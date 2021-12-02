«Небесная грация» покажет, насколько разнообразна художественная гимнастика»

С 16 по 17 декабря в Москве на территории спортивно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена» пройдет уникальный турнир по художественной гимнастике, организованный Благотворительным фондом Алины Кабаевой, — «Небесная грация». В нем примут участие 15 спортсменок со всего мира, которые будут соревноваться по правилам цикла 2001-2005 годов. Именно такие правила действовали на летней Олимпиаде-2004 в Афинах, где побеждала сама Алина Кабаева, но на «Небесной грации» они будут немного адаптированы с учетом реалий сегодняшнего дня.

Россию на турнире представит трехкратная чемпионка мира среди юниорок и лучшая молодая гимнастка страны 17-летняя Лала Крамаренко. Среди почетных гостей мероприятия — наши олимпийские чемпионки — Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Маргарита Мамун и Евгения Канаева. А также первая в истории олимпийская чемпионка по художественной гимнастике — канадка Лори Фанг, украинские спортсменки Екатерина Серебрянская и Александра Тимошенко.

Главной судьей турнира станет Елена Нефедова — судья международной категории и наставница многих выдающихся гимнасток, в том числе десятикратной чемпионки мира Ольги Капрановой. В преддверии «Небесной грации» Капранова дала интервью «Известиям», в котором рассказала о предстоящих соревнованиях в Москве, изменениях в правилах художественной гимнастики, таланте Лалы Крамаренко и работе с детьми.

— Какие у вас ожидания от турнира «Небесная грация»?

— Эти соревнования покажут, насколько разнообразной может быть художественная гимнастика. На ковер выйдут 15 гимнасток из разных стран, которые будут соревноваться по новым правилам. Алина Кабаева сделала правила, основанные на старых, по которым выступали мы. Это будет очень интересно, потому что как гимнастки справятся, какие упражнения нам покажут — этого пока не понимает никто.

— Артистизм и гибкость на турнире ценятся больше акробатики, в отличие от правил, действовавших в прошлом олимпийском цикле. Это может повлиять на расстановку сил?

— В этом и заключается главная интрига! Старые правила, по которым выступали мы, очень интересные. Там очень красивая художественная гимнастика. Мне не терпится увидеть, как это будет выглядеть в исполнении современных спортсменок.

— Вы судья международной категории. Расскажите о том, как изменятся правила современной гимнастики после Олимпиады в Токио.

— Правила у нас меняются каждые четыре года. Сейчас они уже опубликованы, и с февраля на официальных стартах все будут соревноваться именно по ним. Но здесь Россия впереди планеты всей, и у нас уже с января планируются соревнования по новому регламенту. Правила интересные, красивые. Изменили элементы, добавили поинтересней и подороже. Появятся перекаты с мячом и обручем, еще ряд деталей...

— Ностальгируете по временам, когда сами выступали?

— Мир меняется, и невозможно закрыть на это глаза. Это нормально, что правила тоже меняются. Ностальгия по тем временам, когда я была спортсменкой, конечно, есть. Но все мы ностальгируем по прошлому. Новые правила мне нравятся.

— Звездой турнира «Небесная грация» станет лучшая юниорка мира в недавнем прошлом 17-летняя Лала Крамаренко. Что можете сказать про эту гимнастку?

— Лала — очень талантливая гимнастка. Она много тренируется, у нее хорошие данные. Сейчас ей нужно только побольше выступать на взрослых турнирах и занимать высокие места. У нее как раз тот возраст, когда она может покорить художественную гимнастику.

— Вы сами тренируете детей?

— Я работаю директором спортшколы олимпийского резерва, также у меня есть спортивный клуб «Школа Ольги Капрановой», которым мы занимаемся вместе с моей сестрой Екатериной. Работать с детьми мне очень нравится. Пожалуй, это одна из самых приятных моих задач. Дети всегда меня радуют, я у них учусь.

— Многие чуть ли не с пеленок требуют от своих детей сумасшедших результатов. Взаимодействие с родителями — одна из сложнейших частей вашей работы?

— У меня у самой двое детей, и я прекрасно понимаю, что ребенок — это самое главное, что может случиться в жизни человека. Естественно, каждый родитель имеет право знать, что мы делаем и чему учим его ребенка. Это абсолютно нормально, они отстаивают интересы своих детей. Если правильно взаимодействовать с родителями, то никаких проблем не будет. Сейчас на эту тему много споров, но я считаю, что тренерам надо хорошо делать свою работу — и тогда все будет в порядке.

Ольга Капранова — 10-кратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр-2008, многократная победительница международных стартов, многократная чемпионка России. С 2012 года — директор государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва-74» Департамента спорта и туризма города Москвы. Член Общественного совета Министерства спорта.