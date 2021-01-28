По внушению суда: потерянный при переходе в НПФ доход можно будет вернуть

Граждане смогут вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе их накоплений из одного фонда в другой . Как выяснили «Известия», Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать финансовые потери гражданам, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными . Инициативу одобряют в профильном комитете Госдумы по труду, отмечая, что россияне потеряли миллиарды рублей при смене фонда. Документ также поддерживают в ЦБ, Минэке и ПФР. Игроки рынка выступают за принятие поправок, но указывают, что предложение трудно назвать актуальным.

Обяжут вернуть

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, ведомство разработало поправки в федеральные законы «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ».

— Документом предлагается, в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным, обязать страховщиков (в данном случае это пенсионные фонды. — «Известия») восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию (РОПС) сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений, — рассказали в министерстве.

По внушению суда Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Согласно пояснительной записке к законопроекту, речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой НПФ . Если он будет досрочным (ранее чем через пять лет), то, согласно действующему законодательству, гражданин теряет деньги, которые он мог получить в результате инвестирования его пенсии. Они попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда.

Однако если новый договор по каким-либо причинам будет признан судом недействительным, то Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные средства пенсионных накоплений. При этом первый пенсионный фонд, удержавший инвестдоход в своем резерве, должен будет восстановить его на счете застрахованного лица .

Сейчас суд может признать договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, но это не гарантирует возвращения инвестдохода. Так что за счет поправок Минтруд рассчитывает устранить этот пробел в законодательстве.

Как уточнили в ведомстве, оно ведет согласование документа с Минфином, Минэкономразвития и Центробанком. Поправки могут внести в правительство в сентябре, а в Госдуму — в декабре 2021 года.

В нижней палате документ уже готовы поддержать.

— Проблема переходов на самом деле очень серьезная. Из-за них наши граждане потеряли миллиарды рублей. Многие, когда подписывают договор о таком переводе средств из ПФР или НПФ в другой фонд, не знают или не замечают под действием рекламы всех рисков . Например, то, что они теряют все инвестиционные доходы, если совершают этот переход до истечения пяти лет, — пояснил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По внушению суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проблема незаконных переводов накоплений россиян не новая. «Известия» писали о ней еще в 2015 году. А в 2019-м ЦБ заявил о разработке законопроекта, который фактически бы заморозил досрочные переводы. «К сожалению, не прекратилось мошенничество. Не получилось у нас сделать цивилизационным рынок. Значит, пускай вообще не будет никаких переходов. Люди теряют кучу денег», — прокомментировал тогда разработку инициативы замминистра финансов Алексей Моисеев. Однако документ принят не был, его не поддержало Минэкономразвития.

Ранее Счетная палата сообщала, что с 2015 по 2019 год россияне потеряли на досрочных переходах из фонда в фонд 108,4 млрд рублей .

Нести ответственность

Как выяснили «Известия», в Центробанке готовы поддержать новый документ, поскольку он направлен на повышение защиты прав застрахованных лиц . Однако есть процедурные вопросы, требующие дополнительного обсуждения с Минтрудом, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В Минфине от оценки законопроекта воздержались и переадресовали вопросы к Минтруду. Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил «Известиям», что ведомство инициативу поддержит, так как законопроект позволит в большей мере обеспечить права застрахованных лиц . Нормативный правовой акт был разработан при участии Минэка, добавил он.

В парламентских фракциях Госдумы считают, что фонды должны не только возвращать россиянам деньги, но и нести ответственность, если их действия будут признаны незаконными.

— Это давно назревший законопроект. Средства зачастую размещаются на менее выгодных условиях, не говоря о том, что граждане несут финансовые потери от самого факта такого перевода, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

В КПРФ считают, что проблему с обманом кардинально решит переход к системе, при которой абсолютно все пенсионные средства находятся под контролем государства.

— Все эти НПФ надо ликвидировать, всё равно простые люди там ничего не заработают, — убежден член фракции и глава комитета по региональной политике Николай Харитонов.

По внушению суда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В «Единой России» обещали изучить законопроект, когда он поступит в Госдуму. Положительно инициативу оценил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

— Пенсионеры по-прежнему являются у нас самой незащищенной частью населения. Поэтому, может, с точки зрения бизнеса и страховых компаний это и плохо, невыгодно, но в данном случае социальный аспект важнее , — пояснил он «Известиям».

Между тем в ПФР «Известия» заверили, что фонд «не раз выступал с инициативой разрешить существующие вопросы по восстановлению средств на лицевых счетах в пользу граждан, которые были незаконно переведены в другой фонд, и в целом поддерживает такие предложения» .

«Известия» направили запросы в ряд НПФ. В «Открытии» заявили, что выступают за принятие законопроекта . При этом там заверили, что, как и некоторые другие негосударственные пенсионные фонды, всегда восстанавливают из РОПС инвестдоход в случае признания договора обязательного пенсионного страхования недействительным.

— Нужно смотреть на эту ситуацию исторически. С одной стороны, в 2014 году было принято решение о заморозке взносов накопительной части пенсии, а с другой — о создании системы гарантирования пенсионных накоплений (ГПН), — напомнил «Известиям» заведующий лабораторией Института социальной политики НИУ ВШЭ, руководитель информационно-аналитического проекта «Лаборатория пенсионной реформы» Евгений Якушев.

Но вместе с ГПН появилась система штрафов за досрочный переход, на который наложилось отсутствие поступлений новых взносов. То есть счета росли в основном за счет инвестиционного дохода, в этот период потеря инвестдохода стала составлять значительную часть баланса застрахованного лица, уточнил он.

— Но сейчас ЦБ и Минтруд уже ограничили переходы граждан, была создана система информирования о возможных потерях. Поэтому де-факто таких больших потерь у людей нет, — пояснил эксперт .

Он уверен, что предложение Минтруда правильное, но уже неактуальное. Если бы оно было сделано лет пять назад, то было бы более своевременным.