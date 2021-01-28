По внушению суда: потерянный при переходе в НПФ доход можно будет вернуть
Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой. Как выяснили «Известия», Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными. Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда. Документ также поддерживают в ЦБ, Минэке и ПФР. Игроки рынка выступают за принятие поправок, но указывают, что предложение трудно назвать актуальным.
Обяжут вернуть
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, ведомство разработало поправки в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ».
— Документом предлагается, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, обязать страховщиков (в данном случае это пенсионные фонды. — «Известия») восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений, — рассказали в министерстве.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ. Если он будет досрочным (ранее чем через пять лет), то, согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.
Однако если новый договор по каким-либо причинам будет признан судом недействительным, то Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные средства пенсионных накоплений. При этом первый пенсионный фонд, удержавший инвестдоход в своем резерве, должен будет восстановить его на счете застрахованного лица.
Сейчас суд может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возвращения инвестдохода. Так что за счет поправок Минтруд рассчитывает устранить этот пробел в законодательстве.
Как уточнили в ведомстве, оно ведет согласование документа с Минфином, Минэкономразвития и Центробанком. Поправки могут внести в правительство в сентябре, а в Госдуму — в декабре 2021 года.
В нижней палате документ уже готовы поддержать.
— Проблема переходов на самом деле очень серьезная. Из-за них наши граждане потеряли миллиарды рублей. Многие, когда подписывают договор о таком переводе средств из ПФР или НПФ в другой фонд, не знают или не замечают под действием рекламы всех рисков. Например, то, что они теряют все инвестиционные доходы, если совершают этот переход до истечения пяти лет, — пояснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Проблема незаконных переводов накоплений россиян не новая. «Известия» писали о ней еще в 2015 году. А в 2019-м ЦБ заявил о разработке законопроекта, который фактически бы заморозил досрочные переводы. «К сожалению, не прекратилось мошенничество. Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок. Значит, пускай вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег», — прокомментировал тогда разработку инициативы замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако документ принят не был, его не поддержало Минэкономразвития.
Ранее Счетная палата сообщала, что с 2015 по 2019 год россияне потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 млрд рублей.
Нести ответственность
Как выяснили «Известия», в Центробанке готовы поддержать новый документ, поскольку он направлен на повышение защиты прав застрахованных лиц. Однако есть процедурные вопросы, требующие дополнительного обсуждения с Минтрудом, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
В Минфине от оценки законопроекта воздержались и переадресовали вопросы к Минтруду. Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил «Известиям», что ведомство инициативу поддержит, так как законопроект позволит в большей мере обеспечить права застрахованных лиц. Нормативный правовой акт был разработан при участии Минэка, добавил он.
В парламентских фракциях Госдумы считают, что фонды должны не только возвращать россиянам деньги, но и нести ответственность, если их действия будут признаны незаконными.
— Это давно назревший законопроект. Средства зачастую размещаются на менее выгодных условиях, не говоря о том, что граждане несут финансовые потери от самого факта такого перевода, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
В КПРФ считают, что проблему с обманом кардинально решит переход к системе, при которой абсолютно все пенсионные средства находятся под контролем государства.
— Все эти НПФ надо ликвидировать, всё равно простые люди там ничего не заработают, — убежден член фракции и глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.
В «Единой России» обещали изучить законопроект, когда он поступит в Госдуму. Положительно инициативу оценил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
— Пенсионеры по-прежнему являются у нас самой незащищенной частью населения. Поэтому, может, с точки зрения бизнеса и страховых компаний это и плохо, невыгодно, но в данном случае социальный аспект важнее, — пояснил он «Известиям».
Между тем в ПФР «Известия» заверили, что фонд «не раз выступал с инициативой разрешить существующие вопросы по восстановлению средств на лицевых счетах в пользу граждан, которые были незаконно переведены в другой фонд, и в целом поддерживает такие предложения».
«Известия» направили запросы в ряд НПФ. В «Открытии» заявили, что выступают за принятие законопроекта. При этом там заверили, что, как и некоторые другие негосударственные пенсионные фонды, всегда восстанавливают из РОПС инвестдоход в случае признания договора обязательного пенсионного страхования недействительным.
— Нужно смотреть на эту ситуацию исторически. С одной стороны, в 2014 году было принято решение о заморозке взносов накопительной части пенсии, а с другой — о создании системы гарантирования пенсионных накоплений (ГПН), — напомнил «Известиям» заведующий лабораторией Института социальной политики НИУ ВШЭ, руководитель информационно-аналитического проекта «Лаборатория пенсионной реформы» Евгений Якушев.
Но вместе с ГПН появилась система штрафов за досрочный переход, на который наложилось отсутствие поступлений новых взносов. То есть счета росли в основном за счет инвестиционного дохода, в этот период потеря инвестдохода стала составлять значительную часть баланса застрахованного лица, уточнил он.
— Но сейчас ЦБ и Минтруд уже ограничили переходы граждан, была создана система информирования о возможных потерях. Поэтому де-факто таких больших потерь у людей нет, — пояснил эксперт.
Он уверен, что предложение Минтруда правильное, но уже неактуальное. Если бы оно было сделано лет пять назад, то было бы более своевременным.