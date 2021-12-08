Время правых: кто может потеснить Эммануэля Макрона на выборах

Во Франции определились основные претенденты на участие выборах президента, которые пройдут в апреле 2022 года. За исключением действующего главы государства Эммануэля Макрона, который свою кандидатуру пока не выдвинул. Впрочем, сомнений в том, что он это сделает, нет. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов и политиков, его главными конкурентами станут две женщины из правого лагеря — «ветеран» президентских выборов, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и глава центрального округа Иль-де-Франс, собравшая вокруг себя «Республиканцев», Валери Пекресс. Почему у последней есть шансы обойти Макрона и что изменилось в стратегии Марин Ле Пен — в материале «Известий» .

Единым флангом

Президентские выборы во Франции пройдут под эгидой правых партий — тройка ведущих кандидатов, которые уже объявили о выдвижении, относится именно к этому политическому сектору . Их порядок от наиболее центристского к ультраправому следующий: глава ядра французского государства — региона Иль-де-Франс, единый кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс ; лидер «Национального объединения» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен , которая проиграла на голосовании 2017 года во втором туре, уступив Эммануэлю Макрону; публицист и скандально известный полемист Эрик Земмур , который в начале декабря объявил о создании собственной партии с символическим названием «Реконкиста» (в XV веке — успешное отвоевание христианами Пиренейского полуострова у мавров) и который в своей антииммигрантской риторике переплюнул Марин Ле Пен.

— Слева достойных кандидатов нет . [Лидер «Непокоренной Франции»] Жан-Люк Меланшон — это катастрофа. Он пытается переизобрести свою кандидатуру, но его шансы ничтожно малы . [Мэр Парижа, кандидат от Социалистической партии] Анн Идальго вряд ли пойдет до конца , — поделился своим мнением с «Известиями» бывший сенатор Франции от «Республиканцев», ныне старший советник консалтинговой компании APCO Worldwide Жан Бизе. — Выборы развернутся на правом фланге. Неожиданно «Республиканцы» на праймериз смогли определиться с единым кандидатом , однако я подозреваю, что там по-прежнему остается множество внутренних противоречий. Господин Земур очень хорошо начал — он активно оттягивает крайне правых интеллектуалов, в то время как госпожа Ле Пен сохраняет популярность у массового избирателя .

Время правых Мари Ле Пен Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е . По данным декабрьского опроса Французского института общественного мнения (Ifop) о том, за кого избиратели проголосовали бы в первом туре, с 25% лидирует Эммануэль Макрон; следом идут Марин Ле Пен и Валери Пекресс (у них по 17%), за ними следует Эрик Земмур (13%). Победу во втором туре Ifop также пока отдает действующему президенту: с перевесом в 12% в борьбе с Марин Ле Пен, в 4% — с Валери Пекресс и в 26% — с Эриком Земмуром.

И хотя Эммануэль Макрон пока не объявил о своем выдвижении, сомнений в том, что он это сделает, у экспертов нет . По мнению Жана Бизе, о намерении пойти на второй срок президент сообщит, скорее всего, в марте.

— Это обычная тактика французских президентов — они, как правило, рано не заявляют о желании идти на следующий срок, — пояснила «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. — Президентская кампания всегда сопровождается в том числе и черным пиаром. Когда человек заявляет о себе в качестве кандидата — особенно если он действующий президент, который действует на фоне пандемии и массовых выступлений против политики правительства, — это сразу же ставит его в центр внимания, под угрозу критики оппонентов и дискредитации с их стороны. Подвергать себя этому раньше времени Эммануэль Макрон не хочет.

Время правых Фото: ТАСС/Zuma/Tolga Akmen

По оценке эксперта, свою предвыборную риторику президент сформирует исходя из того, как будут звучать программы его соперников. Как и в свои первые выборы 2017 года, Эммануэль Макрон выберет что-то среднее между ними, что будет соотноситься с его собственными представлениями и обеспечит преемственность его политики, подчеркнула Евгения Обичкина.

Курс на преемственность

Из всех кандидатов откровенно пророссийской риторики придерживаются Марин Ле Пен и Эрик Земмур . Так, в 2017 году, за два месяца до прошлых выборов, лидер «Национального объединения» приезжала в Москву, где встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным , а затем, уже после своего поражения, пожелала ему переизбраться на голосовании 2018 года. На днях же в интервью польскому изданию Rzeczpospolita она заявила, что «Украина относится к сфере влияния России» . «Попытки нарушить эту сферу влияния создают напряженность, появляются страхи и доходит до ситуации, которую мы сейчас наблюдаем», — сказала Марин Ле Пен, комментируя обострение вокруг российско-украинской границы.

Ее более радикальный соперник пошел дальше. По словам Эрика Земмура, Украина — это не просто российская сфера влияния. «Украина была русской на протяжении веков , и вполне понятно, что россияне не хотят видеть американцев и НАТО у своих границ. Это чувство вполне объяснимо», — заявил создатель «Реконкисты» в интервью телеканалу BFM.

Время правых Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ

— Нельзя сказать, что оба эти кандидата как-то очень сильно любят Россию, но, по их декларациям, можно сделать вывод, что они относятся к РФ с большим уважением и выступают за развитие с ней всесторонних связей , — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. — Они без предубеждений относятся к Владимиру Путину и даже считают, что в современных условиях с него надо брать пример, поэтому с крайне правыми нам гораздо легче беседовать.

Другое дело, что наличие двух кандидатов размывает голоса настроенных таким образом французов.

— На крайне правом фланге силы могут быть расколоты, — говорит Евгения Обичкина. — Ставшая за эти годы более умеренной Марин Ле Пен взяла на вооружение не столько идеи, сколько имя Шарля Де Голля, отбивая его у естественных наследников — «Республиканцев»; сегодня появился Эрик Земмур, кандидат, который оказался еще более радикальным, чем Марин Ле Пен , и который может оттянуть у нее голоса правого протестного электората.

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на пока что небольшой рейтинг, шансы Валери Пекресс на второй тур весьма велики. А там можно ожидать и победы на выборах .

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— Госпожа Пекресс очень умна и компетентна. Во многом она похожа на господина Макрона . Если она пройдет во второй тур, то скорее всего одержит над ним верх, — считает Жан Бизе. — Господин Макрон преуспел в экономике и борьбе с COVID, а также хорошо закрепился на европейской сцене. Но ему ставят в упрек, что он оторван от глубинной Франции — это показали протесты «желтых жилетов». Это вопрос эмпатии и коммуникации, и за шесть месяцев изменить подход, которого он придерживался предыдущие 4,5 года, ему не удастся.

По оценке Жана Бизе, в вопросах международной политики в целом и в отношениях с Россией в частности Валери Пекресс будет действовать примерно так же, как Эммануэль Макрон, — требовать выполнения обязательств, не особо вдаваясь в детали и оставаясь открытой к прагматичному диалогу.