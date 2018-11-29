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Проект для пожилых «Гостевая семья» начали реализовывать на Ставрополье

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Ставропольском крае начали реализовывать проект, направленный на поддержку пожилых людей «Гостевая семья». В его рамках пенсионерам и инвалидам оказывают социальную поддержку.

Как рассказали NewsTracker в региональном министерстве труда, участниками программы стали сотрудники отделения социального обслуживания станицы Старопавловской. Они пришли домой к инвалиду II группы, Надежде Белецкой.

С собой женщины принесли сладости и вместе с хозяйкой дома испекли булочки. После этого накрыли стол и поговорили.

Ранее сообщалось о том, что неравнодушные граждане собрали деньги на квартиру пенсионерке, которая жила в деревне Стризнево Вологодской области. Она с внуком и дочерью вынуждена была ютиться в частном доме и собирать валежник, чтобы протопить свое жилище.

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