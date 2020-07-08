Мало уполномоченный: за полгода финомбудсмен принял 56 жалоб на МФО

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин за полгода рассмотрел всего 56 жалоб на микрофинансовые организации. Результатами своей работы за первые шесть месяцев 2020-го он сам поделился с «Известиями». В ОНФ считают, что малое количество жалоб на МФО связано с узким функционалом уполномоченного и тем, что чаще финансовые претензии возникают у кредиторов, а не клиентов. В Госдуме готовы рассмотреть предложения от финомбудсмена по поводу расширения его возможностей для защиты прав потребителей, однако участники рынка МФО считают, что в этом нет необходимости.

Не по адресу

Граждане направили финансовому уполномоченному 306 обращений в отношении микрофинансовых организаций за первое полугодие 2020-го. К рассмотрению принято 56 из них, рассказал главный финомбудсмен Юрий Воронин. В большей части отклоненных заявлений (55%) отсутствовали имущественные требования к МФО. Например, потребители направляли финансовому уполномоченному обращения, связанные с недобросовестными действиями по возврату задолженности, оформлением займов третьими лицами по чужому паспорту и отказом МФО в реструктуризации ссуд. Рассмотрение подобного рода обращений не относится к компетенции финансового уполномоченного.

В оставшихся 45% случаев граждане не соблюли предусмотренный законом о финомбудсмене претензионный порядок. Клиент МФО до обращения к уполномоченному должен составить жалобу в финансовую компанию. Только в случае несогласия с полученным ответом или его отсутствия потребитель может направить обращение финансовому уполномоченному.

Справка «Известий» Должность финансового уполномоченного (омбудсмена) появилась в России в сентябре 2018 года. Его задача — решать имущественные споры между гражданами и финансовыми организациями, не доводя дело до суда. Возмещение упущенной выгоды или морального вреда находятся вне его компетенции. Так с 1 июня 2019 года он рассматривает споры со страховыми компаниями за исключением ОМС. С начала 2020 года финуполномоченный занялся претензиями к МФО, а с 1 января 2021 года будет принимать жалобы на банки, кредитные кооперативы, ломбарды и НПФ.

Функции финансового уполномоченного со страховыми отвечают главной проблеме граждан — нежеланием компаний выплачивать возмещение или попыткой максимально снизить его размер. В случае с МФО потребители рассчитывали на другие полномочия. Согласно исследованию ОНФ, большинство граждан ожидали от финомбудсмена юридических консультаций и правовой помощи — 43% опрошенных, а также помощи в досудебном урегулировании споров с финансовыми организациями — 38%.

Почему так мало

В пресс-службе финомбудсмена на вопрос о причинах столь малого числа принятых жалоб не ответили. Однако указали, что на данный момент в его компетенцию входит также рассмотрение претензий в отношении страховых компаний. Всего за полгода обратилось 90,2 тыс. человек. Вопрос о возможном расширении функционала финансового уполномоченного пресс-служба переадресовала в законодательные органы.

В Госдуме готовы добавить финомбудсмену полномочий.

— Мы приглашали его (Юрия Воронина. — «Известия»). Просили представить свои предложения. Пока их не получили. Я за то, чтобы расширить возможности. Но надо опираться на мнение самого омбудсмена, потому что он варится в этом соку и лучше представляет какие полномочия ему необходимы, чтобы лучше решать вопросы по защите прав потребителей услуг МФО. Ждём предложений, — рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В ЦБ не ответили на вопрос о возможном расширении обязанностей финомбудсмена.

Служба пока не в полной мере соответствует ожиданиям потребителей, полагает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

— Каждый орган имеет свои полномочия. И подменять друг друга они не могут. Жаловаться и писать заявления на нелегальных кредиторов следует в прокуратуру, на обман клиента в Банк России, в случае уголовных правонарушений — в МВД, финансовые имущественные претензии разрешает финомбудсмен, — привела примерный алгоритм Евгения Лазарева.

Однако, в «Общероссийском народном фронте» до сих пор идет дискуссия по поводу доработки закона о финансовом уполномоченном. Там считают, что служба должна стать для потребителя «единым окном», куда граждане смогут обращаться с жалобами не только на досудебные споры с легальными участниками рынка, но и за защитой своих прав от нелегалов.

С таком оценкой не согласились в СРО «Микрофинансирование и Развитие». Решение расширить функционал финуполномочнного работой с нелегальными кредиторами в текущих условия представляется некорректным, рассказали «Известиям» в организации. «Черные» кредиторы не подконтрольны ни одному из регуляторов — ни Банку России, ни ФССП — и их деятельность находится в сфере воздействия правоохранительных органов, добавили там.

В объединении микрофинансистов призвали пока не делать выводов по поводу малого числа рассмотренных жалоб. Полгода в условиях вызванной пандемией COVID-19 нестабильности — это слишком малый срок, чтобы подводить итоги взаимодействия МФО и финомбудсмена, считает директор СРО «МиР» Елена Стратьева. При этом она заметила, что компании уже осуществлявшие взаимодействие с финомбудсменом не испытывают особенных проблем.

— В сентябре прошлого года мы опросили своих членов, чтобы выяснить, сколько судебных разбирательств, аналогичных тем спорам, которые будет рассматривать финуполномоченный, велось с участием МФО в 2019 году. Более 80% опрошенных компаний заявили, что не участвовали в таких делах, — сообщила «Известиям» Елена Стратьева.

Исходя из этого вряд ли стоит ждать вала жалоб к финансовому уполномоченному и во втором полугодии 2020 года, уверена глава СРО «МиР».