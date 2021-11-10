Алине Кабаевой вручили спортивный «Оскар» в Милане

Самая престижная награда фестиваля Международной федерации спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV 2021 отправилась в Россию. Аналог «Оскара» в мире спортивного вещания — Венок почета — получила олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Таким образом жюри фестиваля отметило вклад российской спортсменки в популяризацию спорта. По словам президента федерации Франко Аскани, основанный Кабаевой фестиваль художественной гимнастики «Алина» демонстрирует «уровень, до которого Италии идти еще долго».



Церемония открытия Sport Movies & TV 2021 — финала конкурса, объединяющего 20 региональных смотров с пяти континентов, — прошла в Милане 9 ноября. Международное жюри этого фестиваля ежегодно выбирает лучшие фильмы, передачи, блоги и ориентированные на популяризацию спорта медиапроекты, а также награждает людей, причастных к их созданию.

В этом году обладателем Венка почета стала Алина Кабаева, чемпионка мира и Олимпийских игр, основатель Благотворительного фонда Алины Кабаевой и фестиваля художественной гимнастики «Алина».



— Мы хорошо знаем, что каждый спортсмен стремится к максимальному результату. Выиграть самые престижные соревнования. Но если это получается, то у нас, спортсменов, возникает другая обязанность. Не менее, а может быть, даже более важная, чем лично подняться на высшую ступень пьедестала почета. Мы должны использовать наши знание, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда, — сказала, принимая награду, Алина Кабаева.



И в жюри конкурса прекрасно понимают: обязанность, о которой говорит чемпионка, — приобщить к спорту как можно больше людей. Именно за это Алина Кабаева и удостоена Венка почета.



Награду чемпионке вручала сборная Италии по художественной гимнастике.



— Алина Кабаева всегда была дня нас идолом. И для нас это огромная честь. Она совершила революцию в художественной гимнастике, — не скрывает восторга Алессия Маурелли, бронзовая призерка Олимпиады-2020.

Фото: ИЗВЕСТИЯ



Руководитель смотра Франко Аскани объяснил в беседе с «Известиями» решение федерации прежде всего высочайшим уровнем фестиваля «Алина».



— Я лично был в Москве и видел фестиваль «Алина» своими глазами. Меня это впечатлило невероятно! Италии нужно проделать еще большой путь, чтобы дойти до такого уровня, — поделился Франко Аскани, отметив, что Алина Кабаева стала крестной для Sport Movies & TV.



По словам Аскани, особенно важно, что российский фестиваль вовлекает новые поколения в занятия художественной гимнастикой.



Это действительно праздник для детей, который делают дети, — подчеркивает Алина Кабаева.



— Во-первых, у нас участвуют дети. Во-вторых, в зале у нас присутствуют дети. Дети из интернатов, дети из спортивных школ. И все эти билеты распространяются бесплатно. И всегда, когда девочки выходят на помост, я говорю: «Не волнуйтесь, вы делаете праздник для детей», — пояснила олимпийская чемпионка «Известиям» после получения Венка почета. — Я сама лично видела, как некоторые команды брали телефон и снимали от начала до конца. Причем передавали друг другу телефон, чтобы не ставить на паузу. Мы очень рады. И нам предлагают фестиваль проводить в других странах. Но пока мы будем фестиваль проводить только в нашей стране, в России. И приглашать другие страны на наш праздник.

Справка «Известий» Одно из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики — фестиваль «Алина» — является самым крупным проектом Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Фонд проводит фестивали ежегодно начиная с 2009 года. Главная цель благотворительного праздника, который объединяет сотни юных спортсменов из России и других стран, — популяризация детско-юношеского спорта, в частности художественной гимнастики. Все фестивальные мероприятия традиционно приурочены к Международному дню защиты детей. Участие в фестивале совершенно бесплатно. Проезд, питание, проживание, культурную программу, работу лучших хореографов, тренеров и постановщиков, костюмы — всё оплачивает созданный Алиной Кабаевой благотворительный фонд, в котором нет ни копейки государственных денег: финансирование осуществляется исключительно на частные пожертвования. На фестиваль «Алина» невозможно купить билеты. Сюда всех приглашают бесплатно, и прежде всего детей с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов.



Sport Movies & TV — очень престижная премия, а высшую награду, Венок почета, получают лучшие из лучших в спорте, рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

— Я безумно рада, что именно Алине вручили эту награду. Она действительно фанатка художественной гимнастики, да и всего спорта в целом, — поделилась с «Известиями» Ирина Винер-Усманова. — Кабаева переживает душой и сердцем за художественную гимнастику. Она в любое время суток, расправив плечи, готова идти вперед и сражаться за этот вид спорта. Поздравляю Алину с этой премией! Она большая молодец, хочу ее обнять и расцеловать!



Sport Movies & TV проходит уже в 39-й раз. Борьба среди номинантов престижного фестиваля идет в семи категориях: «Олимпийский дух», «Документальные фильмы», «Паралимпийцы», «Спорт и общество», «Фильмы», «Фильмы и телепередачи про футбол» и «Телевидение и блоги». Познакомиться с работами конкурсантов могут и простые любители спорта: в течение недели все видеоработы демонстрируются в режиме нон-стоп.



Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) отмечает самых выдающихся спортсменов планеты. В Зале славы федерации увековечены имена Пеле, Майка Тайсона и других звезд мирового спорта. Теперь здесь будет и имя Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки, двукратной абсолютной чемпионки мира, пятикратной абсолютной чемпионки Европы, шестикратной абсолютной чемпионки России.