Все в ЗАГС: банкам хотят дать доступ к данным о супругах и детях заемщиков

Банкам хотят предоставить доступ к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается инфраструктура «Цифрового профиля» , узнали «Известия». Информацию подтвердили в крупнейших кредитных организациях. В ЦБ и Минцифры заявили, что объем сведений в «Цифровом профиле» планируется расширять. Данные из загсов необходимы банкам для корректной оценки кредитной нагрузки заемщика: от этого может зависеть размер одобряемой ссуды .

Семейный архив

Сведения из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) банкам потребовались после того, как в России отметки о браке и детях в паспорте стали необязательными . Тогда Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщил в ЦБ, что эти данные необходимы финансовым организациям для корректной оценки кредито- и платежеспособности заемщика с учетом трат на семью. Кроме того, из-за отсутствия информации о супругах и детях банки видят риски оспаривания сделок с недвижимостью, а также сложности при обращении взыскания на предмет залога и при установлении наследников в случае, например, смерти заемщика.

Работы по выводу сведений о супругах и детях граждан через «Цифровой профиль» уже ведут Минцифры и ФНС, говорится в ответном письме Банка России в адрес НСФР (есть у «Известий»). Перечень доступных через «Цифровой профиль» сведений о гражданах планируется расширять, сообщили в ответ на запрос «Известий» в ЦБ и Минцифры . О том, что сейчас обсуждается предоставление банкам доступа к данным о супругах и детях потенциальных заемщиков через этот канал знают в «Сбере», ПСБ, ВТБ, «Зените», «Открытии», Локо-банке, «Абсолюте» и Почта Банке, рассказали «Известиям» их представители. Запрос также направлен в ФНС, которая контролирует реестр ЕГР ЗАГС.

Все в ЗАГС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Справка «Известий» «Цифровой профиль» — это канал получения подтвержденных данных из госорганов с согласия россиян. Он работает таким образом: клиенты банков при подаче заявления на кредит могут согласиться, чтобы кредитор получил сведения через «Цифровой профиль» — тогда анкета заполнится автоматически, и информацию не потребуется подтверждать дополнительными справками. Соответствующий пилотный проект был запущен в мае 2020 года и продлится до 31 декабря 2022-го. Он регулируется постановлением правительства № 710, в которое уже включены сведения из ЕГР ЗАГС, то есть предполагается, что они могут передаваться через инфраструктуру «Цифрового профиля».

Большинство банков, скорее всего, подключатся к «Цифровому профилю» уже после 2022 года, ожидает президент Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Кроме того, по его словам, в процессе обсуждения инициативы с ФНС выяснилось, что предварительно необходимо уточнить закон «Об актах гражданского состояния», чтобы банки в принципе смогли получить доступ к данным загсов , в том числе через «Цифровой профиль». Андрей Емелин подчеркнул, что ЦБ поддерживает предоставление кредитным организациям информации о супругах и детях, поскольку она необходима и для качественной оценки рисков, и для обеспечения прав членов семьи клиентов.

В Банке России видят востребованность «Цифрового профиля» как среди граждан, так и среди финансовых организаций: россияне дали уже более 8 млн согласий на предоставление своих данных через этот канал . Он позволяет оказывать финансовые услуги и сервисы в цифровом виде, сокращает издержки игроков рынка на проверку достоверности сведений и на документооборот, отметили в регуляторе, уточнив, что сейчас с использованием сервиса финансовые организации могут получать 38 видов сведений о человеке.

Все в ЗАГС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Что в записи тебе моей

Инфраструктурой «Цифрового профиля» пользуется более 30 организаций , среди которых крупнейшие банки и страховые компании, рассказал «Известиям» менеджер проекта «Цифровой профиль» ассоциации «ФинТех» (среди ее учредителей — Банк России) Алексей Сандаков. Он подтвердил, что сейчас ведется работа по увеличению набора услуг, доступных для оформления через этот канал .

Семейное положение — один из критериев, который обычно учитывается при оценке надежности заемщика, рассказали «Известиям» в ПСБ : при этом итоговый размер ставки зависит от того, насколько заемщик соответствует совокупным критериям банка. Наличие супруги и детей в ряде случаев может влиять на оценку риска клиента, добавили в «Зените» , отметив, что эта информация также нужна для работы по спецпрограммам кредитования (например, направленным на помощь молодым семьям). Надбавок или скидок за семейное положение нет, но этот фактор учитывается при расчете максимальной суммы кредита, подчеркнули в Абсолют Банке .

Все в ЗАГС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теоретически при выдаче займа банки должны учитывать объем дохода на каждого члена семьи за вычетом долговой нагрузки , отметила аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова. Однако больший вес в скоринговой модели занимают кредитная история заемщика, его возраст и получаемый доход, добавила она.

— Данные ЕГР ЗАГС в первую очередь необходимы банкам для своевременного получения или подтверждения сведений о смерти клиента. Сведения о семейном положении важны при залоговом кредитовании для выстраивания юридически правильного пути клиента , — пояснил зампред правления Почта Банка Павел Тулубьев.

Поддерживают внедрение в «Цифровой профиль» новых сведений, в том числе из ЕГР ЗАГС, в «Сбере», Локо-банке, Совкомбанке, СКБ-банке и крымском РНКБ, сообщили «Известиям» их представители. В кредитных организациях считают этот канал удобной инфраструктурой для получения подтвержденных данных о заемщиках: согласие на использование информации через «Цифровой профиль» в ПСБ дают уже 35% потенциальных заемщиков, а в Абсолют Банке — 40%.