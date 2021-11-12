Ты мне, я себе: бизнесу готовят штрафы за любопытство к данным клиентов

Предпринимателей предлагают штрафовать в случае отказа предоставить россиянам ту или иную услугу или заключить договор купли-продажи, если клиенты не предъявили свои персональные данные. Как выяснили «Известия», такой правительственный законопроект Госдума может принять в ноябре. В большинстве фракций инициативу готовы поддержать. Депутаты согласны с тем, что зачастую персональные данные нужны для распространения рекламы или других личных целей. В «Опоре России» заявили «Известиям», что бизнес эти нормы не поддержит. Эксперты признают проблему излишнего сбора информации, однако прежде всего призывают бороться с ее продажей.

Придется заплатить

Как выяснили «Известия», Госдума в ноябре может рассмотреть в первом чтении законопроект правительства «О внесении изменения в статью 14.8 «Нарушение иных прав потребителей» КоАП». Документом предлагается ввести штрафы для бизнеса за отказ обслуживать россиян, которые не предоставили предпринимателям свои персональные данные. Исключением из этого может стать обязанность предъявлять эти сведения в соответствии с законодательством РФ или непосредственным исполнением договора купли-продажи.

Если же этих обоснований нет, то кабмин за излишнее любопытство к персональным данным предлагает наказывать штрафами: должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как сообщили «Известиям» в профильном комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, законопроект стоит в плане рассмотрения нижней палаты в ноябре и рекомендован к принятию.

— Это очень правильная и нужная инициатива, мы ее поддержим. Безобразие, что сегодня происходит с персональными данными. Например, мне недавно потребовался осмотр зубного врача в частной клинике. Чтобы его провели, надо было заполнить анкету, в которой расписать свои данные и все болезни. Хотя это был только предварительный осмотр и, возможно, я бы не стал лечить у них зубы. Но в итоге я от этого осмотра просто отказался, — пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

По его словам, сопутствующим законопроектом, который Госдума также рассмотрит в ноябре, станет «О внесении изменения в статью 16 закона РФ «О защите прав потребителей». Им будет установлен сам запрет на понуждение потребителя предоставлять персональные данные, за нарушение которого будут штрафовать по КоАП. Планировалось, что документ будет принят нижней палатой уже в этот четверг, однако из-за большого количества вопросов в повестке его рассмотрение перенесли на следующую неделю.

С инициативой ужесточить нормы о персональных данных правительство вышло в Госдуму в начале июня этого года. Первым о необходимости таких изменений в мае заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

— Сейчас зачастую людей вынуждают указывать персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно, — сообщил глава кабмина.

В пояснительной записке к поправкам в КоАП, которая имеется в распоряжении «Известий», правительство ссылается на данные проверок Роспотребнадзора и выявленные им нарушения.

«Несоответствие содержания письменного согласия субъекта на обработку персональных данных требованиям законодательства РФ; обработка избыточных персональных данных; нарушение права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем его ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными», — говорится в документе.

Кроме того, как уточняют в кабмине, законопроект призван имплементировать в российское законодательство положения Руководящих принципов Организации Объединенных Наций для защиты интересов потребителей, принятых Резолюцией Генассамблеи ООН 22 декабря 2015 года.

А вам зачем

В большинстве фракций инициативу правительства готовы поддержать.

— Такие штрафы особенно нужны в отношении юридических лиц, потому что обнаглели. То страховые компании навязывают дополнительное страхование, то банки начинают менять условия микрозаймов, а граждане не могут понять почему, то невозможно машину купить у дилера без навязывания им дополнительных услуг. Поэтому ни в коем случае недопустимо, чтобы персональные данные кем-то использовались в их интересах, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

С этим мнением согласен зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

— Мы должны защитить потребителя, который, как известно, всегда прав. Что касается сбора персональных данных, то их сегодня собирают практически везде и разными способами. Этот законопроект — только начало работы по этой проблеме, — отметил он.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов также считает вопрос защиты личной информации актуальным.

— Безусловно, если граждан заставляют предоставлять свои персональные данные, то за это надо наказывать. Не должно быть ущемления прав по сравнению с теми, кто эти данные предоставляет. Но мне кажется, важнее установить более жесткую ответственность за разглашение персональных сведений. Это сегодня у нас происходит сплошь и рядом, — пояснил он «Известиям».

В КПРФ сообщили, что также готовы одобрить инициативу, так как она направлена на защиту населения.

Между тем президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Известиям», что бизнес-сообщество очень плохо отнесется к этим нормам.

— Мы вообще считаем, что введение новых штрафов или их повышение — недопустимо. Наоборот, необходимо сокращать их количество и снижать размеры. Поэтому, конечно, мы будем против такого законопроекта, — пояснил он.

По его словам, у Минюста получилась очень хорошая общая часть новой редакции КоАП, но появление в ней таких избыточных норм недопустимо.

— Мы надеемся, что это будет широко обсуждаться с предпринимательским сообществом, — подчеркнул Калинин.

А вот эксперты с законодателями согласны. Однако предлагают также активизировать борьбу с продажей личных сведений о россиянах.

— Безусловно, защита персональных данных — дело хорошее, если это не носит характер полумер. Мне кажется, проблема не столько в сборе, а сколько в продаже информации. На черном рынке сегодня можно ее купить. Поэтому дальше вопрос: откуда эта информация поступает? — подчеркнул в беседе с «Известиями» политтехнолог Константин Калачев.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков также отметил, что в России сегодня существуют организации, которые собирают данные граждан, чтобы их можно было перепродать на черном рынке или использовать для какой-то рекламной рассылки. И если штрафы коснутся только бизнеса, то это будет выглядеть странно, считает эксперт.