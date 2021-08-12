 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Греции за поджоги лесов задержали 118 человек и арестовали 18 из них
Общество
Роспотребнадзор изучил пробы морской воды в Новороссийске после разлива нефти
Общество
Участники «Территории смыслов» получили гранты на 40 млн рублей в 2021 году
Мир
Четверо сирийских военных получили ранения в результате обстрелов боевиков
Мир
США обвинили Белоруссию в ухудшении отношений между странами
Мир
В США призвали ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти
Общество
Тестирование системы Face Pay запустят и на других линиях столичного метро
Спорт
Участники турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» посоревновались в скорости
Мир
МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины
/

Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда

Госдума готова поддержать законопроект о восстановлении незаконно перечисленных средств
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Долгая пенсия: как клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
2021-08-11 16:38:01">
2021-08-11 16:38:01
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в октябре может принять законопроект, обязывающий негосударственные страховые фонды восстанавливать суммы пенсионных накоплений граждан, если они были незаконно перечислены в другие страховые компании и это было признано решением суда. Как выяснили «Известия», такой документ готовы поддержать в профильном комитете парламента, а также во всех фракциях Госдумы. Эксперты считают новые нормы логичными, так как страховщики должны отвечать за сохранность средств граждан.

Обязать возместить

С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили «Известия», законопроект кабмина «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в октябре может принять Госдума. Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — сказано в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Известий»).

Сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке, уточнили авторы документа. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

Долгая пенсия
пенсия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — указано в пояснительной записке.

Для подготовки изменений в ряд нормативных правовых актов Банка России, а также доработки информационных систем негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда РФ, правительство предлагает отложенное вступление закона в силу: с 1 июля 2022 года.

Кроме того, в кабмине подчеркивают, что принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, бюджетов субъектов, муниципальных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также не окажет влияния на достижение целей какой-либо государственной программы.

— Этот законопроект принимается с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах. Это происходит из-за того, что человек может сделать перевод средств из одного фонда в другой раз в пять лет (без потери дохода от инвестиций. — «Известия»). Но из-за разных мошеннических схем, подсовывания договоров без объяснений люди ставят свою подпись и теряют деньги, а фонды остаются в прибыли, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что ряд мер по защите граждан уже приняли, но проблема осталась.

Долгая пенсия
Пенсионеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— То, что предлагает правительство, как дополнительную меру инвестдоходов, я считаю правильным. Хотя по суду гражданам порой очень сложно что-то доказать. Морально все эти тяжбы для людей очень тяжелы, — сказал парламентарий.

По его мнению, помимо восстановления денег пенсионерам нужно компенсировать все их расходы на судебные издержки и моральный вред.

Не дорожат репутацией

Как выяснили «Известия», во всех фракциях Госдумы законопроект готовы поддержать.

Любые незаконные операции с деньгами пенсионеров необходимо пресекать. Они не должны страдать и терять заработанное. Неважно, есть решение суда или нет, если это незаконно, то им должны вернуть их деньги. Поэтому мы этот законопроект при рассмотрении тщательно изучим и, думаю, что поддержим, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его мнению, и правительство, и депутаты всех фракций в защите интересов граждан будут солидарны.

— Безусловно, это нужно поддерживать. Это шаг к защите пенсионеров, которые из-за действий мошенников порой теряют все накопленные средства и на старости лет остаются без всего. Тем более, если речь идет о негосударственных фондах, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Долгая пенсия
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В КПРФ обещали оценить инициативу ближе к ее рассмотрению, хотя в принципе тоже готовы ее поддержать, так как она направлена на защиту пенсионеров, сказали в партии.

Глава политической экспертной группы Константин Калачев отметил, что доверие к негосударственным пенсионным фондам с каждым годом сокращается. В первом полугодии 2020 года граждане подали 35,2 тыс. заявлений о переводе накоплений из одного пенсионного фонда в другой, из них 69,5% — о возвращении из негосударственных пенсионных фондов в ПФР, сказано в сообщении Пенсионного фонда РФ. По мнению эксперта, причинна — как раз недоверие населения к деятельности НПФ. Константин Калачев считает, что дополнительные механизмы защиты средств граждан нужно поддерживать и приветствовать, а негосударственные фонды должны подумать о своей репутации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021