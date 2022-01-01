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Код тигра: как талисман наступающего года вошел в наше сознание

Что символизирует полосатый хищник в сказках и геральдике Сибири и Дальнего Востока
Фото: Global Look Press/CTK/Zaruba Ondrej
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Код тигра: как талисман наступающего года вошел в наше сознание
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2021-12-27 18:54:13
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Символ нового года — тигр — исконный житель России. Он частый гость в сказках коренных народов Приамурья. Предстает в них мудрым и благородным существом, в некоторых преданиях — даже родственником людей. Почетное место хищник занял и в геральдике российских городов. Как символ 2022-го вписался в наш культурный код — в материале «Известий».

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Равный человеку

Привычка отождествлять каждый новый год с животными из китайского зодиака начала формироваться в СССР еще в хрущевские времена. А до пика дошла в конце 80-х – начале 90-х годов, когда СМИ открыли свои страницы для публикации восточных эзотерических и космологических учений, рассказал «Известиям» фольклорист, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров.

В 1990-х годах восточный календарь стал чрезвычайно популярным. Это можно связать с развитием неоязычества и нью-эйдж культуры. Когда Советский Союз распался, люди начали искать новые ориентиры. Пытались цементировать какое-то представление о будущем, в том числе и через восточные гороскопы. Все мы знаем, в год какого животного родились, даже если не интересуемся звездами, а просто потому, что нам об этом говорили родители, — знать такие вещи было модно, — отметил эксперт.

Код тигра-1
Тигр
Фото: Global Look Press/Xinhua/Chong Voon Chung
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В славянской культуре тигр не представлен как сакральное животное. Люди опираются на его характеристики — силу, храбрость, скорость — исходя из восточного представления об этом звере, добавил он.

Намного глубже символика тигра представлена в культурах народов Дальнего Востока, Китая, Тайваня и Кореи, где он часто встречается в дикой природе. Символом Олимпийских игр 1988 года в Сеуле был тигр, который олицетворял счастье и удачу. В Китае эти животные издревле считались могучими и свирепыми хищниками, не уступающими по красоте и изяществу дракону. Некоторые китайские народности даже верили, что ведут свой род именно от тигров. Этот восточный колорит также вошел в советский, а позднее и российский культурный обиход.

Жители Дальнего Востока ассоциируют тигра с существом сверхъестественным и мудрым. Таким он предстает, к примеру, в амурских народных сказках. Исследователям известны десятки сказок удэгейцев, нанайцев, эвенков и орочей, где собраны фантазии об этом животном. Народы Приамурья верили, что тигры, как и люди, образуют свою общину и живут в деревнях. Удэгейцы, к примеру, считали тигра просто человеком из другого рода. То есть испытывали в нему большое почтение, — рассказал специалист.

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Тигр
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gaolei Hu

Сражение с тигром, в результате которого человек обретает власть над своей судьбой и получает могущество зверя, — классический сюжет в китайских романах XVI века — нередко встречается и в российской литературе, отметил эксперт. К примеру, сражение мальчика с барсом в поэме Михаила Лермонтова «Мцыри» хоть и не является заимствованием, но имеет схожий архетип.

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— Современный человек представляет себе тигра как совокупность всех характеристик, данных этому зверю различными древними народами. Поэтому новый, 2022 год хоть и будет опасным, но человек должен его победить, как в тех самых китайских сказках, где герой превосходит силой тигра, — подчеркнул Никита Петров.

Геральдический бабр

Тигр нашел отражение и в геральдике Сибири и Дальнего Востока. В частности, он изображен на гербе Приморского края, Владивостокa, Иркутска, Хабаровска и на многих геральдических символах городов и районов Хабаровского края.

На большинстве из них тигр выглядит довольно реалистично. И лишь Иркутск несколько отступает от канонического изображения зверя — на гербе города тигр черный и без полосок, скорее похожий на мифическое существо из сказок, чем на реального зверя. Этому феномену есть объяснение, рассказал «Известиям» историк-геральдист Станислав Думин.

Код тигра-2
Тигр
Фото: Global Look Press/DPA/Bernd Weissbrod

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На гербе Иркутска изображено существо с телом тигра, хвостом бобра и перепончатыми лапами, держащее в пасти соболя. Во времена, когда создавался герб, тигра в Сибири всё еще называли по-старорусски — бабр. А изготовители печатей в центральной части России имели весьма смутное представление о тигре. Видимо, прочитав название «бабр», некоторые решили, что речь идет о бобре, а не о полосатом хищнике. Вот так и получилось, что безобидное существо, питающееся растениями, стало на гербе города хищником, несущим добычу. Впоследствии бобра всё же стали изображать похожим на хищника, с острыми зубами и когтями. Поэтому тигр на гербе Иркутска имеет такой мифический вид, — рассказал специалист.

Тигр часто встречается в геральдике тех регионов, где он водится, добавил он. Поскольку это животное ассоциируется с силой и могуществом, желание сделать его символом города вполне объяснимо. К тому же некоторые русские первопроходцы, осваивавшие Восточную Сибирь, также описывали его как мудрое животное.

— Однако сложный символизм тигра был более интересен геральдистам, нежели заказчикам гербов. Правители, пожелавшие изобразить зверя на гербе, исходили лишь из того, что это животное было самым сильным хищником, обитающим в их землях, — отметил Станислав Думин.

Поскольку в нашей стране тигры водятся только на Дальнем Востоке, его изображения на гербах и флагах встречаются реже, чем других зверей, более распространенных в России, таких как медведь или олень, отметил специалист.

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