Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда. Как выяснили «Известия», такой документ готовы поддержать в профильном комитете парламента, а также во всех фракциях Госдумы. Эксперты считают новые нормы логичными, так как страховщики должны отвечать за сохранность средств граждан.
Обязать возместить
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили «Известия», законопроект кабмина «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в октябре может принять Госдума. Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.
«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).
Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, уточнили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы.
«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — указано в пояснительной записке.
Для подготовки изменений в ряд нормативных правовых актов Банка России, а также доработки информационных систем негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ, правительство предлагает отложенное вступление закона в силу: с 1 июля 2022 года.
Кроме того, в кабмине подчеркивают, что принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов, муниципальных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также не окажет влияния на достижение целей какой-либо государственной программы.
— Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет (без потери дохода от инвестиций. — «Известия»). Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отметил, что ряд мер по защите граждан уже приняли, но проблема осталась.
— То, что предлагает правительство, как дополнительную меру инвестдоходов, я считаю правильным. Хотя по суду гражданам порой очень сложно что-то доказать. Морально все эти тяжбы для людей очень тяжелы, — сказал парламентарий.
По его мнению, помимо восстановления денег пенсионерам нужно компенсировать все их расходы на судебные издержки и моральный вред.
Не дорожат репутацией
Как выяснили «Известия», во всех фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать.
— Любые незаконные операции с деньгами пенсионеров необходимо пресекать. Они не должны страдать и терять заработанное. Неважно, есть решение суда или нет, если это незаконно, то им должны вернуть их деньги. Поэтому мы этот законопроект при рассмотрении тщательно изучим и, думаю, что поддержим, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
По его мнению, и правительство, и депутаты всех фракций в защите интересов граждан будут солидарны.
— Безусловно, это нужно поддерживать. Это шаг к защите пенсионеров, которые из-за действий мошенников порой теряют все накопленные средства и на старости лет остаются без всего. Тем более, если речь идет о негосударственных фондах, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
В КПРФ обещали оценить инициативу ближе к ее рассмотрению, хотя в принципе тоже готовы ее поддержать, так как она направлена на защиту пенсионеров, сказали в партии.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что доверие к негосударственным пенсионным фондам с каждым годом сокращается. В первом полугодии 2020 года граждане подали 35,2 тыс. заявлений о переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой, из них 69,5% — о возвращении из негосударственных пенсионных фондов в ПФР, сказано в сообщении Пенсионного фонда РФ. По мнению эксперта, причинна — как раз недоверие населения к деятельности НПФ. Константин Калачев считает, что дополнительные механизмы защиты средств граждан нужно поддерживать и приветствовать, а негосударственные фонды должны подумать о своей репутации.