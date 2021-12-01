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Займи и сохрани: микрофинансовому рынку готовят реформу

Какие меры в нее входят и как это поможет защитить права клиентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Займи и сохрани: микрофинансовому рынку готовят реформу
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2021-11-30 19:29:15
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Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) планируется ужесточить. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022–2024 годы, который проанализировали «Известия». Так, ЦБ намерен установить требования к деловой репутации руководства кредитных кооперативов, а на МФО распространят ограничения на продажу заемщикам дополнительных услуг. Кроме того, планируется ввести уголовную ответственность для «черных коллекторов». Чаще всего они оказывают услуги по взысканию задолженности микрофинансовым организациям. Участники рынка и эксперты в целом поддерживают инициативы регулятора, но предупреждают, что указанные меры снизят уровень одобрения займов и вынудят часть клиентов обращаться к услугам нелегалов.

Прозрачнее, жестче, дешевле

В проекте основных направлений перечислены три задачи ЦБ по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов: повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления микрофинансовых услуг, а также снижение издержек МФО и регуляторной нагрузки.

Займи и сохрани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юрий Мелешко
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Для их достижения Банк России предложил целый комплекс мер. Регулятор намерен ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок и повысить требования к деловой репутации их руководящего состава. Как уточнили «Известиям» в ЦБ, соответствующий законопроект уже разрабатывается. Планируется, что Банк России будет принимать решение о включении КПК в реестр на основании документов, представленных саморегулируемой организацией. По оценкам регулятора, эти меры повысят защищенность личных сбережений граждан, направляемых в кредитные кооперативы, минимизируют риски появления финансовых пирамид под видом таких организаций.

Защите прав заемщиков будет способствовать недавнее усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов. За незаконную выдачу займов юрлицам будут грозить административные штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за повторное правонарушение — до 2 млн и приостановка работы до 90 суток. А для тех, кто уже привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов суммой более 2,25 млн рублей, за повторное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. В пресс-службе ЦБ добавили, что к рассмотрению в Госдуме готовится законопроект о введении уголовной ответственности «за нелегальную деятельность в сфере взыскания просроченной задолженности».

Займи и сохрани
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России также предложил наделить МФО правом проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи. Такой законопроект сейчас дорабатывается, сообщили «Известиям» в ЦБ. Как пояснил источник в регуляторе и подтвердил один из участников рынка, речь идет о расширении возможностей кредитного скоринга за счет проверки баланса абонента — потенциального заемщика. В ЦБ полагают, что доступ к этим базам данных поможет микрофинансовым институтам усилить борьбу с мошенниками.

Еще одним нововведением станет распространение на МФО ограничений на продажу дополнительных услуг. Летом Госдума приняла закон, запрещающий банкам навязывать допуслуги при выдаче потребительских кредитов и уточняющий порядок расчета полной стоимости займов.

При этом разработанный комплекс мер направлен не только на ужесточение регулирования МФО, но и на расширение их возможностей и снижение издержек. Так, для развития дистанционных способов выдачи займов Банк России изучит возможность законодательного закрепления электронного документооборота в кредитных кооперативах. А с целью сокращения расходов МФО могут наделить правом взыскивать задолженность в бесспорном порядке на основании распоряжения нотариуса, а также отказываться от использования контрольно-кассовой техники при оплате заемщиком стоимости допуслуг. Регулятор проанализирует эти вопросы, отмечается в документе.

Займи и сохрани
банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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«Известия» запросили топ-10 микрофинансовых компаний о влиянии планируемых нововведений на сектор. Большинство участников рынка оперативно не ответили на вопросы. В финансовой онлайн-платформе Webbankir сообщили, что поддерживают грядущие изменения на рынке как в части усиления ответственности, вплоть до уголовной, в отношении нелегальных кредиторов, так и борьбы с мисселингом.

Касаясь инициатив по интеграции с базами данных сотовых операторов, как и с другими цифровыми системами, гендиректор Webbankir Андрей Пономарев пояснил, что такие меры позволят обогатить данными скоринг и повысят его точность. По его мнению, выгоды, полученные в результате оптимизации бизнес-процессов, в целом могут снизить ставки для клиентов и повысить процент одобрений.

Уголовная ответственность в отношении «черных кредиторов» уже действует, а таких же коллекторов — находится на рассмотрении, рассказала директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Однако, по ее словам, этих норм недостаточно и необходимо дальнейшее ужесточение. Сейчас уголовное наказание распространяется только на юрлиц, тогда как большая доля нелегалов — частные. Ужесточение регулирования по отношению к легальным участникам рынка может подтолкнуть граждан к поиску денег у «черных кредиторов», предупредила она. По ее словам, первые и так усилили требования к оценке заемщика в последние годы, что привело к росту объемов теневого рынка.

Займи и сохрани
коллектор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В отношении всех нелегальных участников необходимо вводить уголовное наказание, согласилась руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, существующие сейчас штрафы несоразмерны ущербу, который причиняется населению и экономике страны. С начала 2021-го количество жалоб граждан на деятельность микрофинансовых организаций выросло на 74%.

Прописанные в документе меры поспособствуют максимальному обелению «серого» сектора рынка кредитования и приблизят стандарты к банковскому, уверен директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. На конечных пользователях все эти нововведения должны сказаться положительно, однако уровень одобрения займов может упасть, констатировал он.

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