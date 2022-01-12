Падение режима: как вернуться в рабочее состояние

Почти две трети россиян тяжело входят в рабочий ритм после новогодних праздников — таковы данные опроса исследовательского центра «Зарплаты.ру». Как справиться со стрессом в первые дни после каникул и настроиться на рабочий лад , разбирались «Известия».

Как россияне возвращаются к работе

Опрос, результаты которого имеются в распоряжении «Известий», был проведен среди 1811 жителей страны в возрасте 18-55 лет. 63% опрошенных признались, что им тяжело входить в рабочий ритм, в связи с чем они испытывают стресс. Причем тяжелее всего приходится респондентам в возрасте от 35 до 44 лет, следует из результатов опроса.

Главными причинами стресса называют большое количество рабочих задач, которые необходимо выполнить за сравнительно короткий период — так ответили 43% опрошенных. Изменение режима дня становится стрессом для 31% респондентов , 4% жалуются на нехватку сна, на нежелание встречаться с коллегами и руководством — 2%.

Также у респондентов спросили, как они борются с постпраздничным стрессом. 33% стараются сразу регулировать график сна, 23% спасаются спортивными активностями, 18% продолжают встречи с друзьями, 12% предпочитают восстанавливаться прогулками на свежем воздухе, 2% берут несколько дней отпуска в первую неделю после каникул.

Участники опроса отметили, что важно в первые же дни навести порядок на рабочем месте, разобрать почту и составить план дел.

Для кого вредны длинные выходные

Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Шляпников рассказал «Известиям», что при возвращении в офис после новогодних праздников важно не преувеличивать проблему. Он заметил, что людям постоянно приходится менять образ жизни — при выходе из отпуска, при переезде, смене работы и так далее, и способности психики адаптироваться к новым условиям достаточно велики.

Падение режима Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Самое главное — правильно организовать процесс перехода, — сказал он.

Психолог, доцент кафедры психологии и педагогики личностного и профессионального развития факультета психологии СПбГУ Наталья Искра замечает, что выход с каникул является проблемой для человека в нескольких аспектах. Во-первых, совершенно меняется режим.

— Когда нужно на работу, мы все равно стараемся пораньше лечь, придерживаемся рабочего ритма, а во время праздников это все, конечно, сбивается, — сказала Искра «Известиям». — Понятно, что если ты привык ложиться в четыре утра, а к девяти тебе опять надо быть на работе, это огромный стресс. Требуется минимум три-четыре дня для того, чтобы перестроился организм, а для некоторых — неделя.

Она замечает, что хотя поклонников здорового образа жизни становится больше, сбой режима все равно отмечается — например, в еде, которой во время каникул у всех становится больше. И возвращение к прежнему режиму потребует времени и в этом отношении.

Во-вторых, отмечает она, в новогодние каникулы значительно увеличивается время, проведенное рядом с родственниками и близкими людьми.

— Обычно мы так долго и так близко с ними не находимся — все уходят кто на работу, кто в школу, кто в сад, а вечером возвращаются — и проводят вместе часа три-четыре максимум , — говорит Искра. — А на праздниках интенсивность общения возрастает, что тоже имеет определенные последствия. Часто после отдыха надо отдыхать уже от родных, от близких людей.

При этом польза от длинных новогодних каникул, считает она, зависит от типа личности.

— Если человек, например, трудоголик, который ни дня не может без работы, для него, конечно, вредны такие выходные , — сказала психолог. — Если у него более адаптивный стиль жизнь, то, конечно, такие праздники ему полезны.

Как войти в рабочий ритм

Шляпников отмечает, что менять образ жизни нужно постепенно. Например, в первый рабочий день не заниматься слишком сложными вещами, а начать с простых и знакомых дел. Легче пройдет адаптация, если вечером составлять план работы на завтра. Размеренность и стабильность, по словам психолога, в этой ситуации лучшая стратегия .

Также, говорит он, важно поддержать организм — больше спать и отдыхать, правильно питаться, избегать лишних физических и эмоциональных нагрузок. При этом неформальные встречи с друзьями и коллегами Шляпников поддерживает.

Падение режима Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он советует попробовать договориться с работодателем о переходном периоде — например, один день в неделю работать в дистанционном режиме, добиться более гибкого графика, устраивать перерывы в течение рабочего дня .

— Перемены могут вызывать дискомфорт и негативные переживания — это нормально. Отнеситесь с пониманием к себе и своему организму, — говорит психолог. — Адаптация требует времени. В большинстве случаев этот процесс происходит незаметно для нас.

По его словам, достаточно двух-трех недель на то, чтобы вернуться в нормальный рабочий режим.

Наталья Иска также отмечала, что детей надо заранее готовить к началу учебы — за три дня до школы плавно выстраивать режим сна, распорядок дня. По ее словам, важно повышать физическую нагрузку на свежем воздухе, чтобы снизить стресс для ребенка. Поможет и любая творческая деятельность, которая «проветривает эмоции».

А вот вмешательство в учебный процесс, говорит она, будет излишним — если ребенок с чем-то не справляется, ему нужно давать поблажки.

В основном рекомендации по подготовке детей к выходу с каникул касаются и взрослых.

— Но могу еще посоветовать подвести итог праздникам , — сказала «Известиям» Искра. — Обычно у нас в первую рабочую неделю елка еще не убрана — все ждут Старого нового года. Так вот можно сесть рядом с ней, отметить, что позитивного было на каникулах, какие были запоминающиеся события, позвонить людям, с которыми проводили эти дни и поблагодарить их. Как психологи говорят, закрыть гештальт — это поможет создать историю этого праздничного настроения, которое поддерживает в серых буднях, подвести итоги и перейти собственно к трудовым будням .

Что советуют врачи

Чаще всего заранее к выходу на работу подготовиться не удается. Терапевт Надежда Чернышова замечает, что тут выход один — бросаться в омут головой и без подготовки включаться в рабочий режим, начиная рабочий день так, как положено, даже если не выспались, если легли спать поздно.

— В таком случае в течение дня мы стараемся делать чаще перерывы, пить достаточное количество воды — бутылка или кружка с водой должна стоять прямо на рабочем месте , — рассказала она «Известиям». — Обязательно проветривать помещение, желательно в обеденный перерыв выйти на улицу, подышать воздухом. Это поможет справиться с сонливостью и повысить производительность труда.

Падение режима Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вечером обязательно надо пораньше лечь спать. Если был недосып, то полный рабочий день с полной загрузкой поможет легче заснуть.

— Моя неизменная рекомендация — нужно ложиться спать рано, желательно в 22 часа , — говорит она. — Сон до полуночи гораздо полезнее, чем сон после полуночи.

По мнению Чернышовой, на адаптацию понадобится не более пары дней. Как только вернется обычный режим сна, вернется и режим работоспособности, говорит терапевт.