В августе 2018-го Центробанк исключил из реестра МФО компанию «Домашние деньги». Поводом стало неисполнение обязательств более чем на 1 млрд рублей», — напоминает аналитик.

Этого мало

Однако в том, что касается защиты интересов заемщиков, предложения видятся большинству экспертов полумерой. Снижение ставок незначительное, особенно если учесть саму специфику микрозаймов: как правило, это ссуды до 30 тыс. рублей на короткий срок — до одного месяца.

«Даже при максимальных значениях расходы на обслуживание долга сократятся с 9 тыс. до 7,2 тыс. рублей. Причем самые популярные суммы микрозаймов находятся в пределах 10–15 тыс. рублей, а срок — в районе двух недель. Соответственно, экономия по одному среднестатистическому договору составит не более 420 рублей», — приводит пример Дмитрий Сысоев, аналитик сервиса Brobank.ru.

Ставки вниз_3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

А по мнению Павла Гужикова, CEO финтех-стартапа «Деньги вперед», не решит это и проблему с закредитованностью населения: уже сейчас на одного жителя РФ в среднем приходится по два кредита с долгом более 11,5 тыс. рублей по каждому, с начала 2020 года показатель вырос на треть.

« Микрозаймы в 292% годовых — классическое ростовщичество. Более половины заемщиков, получивших займы по таким ставкам, все равно не смогут погасить долг в срок и попадут в кредитную кабалу », — считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей.