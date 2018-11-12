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Инспекторы ДПС спасли замерзавшую на трассе женщину в Тульской области

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Заблудившаяся пенсионерка чуть не замерзла на трассе в Щекинском районе Тульской области. Женщину спасли инспекторы ДПС, которые нашли ее родственников.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от водителя автобуса, который заметил на дороге пожилую женщину. Пенсионерка, передвигавшаяся на костылях, явно замерзала. На место отправились двое инспекторов дорожно-патрульной службы. Они напоили пожилую женщину чаем и попытались выяснить контакты ее родственников.

Как оказалось, пенсионерка проживает в другом регионе, в Тульскую область приезжает в гости к родственникам. Дочь женщины проживает в Щекино, однако ее адрес пострадавшая не знает. Раньше ее встречали на автобусной остановке, но на этот раз созвониться не удалось и пенсионерку не встретили, пишет ИА «Тульские новости».

Полицейские приняли все меры для помощи пожилой женщине, ее передали родственникам.

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