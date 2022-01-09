Правила зарока: как избежать разочарования из-за новогодних обещаний

Новый год — Понедельник с большой буквы. Тот самый понедельник, в который обещаешь себе записаться в спортзал, дочитать покрывшуюся пылью книгу и перестать засматриваться сериалами до ночи под хруст чипсов. Новогодние обещания пишутся воодушевленно в ожидании магии от красивой даты в календаре. Но волшебства не случается, каникулы заканчиваются, вместе с трудовыми буднями наступает разочарование от собственного безволия. Почему традиция новогодних обещаний противоречит здравому смыслу и как ставить цели, чтобы лишний раз не корить себя, «Известия» выяснили вместе с психологами.

Четыре столпа

«Меньше лаять. Чаще вилять хвостом. Быть милее с кошками», — обещает себе в преддверии наступающего 2022 года пользователь Twitter Марти, старый пес. Хотя, конечно, стоило бы быть реалистичнее, признает его хозяйка.

Каждый год миллионы людей по всему обещают себе стать лучше в новом году. Список так называемых New Year’s Resolutions обычно включает такие цели, как похудение, занятия спортом, новый навык или хобби, экономию денег, отказ от вредных привычек и путешествия. Кроме того, люди обещают себе быть организованнее, проводить больше времени с родными и вообще жить на полную.

Семантический анализ новогодних обещаний в Twitter на пяти языках показал, что в основном они строятся на четырех терминах — начало, работа, здоровье и счастье . Другие ключевые слова позволяют детализировать картину: «книга», «учиться», «читать» — про самосовершенствование, «деньги», «купить», «тратить» — про финансовые решения, «любовь» и «друг — про отношения, а «есть», «курить» — про тело и здоровье.

Правила зарока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Хотя России традиция новогодних обещаний не свойственна (даже наоборот — о хороших планах лучше бы не говорить вслух, чтобы не сглазить), разделы про New Year’s Resolutions в школьных учебниках и тренды сделали свое дело. По данным исследовательского центра портала Superjob, в преддверии 2022 года россияне пообещали себе заняться образованием и больше читать (30% опрошенных), чаще общаться с близкими (27%), устроить личную жизнь (26%) и заняться спортом (25%). По 23% респондентов заявили о планах переехать и чаще отвлекаться на хобби. В топ пожеланий также вошли изучение иностранного языка, изменение питания, отдых, отказ от вредных привычек и смена окружения.

Автор цитаты 6% участников опроса признались, что ничего не хотят менять в наступающем году.

Выход из игры

По данным сервиса Statista, 43% опрошенных британцев пообещали себе в 2022 году больше заниматься физической нагрузкой и перейти на здоровое питание. С небольшим отрывом — 40% опрошенных — идет похудение. Примерно тот же расклад у американцев — больше всего желающих заняться фитнесом, похудеть и накопить побольше денег.

В конце 2019 года — еще до того, как пандемия коронавируса погрузила население в ощущение неопределенности, — лишь 18% опрошенных жителей Соединенного Королевства старше 55 лет собирались давать себе новогодние обещания. Среди аудитории 45–54-летних их был 21%. Самой «оптимистичной» оказалась молодежь в возрасте 18–24 лет: 47% из них твердо решили прописать список целей на 2020-й.

Правила зарока Фото: Global Look Press/Grant Falvey

Автор цитаты Почти четверть британцев, которые всё же расписали список целей на 2020 год, не достигли ни одной из них, показал последующий опрос.

В России та же тенденция: чаще традиции придерживаются люди в возрасте 25–34 лет. По данным опроса ВЦИОМ, намеченным планам следуют 69% респондентов. В бессилии перед соблюдением обещаний честно признались 24% опрошенных.

Сервис для отслеживания физической активности проанализировал 800 млн записей о действиях пользователей и высчитал дату, когда большинство людей отказываются от планов. Им не удается продержаться даже месяц: так называемый «День выхода из игры» наступает 19 января.

Заведомо плохая затея

По словам психолога, преподавателя Московского института психоанализа Анастасии Пономаренко, с точки зрения нейрофизиологии давать новогодние обещания бесполезно. На знание о том, как всё должно быть, приходится очень мало нейронных связей. А на текущее положение вещей — наоборот, объясняет собеседница «Известий»: «Это наше поведение, постоянное повторение определенных действий, доведенных до автоматизма, поэтому на него у нас сформировано очень много нейронных связей».

Анастасия Пономаренко, практикующий психолог Постановка целей в привязке к новому году или очередному понедельнику без предварительной подготовки ничем хорошим не заканчивается. Какое-то время мы будем держаться на силе воли, но потом количество нейронных связей на стороне привычного поведения перевесит наши знания и стремления.

