Бабушка натрое сказала: как найти старику приемную семью

Среди главных проблем, о которых чаще всего говорят пожилые люди, жалобы на одиночество занимают первое место и только на втором — вопросы здоровья. Однако переезд поближе к родственникам, если они есть, иногда даже не рассматривается. Причин немало — сложные отношения, нежелание выслушивать капризы, отсутствие свободного времени... И тогда на помощь приходят давние знакомые или соседи, которые с течением времени становятся самыми близкими людьми. Почему для немощного пенсионера приемная семья — лучшая альтернатива казенному дому, кто и зачем заключает соглашения об опекунстве над пожилыми соседями, разбирались «Известия».

«Дома и хворать легче»

Среди одиноких стариков на селе, по данным статистики, 88% — женщины. Зачастую они оказываются в одиночестве, больные, в аварийных домах, непригодных для проживания. И в этом случае далеко не каждая из них, чувствуя свою немощь, согласится жить в доме престарелых, они не всегда готовы покидать свое жилье даже ради переезда поближе к родным. Зачастую их там и не ждут.

Хорошей альтернативой казенному дому в этом случае становится приемная семья. В Ивановской области социальный проект «Приемная семья для пожилых» работает с 2017 года. Суть его в том, что между учреждением соцобслуживания, помощником и пожилым гражданином заключается трехстороннее соглашение об оказании содействия в обеспечении жизнедеятельности последнего. При этом у каждой из сторон — свои обязанности. Так, Центр социального обслуживания населения проводит обучение помощников в школе для граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами, предоставляет услуги социального такси, пункта проката технических средств реабилитации и предметов бытового назначения, оказывает методическую и правовую поддержку приемным семьям.

Как правило, соглашение о создании приемной семьи заключают давние знакомые, между которыми годами складывались доверительные отношения. Проект не подразумевает обязательного проживания под одной крышей. Пожилой человек чаще всего остается у себя дома, но иногда, если есть такая необходимость, переезжает в приемную семью. Специалисты полагают, что в том числе и благодаря этому проекту в Ивановской области нет очередей в психоневрологические интернаты.

Несмотря на свою молодость, программа уже получила большой отклик со стороны тех, кто неравнодушен к живущим рядом одиноким пожилым людям. По данным регионального департамента социальной защиты населения, в 2017–2018 годах было заключено 25 соглашений. По состоянию на август этого года уже действуют 57 соглашений в 15 районах. И это только по официальным данным, на самом деле таких семей намного больше.

За деньгами к любимой бабушке

Валентина Петрова из Комсомольского района и ее муж Иван давно находятся под опекой соседской семьи. Добрые люди ухаживают за ними на протяжении пяти лет. Они не подписывали никакого соглашения, не видят в этом смысла, и не ждут какой-то благодарности. Говорят, что старики заменили им родителей, которых давно уже нет на свете.

— Мы не могли видеть, как живут ветераны, которые вложили душу и все средства в воспитание детей и внуков, а они оказались неблагодарными — приезжают не чаще раза в год, да и то, чтобы взять денег, — рассказывают опекуны. — А то, что родители экономят на всем, чтобы накопить для них эти деньги, что ходят почти в лохмотьях и плохо питаются, их не волнует. Да и навести порядок в доме, помочь на огороде — это им и в голову не приходит…

«Нас еще рано называть семьей»

Елена Гаранина взяла под опеку семью Колчиных, которая живет неподалеку в селе Красногорском Кинешемского района. Говорит, что с тех пор, как между ними было заключено соглашение, в общем-то ничего не изменилось, разве что общения стало больше.

— У нас не такая большая разница в возрасте — мы любим поговорить на интересующие нас темы. Они обращаются ко мне за советом, — рассказывает Елена. — Нас, наверное, еще рано называть семьей, но то, что отношения теперь стали гораздо более близкими, — точно.

Небольшая разница в возрасте между помощниками и их подопечными встречается довольно часто. Интересы у них одинаковые, вместе не скучно, но кто-то сохраняет здоровье и силы до глубокой старости, так что хватает и на себя, и на соседей.

Пока пироги горячие…

Руфина Варкова, жительница деревни Осиново Верхнеландеховского района, стала официальным помощником Риммы Осиной из соседнего Бараново по ее собственной рекомендации: ветеран рассказала сотрудникам центра о том, что ей очень помогает давняя знакомая из соседней деревни.

