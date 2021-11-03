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Найти доход: власти пересчитают показатели благосостояния граждан

Как изменится статистика по заработкам, расходам и сбережениям населения за 2018-2020 годы
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Найти доход: власти пересчитают показатели благосостояния граждан
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2021-11-02 14:20:27
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В марте 2022-го будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018–2020 годы. Об этом сказано в презентации об итогах деятельности и задачах на будущее Минэкономразвития (есть у «Известий»). Корректировки будут произведены в результате изменения методов расчета. Как пояснили в Росстате, оценку доходов и расходов скорректируют на данные по движению средств на брокерских счетах и переписи малого бизнеса. А при расчете объема платных услуг учтут доходы самозанятых, каршеринг, курьерскую доставку и онлайн-кинотеатры. Изменения методологических подходов чаще всего направлены на увеличение точности оценок, заявили эксперты.

Полная картина

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Перед Минэкономразвития стоит задача обеспечить полный охват источников информации для расчета показателей доходов, расходов и сбережений россиян, следует из презентации ведомства, представленной на последнем заседании общественного совета. Поэтому в ближайшем будущем планируется скорректировать методы расчета объема платных услуг населению, а также доходов и расходов граждан с учетом дополнительных источников трат и сбережений, сказано в документе.

Как пояснили «Известиям» в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них — доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии — например, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры (корректировки расчетов по этой отрасли обусловлены введением налогового вычета за занятия спортом). Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах.

В методике оценки доходов и расходов россиян тоже расширят список наблюдаемых источников, сообщили в Росстате. При расчете трат предлагается принять во внимание данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Особый метод
инвесторы
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В результате в марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по основным показателям благосостояния граждан (доходам, расходам и сбережениям) за 2018–2020 годы, сказано в презентации.

Модификация системы статистического учета стала следствием развития экономики, формирования новых моделей потребления и роста инвестиционной активности, указали в Росстате.

Нововведения позволят точнее оценивать баланс доходов и расходов, анализировать поведение граждан в различных экономических условиях и прогнозировать возможные последствия тех или иных решений, — уверены в службе.

При этом там подчеркнули, что до конца следующего года говорить о том, как изменятся показатели, нельзя. Это определится совокупностью результатов сразу по нескольким направлениям работы, которые могут носить разнонаправленный характер, отметили в Росстате.

В Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».

Справка «Известий»

Росстат уже менял методику расчета доходов и расходов россиян в 2019 году. Тогда в оценку поступлений добавили показатели оплаты труда получающих зарплаты «в конверте», наемных работников у физлиц и ИП, а также оклады в иностранной валюте. А при расчете расходов начали учитывать траты на покупку товаров вне торговых сетей, оплату посреднических услуг при купле-продаже недвижимости и при сдаче ее в аренду, а также арендную плату за жилье.

Особый метод
доставка
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Курс на повышение

Пересмотр методики позволит сократить долю ненаблюдаемых доходов, а также более точно оценить влияние пандемии на уровень жизни россиян, что впоследствии может лечь в основу прогнозирования устойчивости экономики к возможным кризисам, уверена ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

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По ее словам, наиболее важное изменение — учет заработков самозанятых, поскольку с момента введения этого налогового режима более 3 млн человек зарегистрировали свой доход в его рамках. Кроме того, значимой корректировкой эксперт признала учет движения средств на брокерских счетах, так как со стремительным развитием онлайн-банкинга в России в последние несколько лет заметно выросла инвестиционная активность граждан.

Екатерина Хейфец напомнила, что предыдущая корректировка методики расчета привела к дооценке доходов россиян на 8,6 трлн рублей, а расходов — на 4,1 трлн, в то время как сбережения сократились на 3,5 трлн рублей. Сразу после перехода к новой методике оценка динамики реальных доходов россиян по итогам 2018 года была изменена — с падения на 0,2% на прирост в 0,1%. В этот раз дооценка может быть даже выше из-за роста масштабов рынка самозанятых, курьеров, каршеринга, онлайн-банкинга и других сервисов, спрогнозировала она.

Ретроспективное обновление показателей благосостояния населения действительно нужно, уверен старший экономист «ВТБ Капитал» по России и СНГ, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Александр Исаков. Это даст контекст и представления о трендах, которые сложились в указанных категориях в прошедшие годы. Более того, очевидно, что для большинства из перечисленных компонентов будет характерен быстрый рост расходов — в чем и заключается необходимость их учета, констатировал эксперт.

Особый метод
сервисы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Подобные изменения структуры доходов и расходов — естественный процесс, который продолжится и в будущем. Со временем в обзор расходов войдет большее число цифровых услуг, таких как мобильные игры и другие сервисы, доступные по платной подписке, — заявил Александр Исаков.

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Он также отметил, что пересмотр подхода к учету потоков по брокерским счетам физлиц, скорее всего, приведет к повышению оценки ненаблюдаемых напрямую доходов и некоторому росту сбережений, которые на сегодня могут быть занижены.

Методологические подходы меняются редко, но если обобщить историю их пересмотров, то они чаще направлены на повышение точности изначальных оценок, уверен директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

— Это связано с логикой развития статистики: методологи пытаются «догнать» реальную жизнь по охвату видов деятельности и агентов, однако часть экономики, как правило, вс` же в полной мере не измеряется, — отметил эксперт.

Пересмотр подходов к оценке платных услуг, а также доходов и расходов населения — не единственное методологическое нововведение в сфере статистики, которое произойдет в ближайшее время. Как сообщали СМИ, Росстат собирается усовершенствовать методы оценки финансового положения многодетных семей и пожилых, причем при измерении их доходов планируется учитывать активы разного рода, а также соцпомощь в натуральном виде.

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