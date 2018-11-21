Иркутянка ради встречи с актером перевела мошенникам 1 млн рублей

Ради встречи с виртуальным знакомым из Австралии 42-летняя жительница Иркутска перевела почти 1 млн рублей на счет мошенников. Об этом сообщил ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным данным, женщина познакомилась со злоумышленником в социальной сети. Мужчина представился ей известный австралийским актером и предложил встретиться. Однако позднее его подставной адвокат пояснил, что ради этого ей необходимо оплатить выезд нового знакомого, а также стоянку его частного самолета, пишет «РИА Новости».

Потерпевшая взяла кредит и перевела 980 тыс. рублей на указанный счет, однако после этого ее виртуальный знакомый пропал. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. На данный момент следствию известно, что все переписка и телефонные переговоры велись на английском языке, а номер телефона зарегистрирован в США.

17 ноября стало известно, что правоохранительные органы США заподозрили в мошенничестве американскую пару и бездомного, которые под видом благотворительности смогли привлечь $403 тыс.