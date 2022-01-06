Тепловая энергия: как справиться с чувством одиночества

Недавно в Чебоксарах состоялась презентация социального проекта «Выходные без одиночества», направленного на поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов в вечернее время, выходные, а также в праздничные дни. Таким образом активисты помогают им расширить круг общения и избежать одиночества. Между тем немало россиян по тем или иным причинам проведут эти праздники наедине с собой. Как преодолеть чувство одиночества и хорошо провести время — в материале «Известий».

Кто чувствует себя одиноким

Одиночество испытывает довольно большое число россиян, что подтверждает ряд исследований. Так, согласно работе НИУ ВШЭ и ФНИСЦ РАН, в 2020 году свыше 43% соотечественников сообщили о том, что испытывают в той или иной мере одиночество, при этом большинство страдает от него редко и лишь 12,2% — практически всегда или часто.

Наибольшая доля одиноких (70%) — люди старше 85 лет, в основном не работающие и не живущие со взрослыми детьми. По мнению исследователей, проблема нарастает после 40 лет на фоне кризиса среднего возраста вместе с переоценкой ценностей и сопутствующей ей депрессией. Следующий рубеж — после 60 лет, когда человек выходит на пенсию, но заслуженный отдых становится для него непростым периодом с «резким изменением ролей и нарастающим дефицитом близких отношений».

Тепловая энергия Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Никто не застрахован от одиночества и в молодом возрасте. С ним сталкивается около трети 14–29-летних россиян, из них 6,5% — практически всегда или часто, указывают исследователи. Активное общение со сверстниками тоже не спасает: студенты дневных вузов в этом смысле не отличаются от тех, кто закончил учиться и начал работать. При этом одиноких молодых больше в городах, чем в сельской местности.

Что делать в праздники

Одиночество — это переживание, что нет никого рядом, с кем можно было бы поговорить, разделить чувства, мысли и провести время, отмечала в разговоре с «Известиями» медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских. По словам специалиста, оно может ощущаться физически как тяжесть в груди, а также в виде повышенной тревожности, сжатости, опустошенности или отверженности, как непринадлежность к какой-то группе. Это чувство может переживаться очень тяжело, особенно если к нему присоединяется страх отвержения.

Как сообщила «Известиям» психолог Наталья Федына, если человек в принципе чувствует себя одиноко, вне зависимости от праздников или среди компании людей, то ему следует обратиться за помощью и разобраться в причинах таких переживаний.

— Если же возникает чувство грусти из-за того, что «сейчас праздники, а я один», то есть несколько несложных способов справиться с этим. Для начала, если позволяет погода, стоит выйти туда, где есть люди, например на каток, а также просто погулять по красивым улицам. Но, опять же, это стоит сделать если человек не ярко выраженный интроверт и ему это комфортно , — отмечает психолог. — Почти всегда всё равно найдется тот, кому можно позвонить и поговорить. Необязательно сидеть и ждать, что позвонят тебе, потому что очень часто человек может бояться, что он потревожит, отвлечет. Просто позвоните, поздравьте кого-то и послушайте поздравления в свой адрес.

Тепловая энергия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, всегда можно заглянуть к соседям и просто поздравить их, купив какой-то новогодний сувенир, советует член московского объединения психотерапевтов и медицинских психологов, директор психолого-педагогического центра «Академия успешности» Сергей Тиунов. В любом случае в эти длинные праздничные дни необходимо создать для себя праздничную атмосферу, уверен психолог. Можно и нужно готовить для себя вкусные блюда, смотреть новогодние фильмы.

— На самом деле праздник — внутри. Человеку стоит порадоваться, что открываются новые перспективы. Новый год — это новые надежды, новые люди и знакомства. То есть на самом деле человек не может быть полностью одинок, даже если он один.

Если вас не пригласили в гости и никто не выражал желания прийти, всегда можно сделать первый шаг и самому пригласить к себе, считает заведующая лаборатории психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова.

— Если вы находитесь в ссоре с теми людьми, кого бы вы хотели видеть, сделайте первый шаг к примирению. В праздники это происходит легче, чем в любое другое время. Но есть и другой хороший способ: навестить тех, кто болен, стар, одинок и сам нуждается в сочувствии и поддержке. Это очень хорошая возможность почувствовать себя нужным и преодолеть свое одиночество, — отмечает собеседница «Известий».

— Между тем обычно те люди, которые очень много работают и очень увлечены своей работой, в праздники чувствуют неловкость от того, что им надо бы работать, а вокруг никто этого не делает, — говорит она. — Так вот, вы можете пойти на поводу своих желаний и даже в праздники поработать над своими проектами — не корите себя за это.

Кроме того, уверены психологи, в праздники необходимо сделать себе подарок, особенно если вы не получите его от кого-либо еще.

Как почувствовать себя нужным

Бороться с чувством одиночества тяжело и молодым, и пожилым людям, просто у молодых нет большого опыта и понимания, что делать одному, из-за чего у них может возникать депрессивное состояние или нежелание веселиться, отмечает Сергей Тиунов. Старшее же поколение знает цену жизни, и даже если эти люди одиноки, они обычно находят способ справиться с этим.

— При этом одиночество для молодежи сейчас часто скрашивается сидением в интернете. С одной стороны, это плюс, что у тебя есть информационный канал, благодаря которому можно посмотреть хороший фильм или дистанционно пообщаться со своими друзьями, почитать что-то интересное и так далее. Старшее поколение тоже может это сделать, но для них живое общение более важно.

Тепловая энергия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как отметили в разговоре с «Известиями» в фонде «Старость в радость», чтобы пожилые родственники не чувствовали себя одиноко в период праздников, подарите им ваше внимание и заботу.

— Вспомните или спросите, что они любили делать раньше, что слушали, что смотрели, что предпочитали готовить и есть. В качестве подарка можно сделать плейлист с любимыми песнями из их молодости или вместе заняться приготовлением блюд для новогоднего стола, ведь когда человек помогает и участвует в жизни семьи, он чувствует себя нужным. Не забывайте про разговоры — спрашивайте, интересуйтесь тем, как раньше встречали этот волшебный праздник, смотрите вместе фотоальбомы, концерты и фильмы , — советуют в фонде.

При этом, отмечает Варвара Моросанова, нередко с возрастом человек становится более самодостаточным и не так тяготится одиночеством, как в молодые годы.

— Более того, часто пожилому одинокому человеку даже не очень комфортно, когда нарушается его одиночество. Поэтому нужно быть очень аккуратным, когда вы хотите навестить одинокого человека, и понять, нужно ли ему это, — заключила она.