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Психолог дал советы по возвращению в офис после новогодних правздников

Психолог Шляпников рассказал, как вернуться в офис после новогодних праздников
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Психолог, преподаватель Московского института психоанализа Владимир Шляпников поделился с «Известиями» советами о том, как вернуться в офис после новогодних праздников, не потеряв при этом мотивацию и желание работать.

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Во-первых, специалист рекомендовал не преувеличивать проблему. По его словам, люди постоянно сталкиваются с необходимостью менять свой образ жизни: при выходе из отпуска или декрета, при смене работы, при переезде.

«Способности психики адаптироваться к новым условиям достаточно велики. Самое главное — правильно организовать процесс перехода», — подчеркнул психолог.

Шляпников также советовал менять свой образ жизни постепенно: в первый рабочий день не стоит заниматься слишком сложными делами, лучше начать с простых и знакомых дел. Адаптация пройдет легче, если каждый вечер составлять план работы на завтра. В такой ситуации порой возникает желание развеяться, попробовать что-то новое и даже экстремальное, но размеренность и стабильность — это лучшая стратегия, подчеркнул эксперт

В переходный период важно поддержать организм: больше спать и отдыхать, правильно питаться, избегать лишних физических и эмоциональных нагрузок.

Также стоит обратиться за поддержкой к коллегам: если выходить в офис за компанию, то процесс пройдет быстрее и легче. Можно также периодически встречаться с друзьями или коллегами, чтобы делиться своими проблемами, переживаниями и успехами.

Кроме того, можно попробовать договориться с работодателем о переходном периоде. Например, работать один день в неделю в дистанционном режиме, работать с более гибким графиком, устраивать перерывы в течение рабочего дня. Как правило, двух-трех недель достаточно, чтобы привыкнуть и втянуться.

«Наберитесь терпения и надейтесь на лучшее. Перемены могут вызывать дискомфорт и негативные переживания — это нормально. Отнеситесь с пониманием к себе и своему организму. Адаптация требует времени. В большинстве случаев этот процесс происходит незаметно для нас», — заключил психолог.

15 декабря были опубликованы результаты опроса сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.Ру» и медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье», согласно которым 63% россиян считают декабрь самым сложным месяцем года. Свой ответ респонденты объяснили тем, что в декабре возрастает количество задач во всех сферах жизни, часто меняется погода и увеличивается количество работы.

Участники исследования также назвали причинами своей усталости в декабре выгорание на работе, большое количество домашних обязанностей, грусть и одиночество в предпраздничной суете, работу по выходным, стресс перед концом года, покупку подарков и праздничных угощений.

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