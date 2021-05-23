Мал займ, да дорог: объем кредитов россиян в МФО вырос почти вдвое
Объем выданных в микрофинансовых организациях займов в апреле 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с тем же месяцем 2020-го, до 18,3 млрд рублей. А средний размер кредита за тот же период — на 8,6%, рассказали «Известиям» в НБКИ. В крупнейших МФО подтвердили увеличение показателей. Основными причинами повышенного спроса они считают рост цен и снижение реальных располагаемых доходов населения. В ЦБ не видят рисков закредитованности населения в микрофинансовых организациях, однако эксперты предупреждают о такой возможности.
Займы на жизнь
Объем займов населения в МФО вырос на 93,5% в апреле этого года по сравнению с тем же периодом 2020-го и составил 18,3 млрд рублей, а средний размер микрокредита достиг 8,5 тыс. рублей, увеличившись на 8,6%, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. По его мнению, одна из главных причин этого — резкое замедление выдач ссуд в банках и микрофинансовых организациях на фоне пандемии в прошлом году.
В крупнейших МФО подтвердили повышение показателей в 2021-м. Наибольшую динамику роста среднего размера чека отметили в «Финбридж», где в офлайн-выдачах сумма увеличилась на 27,5%, до 18,5 тыс. рублей, сообщил управляющий партнер финтех-группы Леонид Корнилов. В той же категории средний размер кредитов в «Лайм-займ» вырос на 13%, до 17,8 тыс. рублей.
А в ГК Eqvanta общее увеличение показателя на 5%, до 9,3 тыс. рублей, обеспечили повторные клиенты, суммы кредитов у них были на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор организации Андрей Клейменов. В период пандемии компания значительно сократила число одобрений новым клиентам, чтобы снизить риски роста просроченной задолженности из-за повышения кредитной нагрузки. До сих пор ограничения не вернулись в допандемийный формат, рассказал Андрей Клейменов.
В марте-апреле он отметил увеличение спроса на кредиты выше обычной сезонности. Объем выдач займов в прошлом месяце оказался на треть больше, чем в тот же период 2020-го. Основными причинами гендиректор ГК Eqvanta считает рост цен на продукты питания, одежду, обувь и прочее. Повлияли также ограничения на работу офисов МФО в 2020 году и введение максимально строгих условий одобрения на фоне пандемии.
С этим согласна управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Она отметила рост объема выданных ссуд в апреле 2021 года в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. При этом компания фиксирует увеличение спроса на кредиты в течение всего последнего полугодия. С ноября по апрель ежемесячный прирост заявок составлял 5–15%, особенный интерес россияне проявляли к займам до 25 тыс. рублей, погашение которых происходит частями. Основными причинами повышенного спроса населения на кредиты Олеся Киселева считает эффект отложенного спроса после пандемии и открытие границ, вследствие которого увеличились траты на покупку билетов и туров.
В «Финбридж» количество выданных кредитов за тот же период увеличилось в два раза, до 50 тыс. займов. А у компании Webbankir показатель вырос на треть за первые четыре месяца этого года по сравнению с 2020-м и достиг 3 млрд рублей, рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы компании Андрей Пономарев. Он связал это с восстановлением экономики после локдауна.
На фоне коронавируса в 2020 году прирост по рынку микрофинансирования оказался значительно ниже, чем ранее. Показатель упал с 27,9 до 9,8%, а совокупный объем достиг 188,2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Банка России. В регуляторе подчеркнули, что отслеживают ситуацию с долговой нагрузкой заемщиков МФО.
Из кризиса в займ
Спрос на микрозаймы сейчас устойчиво высокий, это может быть связано со снижением реальных располагаемых доходов населения при одновременном скачке инфляции и безработицы, рассказал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Другими причинами эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает ослабление стимулирующей функции государства на фоне выхода экономики из кризиса, а также общее удорожание жизни и рост стоимости фондирования в банках. Кроме того, регулятор настаивает на ограничении выдачи высокорискованных займов, из-за чего часть клиентов финансовых организаций переходит в сегмент МФО, добавил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Ранее большинство граждан в случае необходимости использовали отложенные средства или занимали у близких и друзей, однако в кризисных 2020 и 2021 годах единственным источником денег для многих россиян стали займы «до зарплаты» на короткий срок. Небольшие суммы клиенты старались брать в МФО на более долгое время, «с запасом», чтобы вернуть досрочно для уменьшения объема переплат, поэтому количество досрочных погашений кредитов выросло, объяснила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. При этом рост долговой нагрузки населения происходит без увеличения располагаемых доходов россиян, поэтому риск закредитованности, безусловно, есть, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Учитывая политику микрофинансовых организаций по повышению размера кредитов и невысокие показатели роста доходов населения при ожидаемой инфляции выше 4%, Иван Уклеин прогнозирует увеличение среднего чека на 7–10% в 2021 году.