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Россияне собрали деньги на квартиру для замерзающей пенсионерки

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Фото: Global Look Press/ Klaus Ohlenschläger
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Неравнодушные россияне собрали деньги и подарили квартиру пенсионерке, проживающей в деревне Стризнево Вологодской области. Пожилая женщина жила в частном доме с внуком и дочерью и собирала валежник, чтобы протопить избу.

Об истории 72-летней пенсионерки стало известно из репортажа журналистов, который вышел в эфир в конце октября, сообщила «Российская газета». Сразу после этого несколько мужчин привезли женщине дрова, а потом в интернете начали сбор средств на жилье для семьи, пишет РЕН ТВ.

Собранной суммы хватило на однокомнатную квартиру в современном доме, всего в сборе денег приняли участие около трех тыс. жителей страны.

12 ноября заблудившаяся пенсионерка чуть не замерзла на трассе в Щекинском районе Тульской области. Женщину спасли инспекторы ДПС, которые нашли ее родственников.

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