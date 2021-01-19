Настроить инструмент: пенсионным накоплениям расширят свободу вкладов

Пенсионные накопления россиян предлагают разрешить вкладывать в небанковские инструменты инвестирования. Речь идет о депозитах в организациях, осуществляющих функции центрального контрагента, и клиринговых сертификатах . Как выяснили «Известия», законопроект об этом подготовлен Госдумой и может быть принят в I квартале 2021 года. Инициативу поддерживает правительство, но с оговорками о необходимости высокого рейтинга таких организаций. Эксперты полагают, что государство ищет способ побудить россиян к инвестированию. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) считают важным конкретизировать банковские продукты, в которые возможны вложения с минимальным риском для граждан.

Доходность и надежность

Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, нижняя палата в I квартале этого года может принять поправки в закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ» и статью 24-1 закона «О негосударственных пенсионных фондах». Этими документами предлагается расширить перечень инструментов для вложения брокерами и управляющими компаниями средств пенсионных накоплений.

Речь идет об инвестировании в клиринговые сертификаты участия и в депозиты небанковских кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента. В настоящее время ЦБ присвоил этот статус трем организациям: АО «Банк «Национальный клиринговый центр», АО «Клиринговый центр МФБ», АО «Расчетно-депозитарная компания».

Настроить инструмент3 Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Речь идет о всех пенсионных накоплениях. Поскольку размещать их предлагается у центрального контрагента, никаких рисков нет, со стопроцентной гарантией депозитов. При этом доходность там может быть выше, чем в иных кредитных организациях. Клиринговые сертификаты участия — это новый инструмент: там доходность даже выше, чем на депозитах, притом гарантия надежности тоже 100%, — пояснил парламентарий, выступающий одним из авторов законопроекта.

По его словам, новые нормы позволят владельцам пенсионных накоплений через управляющие компании заработать, надежно вложив эти средства.

— Законопроект будет поддержан нашим комитетом, — уточнил Анатолий Аксаков.

По информации «Известий», правительство дало положительный отзыв на законопроект. При этом в кабмине отмечают, что в новых нормах отсутствуют ограничения по инвестированию, защищающие права граждан.

«Необходимо учесть изменения, предусматривающие, что средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы в клиринговые сертификаты участия — только при условии, что сертификаты получены по первой части договора РЕПО с центральным контрагентом, который имеет кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров Банка России», — подчеркивается в документе, который есть в распоряжении «Известий».

Аналогичное замечание правительство высказывает в отношении депозитов. Также авторам советуют прописать в законопроекте возможность размещения средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов на счетах в кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента.

Настроить инструмент1 Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

«ВЭБ.РФ приветствует расширение возможностей по инвестированию средств пенсионных накоплений граждан в инструменты с привлекательной доходностью и минимальным уровнем кредитного риска», — сообщили «Известиям» в пресс-службе государственной управляющей компании.

«Известия» также направили запросы в ЦБ, НПФ Сбербанка, НПФ «Открытие».

Вытащить из-под матраса

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», единогласно признают, что появление новых инструментов инвестирования пенсионных накоплений — это большой плюс. Однако вряд ли на нем смогут заработать простые россияне, большая часть которых просто не поймет, о чем идет речь.

— Ситуация такова, что несколько пенсионных реформ в России провалилось. Люди разочаровались и перестали надеяться на ПФР и НПФ, так как большая их часть сегодня доходности не показывает. Понятно, что власти пытаются через такой законопроект заинтересовать граждан в инвестировании. Но вот в чем дело: кто, за исключением финансовых аналитиков, знает, что такое центральный контрагент, депозиты или клиринговые сертификаты участия? — вопрошает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

По его словам, в принципе этим могли бы заняться клиринговый центр МФБ или Национальный расчетный депозитарий, ориентированные на работу с этими инструментами.

— То есть человек приносит деньги, а инвестированием занимается управляющая компания. Но как это объяснить населению, которое до сих пор пользуется сберкнижками, а не банковскими карточками? Хотя сама по себе идея неплохая, инструментарий сегодня очень бедный, и его надо расширять, чтобы эти деньги не лежали под матрасом. Они должны работать на экономику, — подчеркнул эксперт.

По его словам, логично, что организация, которая будет заниматься инвестированием, получит от этого прибыль в размере прописанного в договоре процента.

Настроить инструмент2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Экономист Никита Кричевский отмечает: сегодня этот размер составляет 25% от операции, что очень много. По его мнению, в первую очередь на этом заработают не простые россияне, а те, кто выполняет операции по вложению пенсионных накоплений.

— Очевидно, что сегодня в России есть потребность расширять список инструментов инвестирования. Но кроме того, нужно пересматривать комиссию. К сожалению, депутаты этим вопросом не занимаются, — отметил эксперт.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов отметил, что активы, в которые будут вкладываться пенсионные накопления, по доходности окажутся сопоставимы с государственными бумагами, поэтому они вряд ли будут иметь очень высокую доходность.

— Организации, которые указаны в законопроекте, довольно жестко проверяют, то, чем они могут заниматься при инвестировании, очень ограниченно, поэтому и надежность высокая. Но понятно, что чем надежнее инструмент, тем ниже его доходность. Поэтому полагаю, что этим законопроектом депутаты просто формально расширяют перечень этих инструментов. Не думаю, что на этом кто-то сможет заработать. Хотя многое будет зависеть от объема операций, — отметил эксперт.

А вот в ОНФ считают критически важным выполнить замечания правительства.

— Важно понимать, что пенсии — это средства не отдельных групп населения, а будущий доход граждан целой страны, даже если только их часть переведена в НПФ. Речь идет об управлении многомиллионными активами, — пояснила «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, необходимо соблюдать баланс между обеспечением доходности и сохранности этих денег, чтобы не оставить в будущем пенсионеров без средств к существованию.