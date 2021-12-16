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Психолог назвала способы справиться с чувством одиночества

Психолог Крушинских рассказала, как справиться с чувством одиночества
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Врач-психолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских рассказала «Известиям», как можно справиться с чувством одиночества.

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Как отметила специалист, одиночество — это переживание, что нет никого рядом, с кем можно было бы поговорить, разделить чувства, мысли и провести время. Оно может ощущаться в теле как тяжесть в груди, повышенная тревожность, сжатость, опустошенность или отверженность, как непринадлежность к какой-то группе. Это чувство может переживаться очень тяжело, особенно, если к нему присоединяется страх отвержения. Оно часто возникает после завершения отношений или после смерти кого-то из близких.

С чувством одиночества тяжело справляться тем, кто до этого был в тесном контакте с ушедшим, строил планы на будущее, общался каждый день или жил вместе.

«Тогда это возможность задуматься, а что именно для меня было важно? Что из этих ожиданий или планов я могу воплотить в своей жизни сейчас? Ведь это были и мои планы и мечты!» — подчеркнула Крушинских.

Иногда страх одиночества посещает и тех, кто находится в контакте с другими людьми. Он проявляется как невозможность выразить, например, негативные чувства в отношениях с партнером или вообще свои чувства и ощущения, так как возникает страх остаться одному.

«Проблема заключается в том, что, как раз когда в отношениях возникает непонимание или страх, мы уже одиноки: я один (или одна) со своими чувствами, мыслями и переживаниями, другой меня не понимает. И признание именно этого факта, дает много возможностей и ресурсов. Возникновение чувства одиночества говорит о том, что, возможно, пора пересмотреть что-то в отношениях или завести новые, если их не было», — объяснила психолог.

Этап, когда человек один, сопровождает человека всю жизнь — он возникает и в подростковый период, и в период сепарации от родителей, в период поиска себя и поиска ответов на важные для себя вопросы: какой я? Кто я? Что для меня важно, а что нет? Какие у меня ценности? Какие мои убеждения, какие стратегии устарели, а какие нет? Какими способностями я обладаю?

Чувство одиночества переживается тяжело, однако если стараться ответить на эти вопросы, то этот процесс становится управляемым. Можно задать себе еще такие вопросы, как: для чего я нахожусь в этом периоде? Что я должен понять или приобрести? Что важного несет для меня этот период? Важно неторопливо ждать появления ответов.

«На мой взгляд, не надо бросаться заводить новые отношения, бежать в новые хобби и увлечения и даже отправляться в новые путешествия, стараясь загасить это чувство. Важно дать себе возможность разобраться в происходящем. Что такое со мной происходит? А каким я был в контакте с другими, был ли я важен и нужен или это моя фантазия была или желаемый результат?» — выразила мнение Крушинских.

Психолог подчеркнула, что в такой период важно остаться одному, при этом не находясь в страхе или унынии, а именно изучая себя. Одиночество, по ее словам, дается для исследования и изучения самих себя, «для встречи с собой».

«Постарайтесь увидеть в себе возможность быть полезным миру. Например, вы можете заняться благотворительностью, помощью животным, поучаствовать в волонтерских движениях. Главное, не замыкаться в себе, стараться признавать свой выбор и выбор других, уходить от обид или признавать свою ответственность за то, что обиделся», — заключила специалист.

В сентябре психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян рассказал «Известиям», что страх смерти и одиночества вышли на первое место среди запросов клиентов, которые обращались за помощью к специалистам на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, участились семейные конфликты, так как для некоторых пар оказалось невозможным находиться в замкнутом пространстве друг с другом длительное время. Также появлялись и переживания, связанные с работой.

По мнению психотерапевта, текущее психологическое состояние многих людей похоже на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

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