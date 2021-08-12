Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда

Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда . Как выяснили «Известия», такой документ готовы поддержать в профильном комитете парламента, а также во всех фракциях Госдумы. Эксперты считают новые нормы логичными, так как страховщики должны отвечать за сохранность средств граждан.

Обязать возместить

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили «Известия», законопроект кабмина «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в октябре может принять Госдума. Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, уточнили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

Долгая пенсия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода », — указано в пояснительной записке.

Для подготовки изменений в ряд нормативных правовых актов Банка России, а также доработки информационных систем негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ, правительство предлагает отложенное вступление закона в силу: с 1 июля 2022 года.

Кроме того, в кабмине подчеркивают, что принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов, муниципальных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также не окажет влияния на достижение целей какой-либо государственной программы.

— Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет (без потери дохода от инвестиций. — «Известия»). Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли , — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что ряд мер по защите граждан уже приняли, но проблема осталась.

Долгая пенсия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— То, что предлагает правительство, как дополнительную меру инвестдоходов, я считаю правильным. Хотя по суду гражданам порой очень сложно что-то доказать. Морально все эти тяжбы для людей очень тяжелы, — сказал парламентарий.

По его мнению, помимо восстановления денег пенсионерам нужно компенсировать все их расходы на судебные издержки и моральный вред.

Не дорожат репутацией

Как выяснили «Известия», во всех фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать.

— Любые незаконные операции с деньгами пенсионеров необходимо пресекать. Они не должны страдать и терять заработанное. Неважно, есть решение суда или нет, если это незаконно, то им должны вернуть их деньги. Поэтому мы этот законопроект при рассмотрении тщательно изучим и, думаю, что поддержим, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его мнению, и правительство, и депутаты всех фракций в защите интересов граждан будут солидарны.

— Безусловно, это нужно поддерживать. Это шаг к защите пенсионеров, которые из-за действий мошенников порой теряют все накопленные средства и на старости лет остаются без всего . Тем более, если речь идет о негосударственных фондах, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Долгая пенсия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В КПРФ обещали оценить инициативу ближе к ее рассмотрению, хотя в принципе тоже готовы ее поддержать, так как она направлена на защиту пенсионеров, сказали в партии.