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Снимут хомут: россиян хотят вытащить из кредитной кабалы

Многие жители страны тратят почти все доходы на погашение займов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снимут хомут: россиян хотят вытащить из кредитной кабалы
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2021-12-28 18:14:31
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Около трети имеющих кредиты россиян тратят 80% своих доходов на их погашение. Банк России предупредил банки о грядущих ограничениях на выдачу потребительских кредитов. Регулятор планирует установить лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, погашение которых будет съедать более 80% доходов заемщика. У банков доля таких кредитов не должна превышать 25%, у микрофинансовых организаций — 35%. Убережет ли это заемщиков от непосильной долговой нагрузки, как повлияет на объемы выдачи ссуд и охладит ли кредитный бум, выясняли «Известия».

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В России продолжается кредитный бум. На начало декабря 2021 года объем выданных займов вырос почти на 30% к аналогичному периоду 2020 года. Растет и размер просрочки по кредитам.

По данным ЦБ, бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с января 2021 года сумма просроченных долгов россиян выросла на 9,2% к началу октября и впервые достигла 970 млрд рублей. Около 7,1 млн кредитов находятся в стадии дефолта. Порядка 60% проблемных кредитов приходится на займы наличными, 37% — на кредитные карты, 1,5% — на автокредитование, 0,5% — на ипотеку.

При этом, по оценкам Банка России, 31% кредитов имеет долговую нагрузку более 80% дохода плательщика. Для микрофинансовых организаций показатель еще выше — 44,2%. Это означает, что более трети заемщиков тратят на выплату долгов почти все свои доходы. Как отмечают в ЦБ, особенно высока доля таких кредитов в крупнейших банках — она достигает 50%.

Снимут хомут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Нас беспокоит этот сегмент, чтобы люди не попадали в долговую кабалу, когда уже значительная часть их дохода идет на обслуживание кредита», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В конце декабря ЦБ предупредил банки о введении ограничений на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов. С 1 июля 2022 года регулятор планирует установить лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, погашение которых будет съедать более 80% доходов заемщика. У банков доля таких кредитов не должна превышать 25%, у микрофинансовых организаций — 35%. Отдельно регулятор планирует ограничить выдачу необеспеченных кредитов на срок более пяти лет: их также не должно быть больше 25%.

Как подчеркнул регулятор, отдельным банкам придется внести изменения в стандарты выдачи, чтобы соблюдать макропруденциальный лимит (МПЛ) на уровне 25%. Согласно консервативному сценарию ЦБ, доля кредитов, попадающих под планируемые ограничения, оценивается в 10% для банков и в 11% для МФО.

Давно пора

Эксперты указывают, что подобные ограничения необходимы и давно назрели. Эффект от введения лимитов может привести к сокращению заимствований гражданами, чья кредитная нагрузка и так высока. Однако для защиты наиболее уязвимых групп заемщиков — излишне закредитованных и с низкими доходами — этого явно недостаточно. По мнению замруководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, неплохо было бы и ограничить рекламу кредитных карт, например, для тех банков, в кредитном портфеле которых доля необеспеченных кредитов приближается к максимуму.

«Агрессивная реклама легко доступных кредитов без обеспечения и «только по паспорту», а также кредитных карт с якобы выгодным кешбэком, который на самом деле оказывается не таким уж выгодным, провоцируют надежных заемщиков увеличивать свою долговую нагрузку», — отмечает аналитик.

Снимут хомут
кредитная карта
Фото: Depositphotos/samsonovs

Существенного влияния на закредитованность россиян нововведение не окажет, считает аналитик Brobank.ru Дмитрий Сысоев, так как коснется оно лишь части клиентов.

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«Например, при доле в 30%, приходящейся на граждан с долговой нагрузкой более 80%, ограничение коснется лишь 5% новых договоров. То есть оставшиеся 95% займов так и будут продолжать выдаваться. В том числе с четвертью клиентов, выплачивающих 80% и более своих доходов на обслуживание действующих кредитов» — поясняет он.

Что делать остальным заемщикам

Эксперты считают завышенным и сам предлагаемый порог долговой нагрузки. Высоким уровнем закредитованности отдельно взятого человека обычно считается уже 50% дохода, уходящие на выплату долгов. Но эту группу плательщиков новые меры никак не затронут. Вероятно, именно к этому лимиту будет стремиться регулятор в долгосрочной перспективе.

«Профилактикой закредитованности может считаться запрет выдачи кредитов в том случае, когда на выплаты по ним идет более 30% ежемесячного дохода заемщика, а не 80%, как предлагает ЦБ, что является уже преддефолтным состоянием. — подчеркивает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). — В некоторых странах Евросоюза банки, которые нарушили требования по расчету долговой нагрузки при выдаче кредита, обязывают списать часть задолженности клиента. В этом случае заемщики не будут возвращать финансовой организации проценты за пользование заемными средствами». По его мнению, было бы правильно применять подобные меры и в России.

Снимут хомут
деньги чемодан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Как предполагают аналитики, на объемы выдачи потребительских кредитов новые меры существенно не повлияют. А вот нелегальный сектор кредитования с бешеными процентами и криминальными методами взыскания, наоборот, разрастется.

«Потребность в деньгах при отказе в банке или МФО [никуда не исчезает]. Нередко это приводит людей к черным кредиторам. Там уже никакие законодательные нормы не работают. Удерживается огромная переплата, которая превышает изначально взятую сумму в два-три, а то и четыре раза, взыскание не предусматривает никаких цивилизованных рамок», — говорит Дмитрий Сысоев из Brobank.ru

Новые меры ЦБ могут привести к всплеску теневого кредитования, скрываемого под видом частных займов от одного физического лица другому, указывает партнер международной коллегии адвокатов J&S Legal counsels and trustees Константин Ерохин. А это, в свою очередь, может опять повлечь за собой необходимость решать вопросы «стихийного» кредитования.

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