— Римма Михайловна пока сама всё делает, ей и дети помогают, которые регулярно ее навещают, у нас скорее дружеские отношения, почти родственные, — говорит Руфина. — Мне всегда нравилась эта семья, и Римма Михайловна, и ее покойный муж, и замечательные дети. А когда друг друга давно знаешь, да еще и испытываешь симпатию, то и заботиться об этом человеке хочется.

По ее словам, это еще вопрос, кто кому помогает.

— Вот она напечет пирогов и звонит мне, говорит: прибегай, пока они горячие, — улыбается Руфина. — А я звоню, когда, например, в Ландех собираюсь, спрашиваю, что купить, или из аптеки лекарства везу. Она для меня как член семьи, а соглашение мы подписали, раз нужно, на отношения наши оно не повлияло. Разве только приятно знать, что если будет нужно, в центр всегда можно будет обратиться за помощью. Уверена, там не откажут.

Римма Осина, бывшая учительница, сама всю жизнь помогала людям и теперь уверена, что это добро вернулось к ней.

— Я очень люблю Руфу, нам хорошо вместе. И даже когда плохо на душе, посидим, поговорим, посмеемся, и легче становится. Какое счастье, что она у меня есть!

Последний приют

В некоторых регионах официальные приемные семьи для пожилых и инвалидов существуют уже несколько лет. Например, в Самарской области, вступившей в проект одной из первых, — с 2008 года. В Ивановской области первые такие семьи образовались в семи районах — Пучежском, Верхнеландеховском, Лухском, Пестяковском, Кинешемском, Лежневском и Фурмановском.

Как рассказали «Известиям» в Центре социальной защиты населения по Верхнеландеховскому и Пестяковскому районам, в отдаленных населенных пунктах нет социальных работников и регулярную помощь пожилым людям получать неоткуда. Специалисты мобильных бригад, приезжая туда, рассказывали о появившейся возможности — официально обратиться за помощью или оказать ее тем, кому это необходимо. И такие люди — и нуждающиеся, и опекуны — обязательно находились. В скором времени, по словам начальника департамента соцзащиты Татьяны Рожковой, программу «Приемная семья для пожилых» внедрят во всех районах.

Первое соглашение об оказании помощи было заключено в январе 2017 года в Верхнеландеховском районе, он стал рекордсменом по количеству таких приемных семей. Но если совсем недавно их здесь было 12, то сейчас осталось только восемь — старики уходят из жизни, и тогда соглашение считается расторгнутым. Кстати, все печальные хлопоты, связанные с похоронами, тоже ложатся на плечи помощников. И ни одна семья, добровольно взявшая на себя обязательства по заботе над стариками, не отказалась от них.

Впрочем, директор Наволокского центра социального обслуживания Юлия Гусева отмечает, что отказов и не может быть — соглашения подписывают только ответственные люди, которые понимают всю серьезность взятых на себя обязательств. Кроме того, некоторые опасаются контроля со стороны центра, а он хоть и формальный, но есть.

— Мы звоним пожилым людям или встречаемся с ними и узнаем, всё ли у них хорошо, — рассказывает Юлия Гусева. — Приятно, что никогда еще никаких жалоб не поступало, а только одни благодарности. В целом я считаю, это очень хорошо, что есть возможность заключать подобное соглашение. Ведь эти люди в любом случае заботятся о пожилых. Все они, как правило, живут по соседству с опекаемыми стариками и хорошо друг друга знают. Мы со своей стороны стараемся помочь чем можем — решаем какие-то бюрократические моменты, отвечаем на вопросы, можем оказать услугу предоставления социального такси…

Безвозмездная сделка

Приемные семьи для пожилых в Ивановской области есть самые разные: кто-то просто навещает, общается, помогает словом, кто-то взял на себя широкий круг обязанностей — от уборки до приготовления еды. Но у всех этих людей одно большое общее желание — безвозмездно помогать тем, кто в силу возраста и состояния здоровья немощен или остался совсем один. Есть регионы, где семьи опекунов поощряют материально, ивановские же приемные родители в своем мнении о финансовой компенсации оказались единодушны:

— Да что вы! Все мы когда-нибудь будем старыми и немощными и, вполне возможно, тоже можем оказаться в сложной ситуации. И очень хорошо, если рядом окажутся те, кто просто придет и поинтересуется, как здоровье, или поздравит с очередным днем рождения…