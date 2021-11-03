Найти доход: власти пересчитают показатели благосостояния граждан

В марте 2022-го будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы . Об этом сказано в презентации об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития (есть у «Известий»). Корректировки будут произведены в результате изменения методов расчета. Как пояснили в Росстате, оценку доходов и расходов скорректируют на данные по движению средств на брокерских счетах и переписи малого бизнеса. А при расчете объема платных услуг учтут доходы самозанятых, каршеринг, курьерскую доставку и онлайн-кинотеатры. Изменения методологических подходов чаще всего направлены на увеличение точности оценок, заявили эксперты.

Полная картина

Перед Минэкономразвития стоит задача обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей доходов, расходов и сбережений россиян , следует из презентации ведомства, представленной на последнем заседании общественного совета. Поэтому в ближайшем будущем планируется скорректировать методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов граждан с учетом дополнительных источников трат и сбережений , сказано в документе.

Как пояснили «Известиям» в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них — доходы самозанятых , новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии — например, каршеринг и курьерская доставка , а также фитнес-центры (корректировки расчетов по этой отрасли обусловлены введением налогового вычета за занятия спортом). Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

В методике оценки доходов и расходов россиян тоже расширят список наблюдаемых источников, сообщили в Росстате. При расчете трат предлагается принять во внимание данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса . А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Особый метод Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В результате в марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по основным показателям благосостояния граждан (доходам, расходам и сбережениям) за 2018–2020 годы, сказано в презентации.

Модификация системы статистического учета стала следствием развития экономики, формирования новых моделей потребления и роста инвестиционной активности, указали в Росстате.

— Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений, — уверены в службе.

При этом там подчеркнули, что до конца следующего года говорить о том, как изменятся показатели, нельзя . Это определится совокупностью результатов сразу по нескольким направлениям работы, которые могут носить разнонаправленный характер, отметили в Росстате.

В Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».

Справка «Известий» Росстат уже менял методику расчета доходов и расходов россиян в 2019 году. Тогда в оценку поступлений добавили показатели оплаты труда получающих зарплаты «в конверте», наемных работников у физлиц и ИП, а также оклады в иностранной валюте. А при расчете расходов начали учитывать траты на покупку товаров вне торговых сетей, оплату посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче ее в аренду, а также арендную плату за жилье.

Особый метод Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Курс на повышение

Пересмотр методики позволит сократить долю ненаблюдаемых доходов, а также более точно оценить влияние пандемии на уровень жизни россиян, что впоследствии может лечь в основу прогнозирования устойчивости экономики к возможным кризисам , уверена ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

По ее словам, наиболее важное изменение — учет заработков самозанятых , поскольку с момента введения этого налогового режима более 3 млн человек зарегистрировали свой доход в его рамках. Кроме того, значимой корректировкой эксперт признала учет движения средств на брокерских счетах, так как со стремительным развитием онлайн-банкинга в России в последние несколько лет заметно выросла инвестиционная активность граждан.

Екатерина Хейфец напомнила, что предыдущая корректировка методики расчета привела к дооценке доходов россиян на 8,6 трлн рублей, а расходов — на 4,1 трлн, в то время как сбережения сократились на 3,5 трлн рублей . Сразу после перехода к новой методике оценка динамики реальных доходов россиян по итогам 2018 года была изменена — с падения на 0,2% на прирост в 0,1%. В этот раз дооценка может быть даже выше из-за роста масштабов рынка самозанятых, курьеров, каршеринга, онлайн-банкинга и других сервисов , спрогнозировала она.

Ретроспективное обновление показателей благосостояния населения действительно нужно, уверен старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Александр Исаков. Это даст контекст и представления о трендах, которые сложились в указанных категориях в прошедшие годы. Более того, очевидно, что для большинства из перечисленных компонентов будет характерен быстрый рост расходов — в чем и заключается необходимость их учета, констатировал эксперт.

Особый метод Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Подобные изменения структуры доходов и расходов — естественный процесс, который продолжится и в будущем. Со временем в обзор расходов войдет большее число цифровых услуг, таких как мобильные игры и другие сервисы, доступные по платной подписке , — заявил Александр Исаков.

Он также отметил, что пересмотр подхода к учету потоков по брокерским счетам физлиц, скорее всего, приведет к повышению оценки ненаблюдаемых напрямую доходов и некоторому росту сбережений , которые на сегодня могут быть занижены.

Методологические подходы меняются редко, но если обобщить историю их пересмотров, то они чаще направлены на повышение точности изначальных оценок , уверен директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

— Это связано с логикой развития статистики: методологи пытаются «догнать» реальную жизнь по охвату видов деятельности и агентов, однако часть экономики, как правило, вс` же в полной мере не измеряется, — отметил эксперт.

Пересмотр подходов к оценке платных услуг, а также доходов и расходов населения — не единственное методологическое нововведение в сфере статистики, которое произойдет в ближайшее время. Как сообщали СМИ, Росстат собирается усовершенствовать методы оценки финансового положения многодетных семей и пожилых, причем при измерении их доходов планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде.