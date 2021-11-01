Возвращение в Японию: как сложился чемпионат мира для сестер Авериных

Сборная России по художественной гимнастике показала выдающийся результат на чемпионате мира, который проходил в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Команда завоевала семь золотых медалей, уверенно выиграв медальный зачет турнира (7-4-2). Второе место заняли итальянки (1-3-1), третье — представительницы Белоруссии (1-2-4). Лидер нашей сборной — Дина Аверина — стала 18-кратной чемпионкой мира. До этого рекордсменкой была другая россиянка — Евгения Канаева с 17 победами, но Дина превзошла и это невероятное достижение.

Дина и Арина

Сестры Аверины начинали выступать на взрослом уровне в одно и то же время и сначала, как и на юниорском уровне, делили все медали. Тогда у Арины было чуть больше наград, чем у Дины. Постепенно у девочек начал явно вырисовываться свой характер — нежная и чуть более мягкая Арина могла дать небольшую слабину и упустить медаль. Дина стала лидером сборной, ее сестра постоянно была второй. Аверины всё время говорили, что им неважно, кто из них выигрывает, — все награды они делят поровну, это — их общая заслуга.

Но все-таки кажется, что это не совсем так. Хотя бы вспомнить чемпионат мира-2019, где Арине не хватило буквально чуть-чуть, чтобы стать абсолютной чемпионкой мира. В многоборье она выступала немного лучше Дины, но все настолько привыкли к стабильности ее сестры, что это и качнуло маятник оценок в ее пользу. Арина в итоге стала пятикратной чемпионкой мира, но последнее свое личное золото она выиграла четыре года назад, на мировом уровне так и оставшись в тени Дины.

В таком субъективном виде спорта, как художественная гимнастика, важно показывать себя с самого начала и не упускать возможностей. Арина всегда была чуть более дотянутой, владела более сложными элементами тела и тонко чувствовала музыку, но это часто не находило отражения в оценках именно из-за статуса. Проще ставить на более стабильного спортсмена.

Дину же в последние годы мучила травма спины, из-за которой она не могла выполнять максимальную сложность тела в упражнениях. Этого ей очень не хватало на Олимпиаде, когда борьба шла за каждые доли балла. И вряд ли кто-то мог предполагать, что после Токио трехкратная чемпионка мира в многоборье отправится еще раз на мировое первенство и станет самой титулованной гимнасткой в истории. В Китакюсю у нее получилось взять пять золотых медалей и обогнать по общему количеству титулов Евгению Канаеву — рекорд двукратной олимпийской чемпионки держался 10 лет. Возможно, в этом и была главная мотивация Дины — уж очень ей хотелось доказать всему миру, кто лидер в мировой гимнастике последнего цикла.

Авериной не хватает только олимпийского золота, но, учитывая травму и изменение правил, Дина может и не дождаться следующих Игр. В Арину в этом плане верится чуть больше — все-таки у нее хоть и есть проблемы со здоровьем, но, кажется, они не такие фатальные, как у Дины. Если 18-кратная чемпионка мира больше никогда не выступит на Олимпиаде, то от этого она не станет менее значимой в истории — ведь у той же Яны Кудрявцевой тоже нет золота Игр. Дина за эти пять лет сильно раскрылась в артистическом плане, сумев показать как чувственное «Пламя Парижа», так и нежную «Патетическую симфонию». Она доказала, что можно выступать все пять лет стабильно без особых падений и при этом развиваться в плане выразительности и техники. И этим Дина помогла не только себе, но и всему остальному миру. Сестре — преодолеть все трудности на пути, представительнице Израиля Линой Ашрам — стать олимпийской чемпионкой, белоруске Алине Горносько — получить золото в ленте на ЧМ-202. Она буквально толкала вперед себя и вместе с этим других — и, кажется, в этом ее главная заслуга.

Групповой суперуспех

Чемпионат мира для групповичек начался с важной новости: олимпийские чемпионки из Болгарии отказались от выступления. У одной из гимнасток — Лауры Траатс — уже в Японии обострилась травма шеи. Выступать она не могла, а замены ей тоже не нашлось. У россиянок подготовка к чемпионату мира тоже прошла небезоблачно. Из состава серебряных призеров Токио-2021 остались три гимнастки — Анастасия Близнюк, Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко. К ним добавились Полина Орлова, Мария Толкачева и Ольга Карасева, но последняя еще в Москве получила травму и в Японию не поехала. В итоге наши групповички тоже отправились на чемпионат мира впятером, без права на замену.

В отличие от индивидуальных выступлений, в группах Россия доминирует не так давно. Наши спортсменки выиграли четыре последних чемпионата мира в многоборье, но при этом, например, в 2014-м вообще не попали на подиум. У нас в составе в Китакюсю даже осталась гимнастка из той команды — Мария Толкачева. А до 2014-го наши не побеждали на чемпионатах мира в групповом многоборье целых пять лет. Что не помешало выиграть Олимпийские игры и в 2012-м, и в 2016-м. В Токио традиция не сработала: несмотря на доминирование на мировой арене, наши уступили золото болгаркам. Случилось это на следующий день после скандала с Диной Авериной и было воспринято как продолжение истории.

С группой нам в целом никогда не было просто. На протяжении последних олимпийских циклов здесь регулярно менялись старшие тренеры, постановки и, конечно, сами гимнастки в составе. Хотя есть и ветераны: Анастасия Близнюк, например, прошла три Олимпиады. И старше самой юной нашей участницы, 17-летней Алисы Тищенко, на целых десять лет.

Начинать выступления в командном многоборье нашей команде выпало с упражнения с тремя обручами и двумя булавами. Здесь в самом начале была допущена потеря обруча, хотя сама композиция под музыку из «Руслана и Людмилы» смотрелась очень выигрышно. Благодаря преимуществу в сложности россиянкам все равно удалось захватить лидерство в потоке. Хотя Ирина Винер-Усманова в уголке kiss & cry ждала оценок с явным напряжением.

Ну а в упражнении с пятью мячами всё окончательно встало на свои места. Наши гимнастки здесь были на голову выше — и по сложности работы с предметом, и по артистизму. Даже по злополучной с личного турнира сложности тела наши групповички «привезли» ближайшим соперницам из Италии целых три десятых балла! В общей сложности по сумме двух упражнений мы выиграли у итальянок более двух баллов. Целая пропасть по гимнастическим меркам, которая не оставляла никаких сомнений, кто в этот день был сильнее.

В воскресенье наша команда выиграла еще золото в упражнениях с пятью мячами и серебро в заключительном виде (3 обруча + 4 булавы). Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер Ирина Винер-Усманова назвал этот результат триумфальным.