Следование новогодним обещаниям можно сравнить с диетой: после краткосрочных ограничений человек быстро набирает вес обратно. То же самое с планами , отмечает в беседе с «Известиями» руководитель медико-психологического центра МАДО Марина Докучаева.

Правила зарока Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Самая главная ошибка — подходить к переменам бессистемно. В итоге, когда всё идет не по плану, появляется эффект неоправданных ожиданий. И мы разочаровываемся еще с большей силой, виня себя в неудаче, — говорит психолог.

После этого человек, вопреки желанию вырваться из проблем и улучшить качество жизни, возвращается в привычный цикл. А вдобавок получает разочарование в себе. По словам Марины Докучаевой, системный подход (в примере с диетой это альтернатива в виде постоянного перехода на здоровое питание и постепенное введение тренировок) помогает избежать негативных последствий.

— Не надо ориентироваться на новый год или начало недели. Решение о желании изменить жизнь принимается здесь и сейчас, будь то декабрь, январь, март, апрель — любой день недели любого месяца , — подчеркивает она. Однако человек, принимая его, должен вместе с тем и взять на себя ответственность за его реализацию.

Стоит ли игра свеч

Цели, которая закладываются в основу новогодних обещаний, зачастую могут навязаны извне: виной тому тренды, которые транслируют медиа , добавляет Марина Докучаева. Чтобы избежать этого, необходимо отталкиваться от собственного психологического комфорта . Оценить его можно по трем параметрам: 1) это то, что мы чувствуем здесь и сейчас, заявляя цель; 2) какие мысли в этот момент приходят; 3) что ощущает тело.

В общем, нужно проанализировать возможные последствия тех или иных перемен и прислушаться к себе. Эти сигналы не дадут вам себя обмануть, говорит собеседница «Известий».

Правила зарока Фото: Unspalash/Paico Oficial

Полностью избежать влияния социума и стереотипов, конечно, невозможно, отмечает психолог Анастасия Пономаренко.

— Когда общество предлагает нам что-то в себе поменять, нужно ответить на вопрос «зачем». Не «почему», а именно «зачем»: что это изменит в жизни, какие принесет преимущества, — советует она. Примерять на себя перспективу перемен следует с позиции социальных выгод — это поможет избежать навязанных целей.

А как правильно

Вне зависимости от того, ставите вы цели в преддверии нового года или в отрыве от календаря , следует действовать последовательно, уверены специалисты. Преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко советует фокусироваться не на результате, а на создании поддерживающей системы : «Например, нужно перенести фокус с установки «К лету пробегу марафон» на «Я — бегун».

— Когда мы переносим свой фокус внимания с цели на процесс создания поддерживающих ежедневных привычек, результат достигается быстрее, — объясняет она.

Важна и предварительная подготовка: для этого достаточно собирать информацию, будь то цены на фитнес, стоимость образовательного курса или возможность высвобождения времени. Когда информации достаточно, можно искать точки входа и выстраивать мелкие шаги по достижению цели, которые как раз и создают поддерживающую систему , добавляет Анастасия Пономаренко.

Руководитель медико-психологического центра МАДО Марина Докучаева советует в первую очередь опираться на приоритеты. Например, люди с невротическим устройством личности из-за присущего им неумения их расставлять часто уходят в состояние раздрая.

Автор цитаты Любой человек, если будет «хвататься за все цели подряд, уйдет в состояние постоянной эмоциональной турбулентности».

Психолог приводит пять параметров системы постановки задач SMART, на которую удобно опираться при составлении списка тех же новогодних обещаний (на случай, если уж очень хочется).

— Во-первых, она должна быть конкретной: скажем, увеличить количество клиентов на 20% с учетом существующих показателей. Второе — измеримой. Нельзя ставить абстрактные цели в духе «хочу похорошеть / стать спортивным / заполучить богатство». Согласно третьему параметру цель может быть только достижимой: нужно быть честным по отношению к себе и не заниматься самообманом.

В-четвертых, задача должна быть актуальной. Последний параметр (по мнению Марины Докучаевой, ключевой) — ограничение по времени: «Без дедлайна задачу невозможно пошагово расписать».

Целеполагание, привязанное к дате или нет, актуально всегда, а новогодние обещания в соцсетях понемногу вытесняют советы по избавлению от лишнего в преддверии наступающего года. На первом месте — токсичные люди, следом сомнения в себе и излишняя самокритичность, ошибки, попытки впечатлить всех вокруг и те, кто не ценят хорошего отношения к себе.