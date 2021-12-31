Что изменится в жизни россиян в новом году
В наступающем году россиян, как и жителей всего мира, ждут сразу два масштабных спортивных события — Олимпиада и чемпионат мира по футболу. По-прежнему актуальной темой остается борьба с коронавирусом, а также вопрос о будущем мировой экономики, на которую пандемия существенно повлияла. «Известия» выбрали несколько значимых моментов, которые стоит ждать на российской и мировой арене в наступающем году.
Законы: автоматические выплаты и электронный паспорт
Госдума в предстоящем году планирует сосредоточиться на законопроектах, связанных с состоянием экологии, системой налогообложения, а также рассмотреть документы, касающиеся цифровизации документов и социальных выплат. Об этом в начале декабря журналистам рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так, в 2022 году в налоговую систему планируют внести изменения для упрощения выплат. Законодатели, в том числе, изучат возможность введения единого налога для бизнеса, который будет очень удобен для самозанятых.
Расширить должны практику начисления социальных выплат в беззаявительном порядке, которая была опробована в этом году — это может коснуться части пенсионных выплат и маткапитала. А социальную пенсию в наступающем году будут выплачивать дистанционно по электронному заявлению.
Кроме того, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2022 года будет выдаваться в цифровом виде уже при рождении.
Оформить электронные дубликаты на часть официальных документов можно будет уже с июля следующего года. Их перечень премьер-министр Михаил Мишустин утвердил в конце октября этого года. В списке, который включает 19 документов, в том числе — военные билеты, медицинские документы и судебные решения, а также удостоверения, подтверждающие право на получение соцвыплат.
А в трех регионах страны до конца 2022-го могут появиться электронные паспорта — эксперимент в Минцифры анонсировали в середине октября. О снятии появившихся в процессе противоречий и готовности к его реализации глава ведомства Максут Шадаев заявил во второй половине декабря.
Напомним, что уже с января автоматически должен проводиться перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров, а для оформления пенсии больше не потребуется лично приходить в Пенсионный фонд.
В то же время, счета за ЖКХ вырастут — в среднем по стране на 4%, однако показатель может меняться от региона к региону, поскольку он устанавливается на уровне субъектов. Кроме того, вырастут акцизы, из-за чего табачная продукция, бензин и алкоголь, вероятнее всего, подорожают.
Подробнее о нововведениях, которые вступают в силу уже с начала года, можно прочитать в традиционном обзоре «Известий».
70-летие Владимира Путина
Осенью юбилей отпразднует президент России Владимир Путин. 7 октября ему исполнится 70 лет.
Насколько масштабным будет празднование, неизвестно — официально Кремль по этому поводу еще не высказывался, а предыдущие дни рождения российский лидер, как правило, проводил в отпуске или на работе.
Во время предыдущего юбилея, который отмечался в 2012 году, например, никаких официальных празднований не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда рассказывалжурналистам, что президент отмечает эту дату в Петербурге в кругу семьи.
Выборы президента Франции и референдум в Белоруссии
Как минимум два важных события, о которых, вероятнее всего, будут говорить и в России, планируются в наступающем году на мировой политической арене.
Уже в феврале в Белоруссии должен состояться референдум по поправкам в конституцию страны. Александр Лукашенко анонсировал изменения в основной закон еще в феврале этого года, спустя полгода после массовых протестов. Первый проект документа специально созданная конституционная комиссия представила летом этого года, но Александр Лукашенко вернул его на доработку.
О том, что всенародное голосование должно состояться в феврале 2022-го он объявил в начале ноября, на онлайн-заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. Проект поправок в конце декабря опубликовали на сайте государственного информационного агентства БелТА.
Весной этого года президентские выборы пройдут во Франции. Президентские полномочия действующего главы республики Эммануэля Макрона истекают 13 мая. Уже известно, что он планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы. Конкуренцию ему должна составить, в том числе, французский политик Марин Ле Пен, которая во время предыдущей гонки прошла во второй тур.
Зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу
Уже в феврале в Пекине откроются XXIV зимние Олимпийские игры. Российские спортсмены на них будут по-прежнему выступать под флагом Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпиада, которая уже стала предметом споров на международной политической арене, начнется 4 февраля и продлится до 20 февраля.
Кстати, Пекин стал первым городом, который принимал и зимнюю, и летнюю Олимпиады. Напомним, летние игры проходили там в 2008 году.
А вот Катар в наступающем году станет первой ближневосточной страной — и страной арабского мира в принципе, — которая примет у себя Чемпионат мира по футболу. Предыдущий чемпионат проходил в России в 2018 году.
В этот раз участие в мундиале в последний раз примут 32 команды. Со следующего чемпионата, который состоится в 2026 году, список участников расширят до 48 команд — предполагается, что это даст шанс на попадание на турнир странам с менее титулованными сборными, чем у стран Латинской Америки и Старого Света.
Обычно чемпионат мира приходится на лето, но в этот раз организаторы сделают исключение: из-за жаркого климата матчи в Катаре начнутся только в ноябре. Попадет ли туда Россия, пока неясно — после проигрыша на отборочном турнире, сборной предстоит принять участие в стыковых матчах.
Второй Большой адронный коллайдер
Еще один большой адронный коллайдер, сравнимый по размерам с тем, который ранее был запущен в Швейцарии, должен начать работу в 2022 году.
Его строительство сейчас завершается в Германии, в нем участвует 15 стран и, в том числе, Россия. Так, Институт ядерной физики СО РАН отвечает за изготовление накопительного кольца, которое будет собирать в себе частицы и распределять по ускорителям для проведения экспериментов.
Коллайдер планируется использовать для поиска новых частиц. Заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН Евгений Левичев ранее пояснил, что с помощью нового адронного коллайдера, возможно, удастся получить фундаментальные частицы — кварки, которые образуют другие частицы, но сами никогда не бывают в свободном состоянии.
Общая стоимость проекта составила около 1 млрд евро. О том, что его запуск планируется в 2022 году, стало известно в середине ноября.
«Шокирующие» изменения в мире
Накануне Нового года традиционные «Шокирующие предсказания» опубликовал датский инвестиционный банк Saxo Bank.
Он публикует такой прогноз ежегодно уже на протяжении 19 лет — в документе аналитики, в первую очередь, сосредотачиваются на маловероятных событиях, которые, тем не менее, могут оказать существенное влияние на финансовые рынки и, соответственно, мировую экономику и общественную жизнь, если воплотятся в реальности.
В 2022 году к таким, по мнению составителей, может относиться появление большого количества женщин-инвесторов, выступающих за гендерное равенство, гонка вооружений или холодная война, а также закат популярности таких популярных сетей, как Facebook и Spotify.
— Мы делаем ставку на то, что в 2022 году скорость эволюции повысится на несколько ступеней — вплоть до «революционных» значений, — поскольку начнется новый цикл. «Изменения — это хорошо» должно стать новой мантрой, — цитирует директора по инвестициям банка Стина Якобсена Интерфакс.
Чего ждут сами россияне
Тем временем большинство россиян в следующем году, прежде всего, ждет улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом говорил каждый пятый (22%) участник исследования, результаты которого перед Новым годом опубликовал ВЦИОМ.
Перечисляя возможные негативные события, которых они опасаются в наступающем году, россияне чаще всего говорили об инфляции (21%), новой волне коронавируса и появлении новых штаммов (9%), падении уровня жизни (8%). Опасались они также военных действий и конфликтов (7%).
Среди позитивных изменений участники опроса выделили повышение уровня жизни (11%), снижение цен и контроль за уровнем инфляции (9%), улучшения в экономике и повышение пенсий (по 8% соответственно), позитивные изменения во внешней политике (7%).