«Золото чемпионата мира после триумфа на Играх — это фантастика»

Прошедший в японском городе Китакюсю чемпионат мира по спортивной гимнастике сделал особенно триумфальным 2021 год для россиянки Ангелины Мельниковой. Летом на Олимпиаде в Токио она выиграла золото в командном многоборье, а сейчас на первенстве планеты победила в многоборье личном.

Кроме того, 20-летняя гимнастка взяла бронзу в опорном прыжке и серебро в вольных упражнениях, причем в последнем случае ее лишили золота при сомнительных обстоятельствах после пересчета баллов в пользу японки Маи Мураками.

В ночь с 26 на 27 октября Мельникова вместе с остальной командой вернулась в Москву. После приземления в аэропорту Шереметьево она дала интервью «Известиям», в котором рассказала о своих успехах и том, каково было выступать в роли лидера сборной в отсутствие звёздных мужчин.

— Эмоционально отошли от событий на чемпионате мира в Японии?

— Даже не знаю пока. Перелет был тяжелый. Сейчас хочется отдохнуть. Перелет проходил около двух дней (сборная России по спортивной гимнастике возвращалась из Японии с пересадкой в Париже. — «Известия»). Поэтому все эмоции, наверное, будут потом (смеется).

— Сколько времени будете отдыхать?

— Я 1 ноября улетаю в Швейцарию на соревнования. Так что мне сейчас надо пару дней отдохнуть, потом немного потренироваться и выступить там. После этого уже вернусь домой. И всё, можно отдыхать (улыбается).

— То есть сейчас не до торжественных мероприятий, как после Олимпиады?

— Не знаю, пока меня никуда не звали. Может быть, сейчас по приезде позовут.

— Чувствовали себя изначально фаворитом в борьбе за золото чемпионата мира в многоборье?

— Нет, изначально себя фаворитом не чувствовала. Во-первых, не знала, насколько сильный состав участников приедет на чемпионат мира. Во-вторых, моя форма была не совсем хорошей, так как был всего месяц на подготовку. Но получилось так, что в форму я вошла уже непосредственно в Японии. И можно сказать набрала достаточно хорошую форму, поэтому получилось так удачно выступить.

— Обычно чемпионаты мира по спортивной гимнастике не проводятся в год Олимпиад, но, поскольку Игры в Токио перенесли на 2021-й из-за пандемии, вам пришлось в течение трех месяцев выступить на двух топовых соревнованиях. Насколько это было тяжело?

— Именно выступать на двух стартах подряд не тяжело. Очень тяжело тренироваться после, например, победы на Олимпийских играх. После них было сложно готовиться к чемпионату мира. Потому что уже не было ни моральных, ни физических сил. Но справились.

— У мужчин на чемпионат мира не поехала звездная четверка в лице Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина, выигравших на Олимпиаде командное золото. На вас не давило то, что вы по сути были лидером нашей сборной на чемпионате мира и главной надеждой на победу?

— Нет, абсолютно. У меня были свои определенные задачи и цели. Так что никакого давления не ощущала.

— Уже наметили себе план на трехлетний цикл до следующей Олимпиады, которая будет в 2024 году в Париже? Нет ли мыслей приостановить карьеру?

— Мне нужно сначала отдохнуть, потому что я давно не отдыхала. Нужно восстановить силы, а дальше посмотрим. Пока не могу ответить с уверенностью.

— Помимо родных и близких от кого было наиболее приятно принять поздравления с победой?

— Наверное, телеграмма от президента — самое приятное поздравление.

— От какой из двух побед больше эмоций — от командного золота на Олимпиаде в Токио или личного на чемпионате мира?

— Конечно, от Олимпиады эмоций больше. Но сейчас к ним добавились еще эмоции от победы на мировом первенстве. Потому что взять золото чемпионата мира через два месяца после Олимпийских игр — это фантастика.

— Не так давно карьеру возобновила Мария Пасека, с которой вы в 2016 году выиграли командное серебро на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Готовы к конкуренции с ее стороны?

— Не могу на этот вопрос ответить, потому что у меня свои цели, свои задачи. Не знаю… Конкуренция… Ну конкуренция есть всегда.