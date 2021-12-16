Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе . Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и направлен на заключение в правительство. Парламентарии ссылаются на высокую инфляцию, а также данные Росстата о сокращении покупательной способности этой категории граждан. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному — одни не против 13-й пенсии, другие говорят, что дело не в количестве выплат, а в их размерах. Между тем только на 2022-й возможные предновогодние выплаты пенсионерам оцениваются в 786 млрд рублей .

Надо помогать

Как выяснили «Известия», на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» .

« Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд . В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Также в ней отмечается, что в особом внимании и поддержке со стороны государства в это время года нуждаются пенсионеры , которые сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и «военных» пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты », — отмечается в документе.

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Как пояснил «Известиям» автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

— Такие выплаты необходимы с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России. Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными . В связи с этим был разработан и направлен в правительство этот законопроект, — пояснил парламентарий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое имеется в распоряжении «Известий», источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей — выплаты «военным пенсионерам», 719,8 млрд рублей — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ.

Как считают инициаторы, источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели при необходимости могут стать средства ФНБ , объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.

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«Известия» направили запрос в правительство и Минфин с просьбой дать оценку законодательной инициативе.

Выплаты не для всех

В других фракциях Госдумы отнеслись к этой инициативе по-разному.

— Мы первые обратились в правительство с таким предложением. С этой инициативой выступил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Предновогодняя выплата необходима, так как поможет пенсионерам не только достойно отметить Новый год, но и не залезать в долги по кредитам, чтобы купить подарки . Поэтому, конечно, если правительство поддержит эти нормы, мы за них проголосуем, — пояснили в партии.

Коммунисты считают, что поддержать инициативу о 13-й пенсии можно, так как это лучше, чем ничего, но проблему низких выплат это не решит.

— Проблема ведь не в количестве выплат, а в том, чтобы они были достойными и соизмеримыми с экономиками европейских стран . Как показывают расчеты, это где-то в районе 40 тыс. рублей. КПРФ предлагает сделать сейчас пенсии хотя бы на уровне 25 тыс. рублей, — пояснил «Известиям» член фракции, депутат Госдумы Сергей Обухов.

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В «Единой России» и фракции «Новые люди» «Известиям» сообщили, что изучат законопроект после того, как он будет внесен в Госдуму.

Эксперты отмечают: у инициативы есть шансы на успех, если ее одобрит партия власти.

— Инициатива хорошая, тем более что многие пенсионеры получают пенсии ниже прожиточного минимума. Может быть, ее нужно реализовать только для этой части населения, а, например, не для бывших депутатов Госдумы, у которых пенсии очень высокие . Понятно, что этот законопроект поддержат ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», но в данном случае хорошо бы, чтобы эту инициативу подхватила «Единая Россия», тогда это наверняка будет реализовано , — полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.