Что изменится в жизни россиян в новом году

В наступающем году россиян, как и жителей всего мира, ждут сразу два масштабных спортивных события — Олимпиада и чемпионат мира по футболу. По-прежнему актуальной темой остается борьба с коронавирусом, а также вопрос о будущем мировой экономики, на которую пандемия существенно повлияла. «Известия» выбрали несколько значимых моментов, которые стоит ждать на российской и мировой арене в наступающем году.

Законы: автоматические выплаты и электронный паспорт

Госдума в предстоящем году планирует сосредоточиться на законопроектах, связанных с состоянием экологии, системой налогообложения, а также рассмотреть документы, касающиеся цифровизации документов и социальных выплат . Об этом в начале декабря журналистам рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так, в 2022 году в налоговую систему планируют внести изменения для упрощения выплат . Законодатели, в том числе, изучат возможность введения единого налога для бизнеса, который будет очень удобен для самозанятых.

Расширить должны практику начисления социальных выплат в беззаявительном порядке , которая была опробована в этом году — это может коснуться части пенсионных выплат и маткапитала . А социальную пенсию в наступающем году будут выплачивать дистанционно по электронному заявлению.

Кроме того, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2022 года будет выдаваться в цифровом виде уже при рождении .

Оформить электронные дубликаты на часть официальных документов можно будет уже с июля следующего года . Их перечень премьер-министр Михаил Мишустин утвердил в конце октября этого года. В списке, который включает 19 документов, в том числе — военные билеты, медицинские документы и судебные решения, а также удостоверения, подтверждающие право на получение соцвыплат.

А в трех регионах страны до конца 2022-го могут появиться электронные паспорта — эксперимент в Минцифры анонсировали в середине октября. О снятии появившихся в процессе противоречий и готовности к его реализации глава ведомства Максут Шадаев заявил во второй половине декабря.

Напомним, что у же с января автоматически должен проводиться перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров, а для оформления пенсии больше не потребуется лично приходить в Пенсионный фонд.

В то же время, счета за ЖКХ вырастут — в среднем по стране на 4%, однако показатель может меняться от региона к региону, поскольку он устанавливается на уровне субъектов. Кроме того, вырастут акцизы, из-за чего табачная продукция, бензин и алкоголь, вероятнее всего, подорожают.

Подробнее о нововведениях, которые вступают в силу уже с начала года, можно прочитать в традиционном обзоре «Известий».

70-летие Владимира Путина

Осенью юбилей отпразднует президент России Владимир Путин. 7 октября ему исполнится 70 лет.

Насколько масштабным будет празднование, неизвестно — официально Кремль по этому поводу еще не высказывался, а предыдущие дни рождения российский лидер, как правило, проводил в отпуске или на работе.

Во время предыдущего юбилея, который отмечался в 2012 году, например, никаких официальных празднований не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда рассказывалжурналистам, что президент отмечает эту дату в Петербурге в кругу семьи.

Выборы президента Франции и референдум в Белоруссии

Как минимум два важных события, о которых, вероятнее всего, будут говорить и в России, планируются в наступающем году на мировой политической арене .

Уже в феврале в Белоруссии должен состояться референдум по поправкам в конституцию страны . Александр Лукашенко анонсировал изменения в основной закон еще в феврале этого года, спустя полгода после массовых протестов. Первый проект документа специально созданная конституционная комиссия представила летом этого года, но Александр Лукашенко вернул его на доработку.

О том, что всенародное голосование должно состояться в феврале 2022-го он объявил в начале ноября, на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. Проект поправок в конце декабря опубликовали на сайте государственного информационного агентства БелТА.

Весной этого года президентские выборы пройдут во Франции. Президентские полномочия действующего главы республики Эммануэля Макрона истекают 13 мая . Уже известно, что он планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы. Конкуренцию ему должна составить, в том числе, французский политик Марин Ле Пен, которая во время предыдущей гонки прошла во второй тур.

Зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу

Уже в феврале в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены на них будут по-прежнему выступать под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) .

Олимпиада, которая уже стала предметом споров на международной политической арене, начнется 4 февраля и продлится до 20 февраля.

Кстати, Пекин стал первым городом, который принимал и зимнюю, и летнюю Олимпиады. Напомним, летние игры проходили там в 2008 году.

А вот Катар в наступающем году станет первой ближневосточной страной — и страной арабского мира в принципе, — которая примет у себя Чемпионат мира по футболу . Предыдущий чемпионат проходил в России в 2018 году.

В этот раз участие в мундиале в последний раз примут 32 команды. Со следующего чемпионата, который состоится в 2026 году, список участников расширят до 48 команд — предполагается, что это даст шанс на попадание на турнир странам с менее титулованными сборными, чем у стран Латинской Америки и Старого Света .

Обычно чемпионат мира приходится на лето, но в этот раз организаторы сделают исключение: из-за жаркого климата матчи в Катаре начнутся только в ноябре . Попадет ли туда Россия, пока неясно — после проигрыша на отборочном турнире, сборной предстоит принять участие в стыковых матчах.

Второй Большой адронный коллайдер

Еще один большой адронный коллайдер, сравнимый по размерам с тем, который ранее был запущен в Швейцарии, должен начать работу в 2022 году .

Его строительство сейчас завершается в Германии, в нем участвует 15 стран и, в том числе, Россия. Так, Институт ядерной физики СО РАН отвечает за изготовление накопительного кольца, которое будет собирать в себе частицы и распределять по ускорителям для проведения экспериментов .

Коллайдер планируется использовать для поиска новых частиц. Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Евгений Левичев ранее пояснил, что с помощью нового адронного коллайдера, возможно, удастся получить фундаментальные частицы — кварки, которые образуют другие частицы, но сами никогда не бывают в свободном состоянии.

Общая стоимость проекта составила около 1 млрд евро. О том, что его запуск планируется в 2022 году, стало известно в середине ноября .

«Шокирующие» изменения в мире

Накануне Нового года традиционные «Шокирующие предсказания» опубликовал датский инвестиционный банк Saxo Bank .

Он публикует такой прогноз ежегодно уже на протяжении 19 лет — в документе аналитики, в первую очередь, сосредотачиваются на маловероятных событиях, которые, тем не менее, могут оказать существенное влияние на финансовые рынки и, соответственно, мировую экономику и общественную жизнь, если воплотятся в реальности.

В 2022 году к таким, по мнению составителей, может относиться появление большого количества женщин-инвесторов, выступающих за гендерное равенство, гонка вооружений или холодная война, а также закат популярности таких популярных сетей, как Facebook и Spotify .

— Мы делаем ставку на то, что в 2022 году скорость эволюции повысится на несколько ступеней — вплоть до «революционных» значений, — поскольку начнется новый цикл. «Изменения — это хорошо» должно стать новой мантрой, — цитирует директора по инвестициям банка Стина Якобсена Интерфакс.

Чего ждут сами россияне

Тем временем большинство россиян в следующем году, прежде всего, ждет улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорил каждый пятый (22%) участник исследования , результаты которого перед Новым годом опубликовал ВЦИОМ.

Перечисляя возможные негативные события, которых они опасаются в наступающем году, россияне чаще всего говорили об инфляции (21%), новой волне коронавируса и появлении новых штаммов (9%), падении уровня жизни (8%). Опасались они также военных действий и конфликтов (7%).