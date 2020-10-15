Выхода не было: треть заемщиков МФО впервые взяли ссуду в пандемию

Около трети россиян, пользующихся услугами МФО, вынуждены были впервые обратиться за микрозаймом в пик карантина, связанного с коронавирусом — в марте–июне 2020 года . Большинство ссуд не превышали 20 тыс. рублей. Такие данные содержатся в исследовании QIWI (есть у «Известий»). Крупнейшие участники рынка оценили для «Известий», что доля новых клиентов МФО в период коронакризиса превысила 50% . При этом микрокредитные организации ужесточили требования к заемщикам. По последним данным ЦБ за II квартал 2020-го, услугами МФО в России пользуются 11,5 млн человек.

Кризисный диктат

В марте–июне 2020 года 29% россиян были вынуждены впервые взять займы в микрофинансовых организациях (МФО), а 20% стали пользоваться их услугами чаще, чем ранее, говорится в исследовании QIWI. В опросе компании участвовало более 1 тыс. человек по всей России, которые пользовались услугами МФО в последний год. При этом почти каждый пятый участник отметил, что продолжал брать микрокредиты с той же частотой, как и до марта 2020-го, и лишь 10% — стали реже прибегать к услугам микрокредитных компаний.

Чаще всего займы оформлялись для покупки товаров первой необходимости, перекредитования и погашения других ссуд, а также для лечения. Подавляющее большинство граждан брали единовременно до 20 тыс. рублей, говорится в исследовании. Почти половина заемщиков сохранила объем кредитов на докризисном уровне, тогда как 33% пришлось занимать больше, говорится в результатах опроса.

Выхода не было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Распространение коронавируса и введенные карантинные ограничения ухудшили материальное положение россиян: у 70% граждан снизился уровень дохода , подчеркивают авторы исследования. В числе причин также названы потеря работы, выход в неоплачиваемый отпуск и непредвиденные расходы в связи с болезнью. По данным Минтруда, уровень безработицы в РФ вырос до 6,4%. По состоянию на середину октября без работы остаются 4,8 млн граждан.

— Рост обращений в микрофинансовые организации был закономерным. Особенно это касается регионов, где не так распространены кредитные карты, — отмечает коммерческий директор группы QIWI Александр Агаков.

В Центробанке «Известиям» заявили, что по итогам первого полугодия 2020-го впервые за последние несколько лет произошло снижение объема выдач микрозаймов . В итоге это стало причиной уменьшения совокупного портфеля МФО. Во время пандемии участники рынка столкнулись с ростом просроченной задолженности и для минимизации убытков ужесточили требования, подняв пороги выдач и предотвратив рост закредитованности граждан.

Выхода не было Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

По актуальным данным регулятора, портфель микрозаймов во II квартале сократился на 3% (до 213 млрд рублей), а количество заемщиков из-за ужесточения требований снизилось до 11,5 млн человек. За это время в ус­ловиях закрытия офисов МФО в ряде регионов и замедления выдач в офлайн-сегменте объем выданных займов сократился до 77 млрд рублей, что на 25% меньше в годовом выражении.

Кредитные новички

В первые месяцы пандемии МФО, в особенности онлайн-игроки, фиксировали рост входящих заявок на займы , сообщила «Известиям» директор СРО «Микрофинансирование и развитие» Елена Стратьева. Она продолжила: в мае же спрос стал возвращаться к докризисным значениям и в последние месяцы находится на стабильном уровне, характерном в целом для этого сезона.

— Вместе с ростом спроса компании параллельно еще в начале пандемии стали ужесточать скоринг. К июню уровень одобрений в среднем по рынку упал на 10–15 п.п., — рассказала Елена Стретьева.

Выхода не было Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По ее словам, затем компании смягчили требования, но в последние две недели стали снова повышать запросы к заемщикам.

За последние полгода (с апреля по середину октября) в СarMoney обратились более 2,7 тыс. новых клиентов. Их доля составляет 63% от общего количества пришедших во время пандемии заемщиков , рассказали «Известиям» в финтех-сервисе автозаймов.

Доля новых клиентов на платформе Webbankir составляет сейчас 56% . Для сравнения, в январе-феврале она равнялась 31%, сообщил гендиректор компании Андрей Пономарев. По его оценкам, осенью объем выданных ссуд увеличился на 20% по сравнению с весной, когда был пик кризиса. Средняя сумма займа выросла на 5%, до 8057 рублей, но пока уступает докризисным показателям (8200 рублей), подчеркнул Андрей Пономарев.

Выхода не было Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В других МФО из топ-10 не ответили на запросы «Известий».

Финансовые организации в период коронакризиса снизили риск-аппетиты, обслуживая только надежных заемщиков: портфель потребзаймов в банках впервые за два года показал сокращение на 1% во II квартале 2020-го, а в МФО — сразу на четверть , оценил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Алексеев. Он подчеркнул, что доля онлайн-выдач кредитов выросла с 36 до 39% в течение первого полугодия и в ближайшие месяцы тенденция сохранится. Темпы прироста портфеля микрозаймов по итогам 2020-го будут ниже ранее прогнозируемых (15–20% против 30% в 2019 году), ожидает Игорь Алексеев.