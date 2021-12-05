«Крамаренко — невероятный талант»
Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анастасия Максимова пока не приняла решение о завершение карьеры. В 30 лет спортсменка выиграла серебро Игр в Токио-2020, а после возвращения из Японии занялась лечением травмы. В разговоре с «Известиями» и «СЭ» титулованная гимнастка поделилась впечатлениями от чемпионата мира – 2021 в японском Китакюсю, оценила перспективы Лалы Крамаренко и ее ближайшее выступление на турнире «Небесная грация» в Москве.
Экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» пройдет 16–17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Гимнастки из разных стран будут соревноваться в многоборье по правилам соревнований цикла 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов. Помимо Лалы Крамаренко, в турнире примут участие спортсменки из 15 стран и с четырех континентов.
«Интересно, как это будет смотреться вживую»
— Планируете посетить «Небесную грацию»?
— Если получится, обязательно хочу сходить. Турнир будет очень интересен для зрителей — он приближен по правилам к тем временам, когда выступала Алина Кабаева. Посмотрим, как гимнастки смогут к ним адаптироваться и что смогут показать.
— Сейчас в художественной гимнастике вступают в силу новые правила. Ваше мнение об изменениях?
— В период локдауна в 2020 году, когда мы жили и тренировались на базе, активно обсуждали новые правила. На мой взгляд, благодаря им художественная гимнастика будет визуально интереснее. На днях я ездила на семинар в Новогорск, где мы послушали выступления судей о правилах. Девочки из сборной только начали осваивать программы по новым стандартам, входят в режим. Интересно, как это будет смотреться вживую. Тогда можно будет дать более развернутые комментарии по этой теме.
Лала Крамаренко
— Говорят, что новые правила очень подходят Лале Крамаренко. Что вы думаете о ней?
— Могу сказать, что она невероятный талант. Ирина Александровна Винер-Усманова заметила ее с детства и очень усердно вела к первой команде. Что будет дальше, покажет время. По молодым спортсменам сложно делать прогнозы. Есть много сопутствующих факторов. Дай бог ей здоровья, спортивного характера, воли и терпения.
— По данным Минспорта, художественная гимнастика входит в топ-10 самых популярных видов спорта в стране по количеству занимающихся. На ваш взгляд, какой главный фактор такого успеха?
— Всё дело в фигуре Ирины Александровны Винер-Усмановой. Она воспитала целое поколение тренеров, своих бывших учениц, которые работают не только в специализированных центрах в «Лужниках» и «Новогорске», но и по всей России. Они тренируют по ее методикам и передают новому поколению невероятный опыт. Плюс перед глазами примеры таких успешных спортсменок, как Алина Кабаева, Амина Зарипова, Евгения Канаева…
«Тренировка была сорвана. На Олимпийских играх это катастрофа»
— У вас стало больше свободного времени после Токио-2020?
— Сейчас занимаюсь восстановлением после травмы. Завершать карьеру пока не планировала.
— То есть пока не задумывались о том, чтобы пойти в тренеры или на какую-то менеджерскую позицию?
— Сложно сказать. Я пока не отдохнула от пройденного олимпийского цикла. Ни морально, ни физически. Поэтому пока не готова обсуждать свое будущее. Возможно, захочу дальше тренироваться.
Сборная команда ОКР на групповых соревнованиях по художественной гимнастике в Токио
— Олимпийский цикл Токио, который растянулся на пять лет, был самым сложным в вашей карьере?
— Безусловно. Какое-то время я восстанавливалась после Игр-2016 в Рио. Затем вернулась в команду, и мне надо было вновь отвоевывать свое место. У нас для всех одинаковые условия. После возвращения ты встаешь в третий или второй состав и только усердной работой можешь доказать, что достоин основы. Плюс пандемия сделала свое дело. Было не так трудно переживать карантин на закрытой базе, не видя родных, сколько мешали мысли о том, состоятся ли вообще Игры. Для спортсменов важно ставить конкретную цель и достигать ее. Когда цель призрачная, настроить себе на работу вдвойне сложнее.
— На Играх-2020 были какие-то моменты, которые мешали нормальной подготовке?
— В первый день двух девочек из нашей команды взяли на прохождение допинг-тестирования в шесть утра. А выезд на тренировку у нас был в семь. Я и Настя Близнюк доехали до зала, сделали разминку, а девочек нет. В то время все наши конкуренты занимались в полных составах и смотрели на нас с недоумением. А на такие тренировки нам выделялось всего полтора часа на ковре. Мы, естественно, привыкли работать в разы больше. В итоге девушки приехали только на последние 40 минут, и мы без разминки один раз прогнали программу. То есть тренировка была сорвана. На Олимпийских играх это катастрофа.
Спортсменки сборной команды ОКР Алиса Тищенко, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анастасия Максимова и Анастасия Близнюк (слева направо), завоевавшие серебряные медали в соревнованиях групп по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио
— Россиянки в группе уступили золото Токио сборной Болгарии. Что произошло?
— Ирина Александровна Винер-Усманова продумала всё до мелочей и усложнила нам программу на последнем сборе, который мы провели во Владивостоке. Сумма наших баллов должна была быть космической. Мы и со старой программой были впереди болгарок на ЧМ, а с новой должны были еще больше увеличить разницу. Но я не судья, не могу судить себя со стороны. Удивление главного тренера говорит само за себя.
«За три дня встать на новые партии и поехать на мировое первенство»
— С какими чувствами смотрели выступление нашей сборной на чемпионате мира – 2021?
— Очень переживала за девочек. Знала программу, которую они делают. Плюс понимала, насколько тяжело будет выступать после Олимпийских игр. С одной стороны, накопленная усталость, с другой — смена состава. Были три новые гимнастки. Плюс изначально в Японии должна была выступать Ольга Карасева, но за несколько дней до отъезда в Японию она получила травму. В связи с этим впервые в групповых упражнениях работала Полина Орлова, а Мария Толкачева встала во второй вид. Это огромный стресс. За три дня встать на новые партии и в обновленном составе поехать на мировое первенство.
— В такой ситуации два золота и серебро в группе — отличный результат?
— Очень достойный. Знаю, что тренеры довольны выступлениями девочек.
Анастасия Максимова после финальных соревнований по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио
— После Игр в Токио вы признались, что задумывались, возвращаться ли в социальные сети или нет. Настолько тяжело переживали серебро Олимпиады?
— Если честно, этот период прошел довольно быстро. Думаю, что так получилось благодаря поддержке тренера, близких друзей и всей страны. Никогда не забуду, как нас встречали в Москве. Так что от Токио останутся только хорошие воспоминания, а всё плохое уже забылось.