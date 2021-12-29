Верьте вопреки: главные победы российского спорта в 2021 году

Первый мужской «Большой шлем» за 16 лет в теннисе, долгожданный русский подиум ЧМ в фигурном катании, россыпь неожиданных медалей в Токио-2020, триумф сборной по пляжному футболу в родных стенах и новый виток противостояния Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. «Известия» выделяют главные события и героев российского спорта в 2021 году.

Токио-2020

Главный итог Игр-2020 в том, что они все-таки состоялись — несмотря на все переносы, связанные с пандемией. Наша сборная выступала в Токио без флага и гимна, но сумела не только выстоять под градом несправедливых обвинений, но и показать неплохой медальный результат — по количеству наград, лучший за последние годы. Правда, в командном зачете у россиян лишь пятое место, но существенное влияние на расклады оказали большие изменения в олимпийской программе.

Верьте вопреки_1 Российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) София Позднякова после поединка за золото против Сары Бальзер (Франция) в командном первенстве по фехтованию на саблях среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Героями Олимпиады стали пловец Евгений Рылов, фехтовальщица София Позднякова, стрелок Виталина Бацарашкина, синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (и вся сборная по этому виду спорта), а также легкоатлетка Мария Ласицкене и команда тхэквондистов в полном составе. Из неприятного — поражения игровиков в финалах (мужская сборная по волейболу, женская по гандболу и мужская сборная по пляжному волейболу), а также неприятная история с судейством в соревнованиях по художественной гимнастике. Необъективные оценки в отношении Дины Авериной в личном многоборье и групповых упражнениях стоили нам двух исторических поражений и в конечном счете привели к отставке главы техкома международной федерации Натальи Кузьминой.

Стокгольмский триумф

Три золота из четырех и весь подиум в женском одиночном катании (второй раз в истории после американок в 1991 году) — о таком результате чемпионата мира по фигурному катанию в предолимпийском сезоне можно только мечтать. Анна Щербакова стала уже третьей ученицей Этери Тутберидзе, выигравшей ЧМ. Ранее это удавалось сделать Евгении Медведевой (2016, 2017) и Алине Загитовой (2019). Серебро Елизаветы Туктамышевой, наверное, можно приравнять к золоту. Перед турниром в нее мало кто верил, ведь последний раз фигуристка участвовала на ЧМ шесть лет назад. Триумф нашей школы продолжился первым местом на командном Кубке мира — осталось только развить этот успех в Пекине-2022.

Верьте вопреки_2 Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль в произвольной программе одиночного женского катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Впрочем, результаты ЧМ-2021 имели и более специфические последствия, чем эйфория российских болельщиков. Занявшая лишь третье место в Стокгольме Александра Трусова буквально через месяц приняла решение вернуться от тренера Евгения Плющенко в группу Этери Тутберидзе. Вскоре за ней последовала и другая звезда — Алена Косторная . Все это существенно изменило расклад сил на внутренней арене.

Медведев и компания

Впервые за 16 лет представитель России взял титул на теннисном турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В финале «мэйджора» в Нью-Йорке Даниил Медведев одолел первую ракетку мира Новака Джоковича и вписал свое имя в историю. Правда, затем наш теннисист уступил немцу Александру Звереву в Турине в решающей встрече итогового чемпионата года, где побеждал в 2020-м. Но Медведев все равно закончил сезон-2021 лидером по победам и первым с 2004 года игроком топ-2, не входящим в «Большую четверку» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей). 17 лет назад Энди Роддик завершил сезон второй ракеткой мира.

Верьте вопреки_3 Андрей Рублев радуется победе над хорватским теннисистом Борна Гойо в финале Кубка Дэвиса Фото: TASS/Zuma/Oscar J. Barroso

Кроме того, сборная России впервые за 15 лет выиграла главный командный трофей мужского тенниса — Кубок Дэвиса. В третий раз в истории. В прошлый раз подобное случалось еще во времена Марата Сафина, с тех под в мужском теннисе сменилась целая эпоха. На этот раз наша сборная стала одной из немногих, сумевших собрать в свою заявку всех сильнейших. Медведев и Андрей Рублев приехали после тяжелейшего сезона в ATP-туре, и их старания оказались не напрасны. Ко всем нынешним положительным эмоциям стоит добавить воспоминания о победе наших девушек в Кубке Билли Джин Кинг (бывшем Кубке Федерации) и о медальной феерии на Олимпиаде в Токио. В общем, у российских болельщиков тенниса получился настоящий золотой год.

Пляжные игры

На фоне неудач нашей сборной на Евро по большому футболу игроки команды Михаила Лихачева выглядят словно Месси и Роналду. Пляжники дарят нам положительные эмоции несколько раз в году, а тут заставили сойти с ума всю страну, победив на домашнем чемпионате мира. Да еще и матчи получились очень драматичными — например, полуфинал со Швейцарией наши перевели в овертайм всего за 19 секунд до конца основного времени. Пора приравнивать этот вид спорта к национальному достоянию — это уже третий мировой титул России.

Верьте вопреки_4 Главный тренер сборной России (команда РФС) Михаил Лихачев (справа) и член сборной России (команда РФС) Антон Шкарин радуются победе на чемпионате мира по пляжному футболу 2021 года между сборными командами России и Японии Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Наш капитан Антон Шкарин, Дмитрий Шишин, Алексей Макаров и Юрий Крашенинников теперь трехкратные чемпионы мира. Два успеха Артура Папоротного разделили десять лет. У Кирилла Романова — восемь. Остальные, включая Бориса Никонорова, Максима Чужкова, Станислава Кошарного и сыгравшего на своем первом ЧМ Андрея Котенева, в Москве впервые узнали, что такое по-настоящему большая победа.

Большунова разница