Мал займ, да дорог: объем кредитов россиян в МФО вырос почти вдвое

Объем выданных в микрофинансовых организациях займов в апреле 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с тем же месяцем 2020-го, до 18,3 млрд рублей. А средний размер кредита за тот же период — на 8,6% , рассказали «Известиям» в НБКИ. В крупнейших МФО подтвердили увеличение показателей. Основными причинами повышенного спроса они считают рост цен и снижение реальных располагаемых доходов населения. В ЦБ не видят рисков закредитованности населения в микрофинансовых организациях, однако эксперты предупреждают о такой возможност и.

Займы на жизнь

Объем займов населения в МФО вырос на 93,5% в апреле этого года по сравнению с тем же периодом 2020-го и составил 18,3 млрд рублей , а средний размер микрокредита достиг 8,5 тыс. рублей, увеличившись на 8,6%, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. По его мнению, одна из главных причин этого — резкое замедление выдач ссуд в банках и микрофинансовых организациях на фоне пандемии в прошлом году .

Мал займ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В крупнейших МФО подтвердили повышение показателей в 2021-м . Наибольшую динамику роста среднего размера чека отметили в «Финбридж», где в офлайн-выдачах сумма увеличилась на 27,5%, до 18,5 тыс. рублей, сообщил управляющий партнер финтех-группы Леонид Корнилов. В той же категории средний размер кредитов в «Лайм-займ» вырос на 13%, до 17,8 тыс. рублей.

А в ГК Eqvanta общее увеличение показателя на 5%, до 9,3 тыс. рублей, обеспечили повторные клиенты, суммы кредитов у них были на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил генеральный директор организации Андрей Клейменов. В период пандемии компания значительно сократила число одобрений новым клиентам, чтобы снизить риски роста просроченной задолженности из-за повышения кредитной нагрузки . До сих пор ограничения не вернулись в допандемийный формат, рассказал Андрей Клейменов.

В марте-апреле он отметил увеличение спроса на кредиты выше обычной сезонности. Объем выдач займов в прошлом месяце оказался на треть больше, чем в тот же период 2020-го. Основными причинами гендиректор ГК Eqvanta считает рост цен на продукты питания, одежду, обувь и прочее. Повлияли также ограничения на работу офисов МФО в 2020 году и введение максимально строгих условий одобрения на фоне пандемии.

С этим согласна управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Она отметила рост объема выданных ссуд в апреле 2021 года в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020-го. При этом компания фиксирует увеличение спроса на кредиты в течение всего последнего полугодия. С ноября по апрель ежемесячный прирост заявок составлял 5–15%, особенный интерес россияне проявляли к займам до 25 тыс. рублей, погашение которых происходит частями. Основными причинами повышенного спроса населения на кредиты Олеся Киселева считает эффект отложенного спроса после пандемии и открытие границ, вследствие которого увеличились траты на покупку билетов и туров .

Мал займ Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В «Финбридж» количество выданных кредитов за тот же период увеличилось в два раза, до 50 тыс. займов. А у компании Webbankir показатель вырос на треть за первые четыре месяца этого года по сравнению с 2020-м и достиг 3 млрд рублей, рассказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы компании Андрей Пономарев. Он связал это с восстановлением экономики после локдауна.

На фоне коронавируса в 2020 году прирост по рынку микрофинансирования оказался значительно ниже, чем ранее. Показатель упал с 27,9 до 9,8%, а совокупный объем достиг 188,2 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Банка России . В регуляторе подчеркнули, что отслеживают ситуацию с долговой нагрузкой заемщиков МФО.

Из кризиса в займ

Спрос на микрозаймы сейчас устойчиво высокий, это может быть связано со снижением реальных располагаемых доходов населения при одновременном скачке инфляции и безработицы , рассказал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. Другими причинами эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает ослабление стимулирующей функции государства на фоне выхода экономики из кризиса, а также общее удорожание жизни и рост стоимости фондирования в банках. Кроме того, регулятор настаивает на ограничении выдачи высокорискованных займов, из-за чего часть клиентов финансовых организаций переходит в сегмент МФО , добавил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Мал займ Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Ранее большинство граждан в случае необходимости использовали отложенные средства или занимали у близких и друзей, однако в кризисных 2020 и 2021 годах единственным источником денег для многих россиян стали займы «до зарплаты» на короткий срок . Небольшие суммы клиенты старались брать в МФО на более долгое время, «с запасом», чтобы вернуть досрочно для уменьшения объема переплат, поэтому количество досрочных погашений кредитов выросло, объяснила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. При этом рост долговой нагрузки населения происходит без увеличения располагаемых доходов россиян, поэтому риск закредитованности, безусловно, есть , считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.