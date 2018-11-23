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Более 1,5 тыс. одиноких пожилых жителей Курской области переселили

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В Курской области с начала пожароопасного сезона переселили 1548 граждан пожилого возраста, которые проживают одни и находятся в группе риска. При этом 90 из них были переселены в учреждения социального профиля.

По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Льгову, Льговскому и Конышевскому районам Ивана Гончарова, к группе риска относят пожилых людей, которые проживают одни и на длительное время остаются без присмотра, многодетные семьи, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем. Так, в Льговском районе проживают из 12,3 тыс. жителей, более 800 относятся к группе риска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курской области, более 60 пенсионеров отказались переезжать из своих домов. За ними ведется особый контроль, практический каждый день их навещают сотрудники администраций районов, социальные работники. Об этом пишет «Курская правда».

Также проводятся рейды, во время которых выявляются и устраняются нарушения. Также ведется работа по развитию добровольчества. На данный момент в реестре числятся 250 человек, организованы девять дружин и четыре команды.

Как отметил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Курской области Сергей Брагин, в решении вопроса безопасности жителей Курской области не должно быть равнодушных. Руководителям муниципалитетов активно и добровольно помогают пожарные и соседи нуждающихся в помощи курян.

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