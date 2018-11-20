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Певец Шура подаст в суд из-за прав на свою единственную квартиру

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Певец Шура (Александр Медведев) подал судебный иск к новому владельцу своей единственной квартиры. Об этом во вторник рассказал адвокат артиста Алексей Панфилов.

«Будем оспаривать права собственности на квартиру. В совокупности указали всё в одном иске из-за недостатка документов», — цитирует юриста телеканал «360».

Адвокат рассказал, что в исковых документах фигурирует сотрудник риелторской фирмы, который подбирал артисту квартиру в 2003 году. Риелтор вписал себя вместо настоящего покупателя квартиры. Это выяснилось только два месяца назад, когда домой к Шуре пришли новые собственники, пока он находился на гастролях. 13 октября исполнитель написал в соцсетях, что неизвестные пытались вскрыть его квартиру.

По факту мошенничества подано заявление в Генпрокуратуру, СК и МВД. Дело пока не возбуждено. Вернуть право собственности на недвижимость будет сложно, так как сроки по исковой давности уже истекли.

Шура также намерен заявить суду о приобретательной давности на квартиру — в Жилищном кодексе указано, что человек, не являющийся собственником, владеющий квартирой более 15 лет, может получить на нее права. Есть все документы, согласно которым именно Шура оплачивал стоимость квартиры в банке и все счета.

Адвокат певца намерен признать сделку в суде между риелтором и новым владельцем квартиры недействительной.

Первое заседание по делу состоится в четверг, 22 ноября, в Черемушкинскинском суде Москвы.

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