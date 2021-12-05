Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анастасия Максимова пока не приняла решение о завершение карьеры. В 30 лет спортсменка выиграла серебро Игр в Токио-2020, а после возвращения из Японии занялась лечением травмы. В разговоре с «Известиями» и «СЭ» титулованная гимнастка поделилась впечатлениями от чемпионата мира – 2021 в японском Китакюсю, оценила перспективы Лалы Крамаренко и ее ближайшее выступление на турнире «Небесная грация» в Москве.

Экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» пройдет 16–17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ» . Гимнастки из разных стран будут соревноваться в многоборье по правилам соревнований цикла 2001–2005 годов и правил 2022–2024 годов. Помимо Лалы Крамаренко, в турнире примут участие спортсменки из 15 стран и с четырех континентов .

«Интересно, как это будет смотреться вживую»

— Планируете посетить «Небесную грацию»?

— Если получится, обязательно хочу сходить. Турнир будет очень интересен для зрителей — он приближен по правилам к тем временам, когда выступала Алина Кабаева. Посмотрим, как гимнастки смогут к ним адаптироваться и что смогут показать.

— Сейчас в художественной гимнастике вступают в силу новые правила. Ваше мнение об изменениях?

— В период локдауна в 2020 году, когда мы жили и тренировались на базе, активно обсуждали новые правила. На мой взгляд, благодаря им художественная гимнастика будет визуально интереснее . На днях я ездила на семинар в Новогорск, где мы послушали выступления судей о правилах. Девочки из сборной только начали осваивать программы по новым стандартам, входят в режим. Интересно, как это будет смотреться вживую. Тогда можно будет дать более развернутые комментарии по этой теме.

Крамаренко — невероятный талант Лала Крамаренко Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Говорят, что новые правила очень подходят Лале Крамаренко. Что вы думаете о ней?

— Могу сказать, что она невероятный талант. Ирина Александровна Винер-Усманова заметила ее с детства и очень усердно вела к первой команде. Что будет дальше, покажет время. По молодым спортсменам сложно делать прогнозы. Есть много сопутствующих факторов. Дай бог ей здоровья, спортивного характера, воли и терпения.

— По данным Минспорта, художественная гимнастика входит в топ-10 самых популярных видов спорта в стране по количеству занимающихся. На ваш взгляд, какой главный фактор такого успеха?

— Всё дело в фигуре Ирины Александровны Винер-Усмановой. Она воспитала целое поколение тренеров, своих бывших учениц , которые работают не только в специализированных центрах в «Лужниках» и «Новогорске», но и по всей России. Они тренируют по ее методикам и передают новому поколению невероятный опыт. Плюс перед глазами примеры таких успешных спортсменок, как Алина Кабаева, Амина Зарипова, Евгения Канаева…

«Тренировка была сорвана. На Олимпийских играх это катастрофа»

— У вас стало больше свободного времени после Токио-2020?

— Сейчас занимаюсь восстановлением после травмы. Завершать карьеру пока не планировала.

— То есть пока не задумывались о том, чтобы пойти в тренеры или на какую-то менеджерскую позицию?

— Сложно сказать. Я пока не отдохнула от пройденного олимпийского цикла. Ни морально, ни физически. Поэтому пока не готова обсуждать свое будущее. Возможно, захочу дальше тренироваться.

Крамаренко — невероятный талант Сборная команда ОКР на групповых соревнованиях по художественной гимнастике в Токио Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Nishimura

— Олимпийский цикл Токио, который растянулся на пять лет, был самым сложным в вашей карьере?

— Безусловно. Какое-то время я восстанавливалась после Игр-2016 в Рио. Затем вернулась в команду, и мне надо было вновь отвоевывать свое место. У нас для всех одинаковые условия. После возвращения ты встаешь в третий или второй состав и только усердной работой можешь доказать, что достоин основы. Плюс пандемия сделала свое дело. Было не так трудно переживать карантин на закрытой базе, не видя родных, сколько мешали мысли о том, состоятся ли вообще Игры. Для спортсменов важно ставить конкретную цель и достигать ее. Когда цель призрачная, настроить себе на работу вдвойне сложнее.

— На Играх-2020 были какие-то моменты, которые мешали нормальной подготовке?

— В первый день двух девочек из нашей команды взяли на прохождение допинг-тестирования в шесть утра. А выезд на тренировку у нас был в семь. Я и Настя Близнюк доехали до зала, сделали разминку, а девочек нет. В то время все наши конкуренты занимались в полных составах и смотрели на нас с недоумением. А на такие тренировки нам выделялось всего полтора часа на ковре. Мы, естественно, привыкли работать в разы больше. В итоге девушки приехали только на последние 40 минут, и мы без разминки один раз прогнали программу. То есть тренировка была сорвана. На Олимпийских играх это катастрофа.

Крамаренко — невероятный талант Спортсменки сборной команды ОКР Алиса Тищенко, Анастасия Татарева, Ангелина Шкатова, Анастасия Максимова и Анастасия Близнюк (слева направо), завоевавшие серебряные медали в соревнованиях групп по художественной гимнастике на XXXII летних Олимпийских играх в Токио Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Россиянки в группе уступили золото Токио сборной Болгарии. Что произошло?

— Ирина Александровна Винер-Усманова продумала всё до мелочей и усложнила нам программу на последнем сборе, который мы провели во Владивостоке. Сумма наших баллов должна была быть космической. Мы и со старой программой были впереди болгарок на ЧМ, а с новой должны были еще больше увеличить разницу. Но я не судья, не могу судить себя со стороны. Удивление главного тренера говорит само за себя.

«За три дня встать на новые партии и поехать на мировое первенство»

— С какими чувствами смотрели выступление нашей сборной на чемпионате мира – 2021?

— Очень переживала за девочек. Знала программу, которую они делают. Плюс понимала, насколько тяжело будет выступать после Олимпийских игр. С одной стороны, накопленная усталость, с другой — смена состава. Были три новые гимнастки. Плюс изначально в Японии должна была выступать Ольга Карасева, но за несколько дней до отъезда в Японию она получила травму. В связи с этим впервые в групповых упражнениях работала Полина Орлова, а Мария Толкачева встала во второй вид. Это огромный стресс. За три дня встать на новые партии и в обновленном составе поехать на мировое первенство.

— В такой ситуации два золота и серебро в группе — отличный результат?

— Очень достойный. Знаю, что тренеры довольны выступлениями девочек.

Крамаренко — невероятный талант Анастасия Максимова после финальных соревнований по художественной гимнастике в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— После Игр в Токио вы признались, что задумывались, возвращаться ли в социальные сети или нет. Настолько тяжело переживали серебро Олимпиады?