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В Москве пенсионерке продали рис вместо лекарств за 100 тыс. рублей

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Фото: Depositphotos
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В Москве мошенник продал пенсионерке рис под видом лекарств на 100 тыс. рублей. Мужчина задержан, сообщила представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября.

По словам представителя ведомства, в полицию обратилась 85-летняя жительница столицы. Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился врачом одной из московских больниц и заявил, что она серьезно больна, предложил приобрести лекарства.

«Через некоторое время злоумышленник приехал к ней домой, передал сверток якобы с лекарством, забрал 100 тыс. рублей и скрылся. Открыв упаковку, потерпевшая обнаружила внутри рисовую крупу», — цитирует Волк агентство ТАСС.

Возбуждено дело по факту мошенничества, задержан 24-летний мужчина. Выяснилось, что подозреваемый был ранее судим.

Ранее 21 ноября москвичей предупредили об участившихся случаях мошенничества с приборами учета электроэнергии — злоумышленники совершают поквартирные обходы, подбрасывают в почтовые ящики лжеуведомления.

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