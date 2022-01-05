Нервное веселье: как преодолеть праздничную тоску

Беспокойство, уже достигшее критического уровня из-за затянувшейся пандемии, может усугубиться в праздники, предупреждают психологи. Как справиться с новогодним стрессом — в материале «Известий».

Почему в праздник становится грустно

Чувство тоски в разгар праздников — довольно распространенное явление, подтверждает профессор Мишель Мартель, преподаватель отделения психологии Колледжа искусств и наук в Университете Кентукки.

— Исходя из своего клинического и личного опыта я могу сказать, что большинство людей сообщают о повышенном стрессе во время праздников , — рассказывает он. — Однако лишь у небольшой части психологически уязвимых людей наблюдаются клинические проблемы, такие как депрессия и тревога .

Нервное веселье Фото: Unspalash/Hello I'm Nik

Организация идеального праздника — непростое дело, которое включает подготовку к праздничному застолью с беготней по магазинам, покупку подарков, уборку и украшение дома, визиты к родственникам, которых не будет на торжествах, и всё это на фоне обычного для конца года завала на работе. Прибавьте сюда накопившийся стресс от пандемии и, например, недавнюю потерю близкого человека.

— Праздники часто вызывают печальные воспоминания у людей, чьи родные скончались, — поясняет Мартель. — Все эти факторы могут вызвать беспокойство и увеличить риск возникновения депрессии.

Как безболезненно отметить Новый год

По мнению психолога Кэрри Варгас, директора по организации амбулаторной помощи больницы Натчог в Кентукки, в этом году люди, особенно не слишком коммуникабельные, испытывают еще больший стресс, чем в прошлом, когда можно было вполне легально ограничить общение и избегать больших собраний.

— Теперь, когда ограничения ослабляют, люди могут почувствовать себя обязанными посетить вечеринку или семейное мероприятие, на котором им будет некомфортно, — говорит она. — Многие задаются вопросом, вакцинированы ли люди, которые туда придут.

Нервное веселье Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jacques Boissinot

Это, по словам специалиста, может обострить и без того натянутые семейные отношения. Поэтому следует заранее обсудить с участниками вечера опасные темы, которые во время застолья лучше обходить стороной. В то же время не стоит увиливать от похода на вечеринку под незначительным предлогом, это может еще больше испортить отношения. Грустить и обращаться за помощью к близким или специалистам — это нормально. Не надо строить из себя счастливого человека, если вы в данный момент несчастны, говорит она. Поэтому просто отправляйтесь в гости в том состоянии, в котором находитесь, возможно, встреча с близкими, наоборот, поможет прийти в себя.

Как поздравлять друзей и соседей

Не чувствовать себя счастливым во время праздников — это нормально, говорит семейный психотерапевт Алли Спотс-Де Лаззер. Если искреннее поздравление с приближающимися торжествами напоминает вам приказ радоваться, заставляет почувствовать эмоциональное давление, напоминает, что вы не вписываетесь в общую картину ликующего мира, заставляет притворяться счастливым или делать то, чего вам не хочется, вы не одиноки.

Возможно, вы эмоционально истощены и вам не до веселья, однако есть способ пережить шквал поздравлений и защититься от болезненных эмоций, никого при этом не обидев.

Слова, которые мы произносим, имеют большое влияние на наше самочувствие, даже в таком незначительном деле, как праздничное приветствие, утверждает специалист. А повторяющиеся действия, приносящие душевную боль, могут понижать самооценку и усугублять тяжелое состояние. Поэтому надо научиться защищаться и не наносить травмы другим — никогда не знаешь, в каком состоянии находится человек, возможно, ему так же плохо, как и тебе.

При встрече со знакомыми, по словам психотерапевта, можно произносить какие-то нейтральные слова, не упоминая про праздники. Проще всего просто поздороваться и спросить, как дела. Эти нейтральные фразы употребимы в любое время и в любом состоянии. Также встреченным случайно соседям или знакомым можно просто пожелать здоровья, любви, мира и всего остального, что придет в голову. Это позволит не думать о грустном и сохранить с людьми, которые не желают тебе зла, хорошие отношения.

Как справляться со стрессом

Преодолеть праздничную тоску, уверяют специалисты, вполне возможно, главное всё правильно спланировать.

Мишель Мартель рекомендует в праздничной суете оставить время для себя — взрослые очень часто забывают это сделать в стремлении организовать торжество для семьи. Он отмечает, что даже десятиминутное чаепитие, после того как дети отправились спать, или дополнительное время, проведенное в ванной, позволят взбодриться и сохранить положительный настрой.

Также психолог советует придерживаться, насколько это возможно, привычного распорядка дня и режима питания, которые зачастую сбиваются, особенно во время новогодних путешествий. Он рекомендует питаться легкими, полезными для здоровья продуктами, чаще выходить на небольшие прогулки и вовремя ложиться спать.

Нервное веселье Фото: Unspalash/Matthew Henry

Если что-то не получается во время каникул или заканчиваются деньги, не стоит впадать в депрессию, надо сделать глубокий вдох и напомнить себе, что вы не одиноки, находитесь в хорошей компании и делаете всё, что в ваших силах, так что у вас все хорошо. Стоит также подумать о том, чтобы немного видоизменить и упростить праздничные традиции, например, сократить время на уборку и украшение дома, не готовить слишком сложных блюд, которые дети всё равно не оценят.

Избежать стресса из-за тающих на глазах финансов поможет более продуманный подход к подаркам. Зачастую то, что создано своими руками или придумано самостоятельно, доставляет близким больше радости, чем многомесячная нервозность от последующей выплаты накопленных в праздники долгов.