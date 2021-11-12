Платформализм: самозанятым хотят создать единый пенсионный план

Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие «Яндекса» или «Сбера», могут создать единый негосударственный пенсионный план . Такая инициатива обсуждалась 11 ноября на совещании на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка, следует из материалов к нему (есть в распоряжении «Известий»). Если предложение будет реализовано, то с согласия работников агрегаторы начнут перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды. Кроме того, обсуждалась возможность софинансирования накоплений компаниями , а также эксперимент по предоставлению платформенным занятым расширенных социальных гарантий.

Живые деньги

Платформенная занятость — новый сегмент рынка труда, когда физлицо не является наемным сотрудником, а выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги . Как правило, такие работники оформляются как самозанятые (на них приходится большинство платформенных занятых) или индивидуальные предприниматели.

И если ИП обязаны делать страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение, то самозанятые нет. По данным ФНС, 99% работающих на себя самостоятельно на старость не копят, и в результате они могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

В связи с этим на совещании с участием представителей Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и др.) был вынесен на обсуждение вопрос о едином негосударственном пенсионном плане для платформенных занятых , следует из материалов к нему.

Платформализм Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Система может работать следующим образом: платформы с согласия сотрудника удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. При этом компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении .

Таким образом, самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете , баланс которого всегда известен. Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. При этом определенные минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане, следует из документов.

«Известия» направили запрос в крупнейшие НПФ России с просьбой оценить инициативу. В «ВТБ Пенсионном фонде» ее поддержали. Там также отметили, что эффективной мотивацией для самозанятых к участию в негосударственных пенсионных программах могли бы стать налоговые льготы по НДФЛ . Это освободит уплачиваемые взносы от сбора и тем самым увеличит доход, отметили в организации.

Время экспериментов

Обсуждались на заседании рабочей группы и другие виды социальных гарантий для платформенных занятых. В частности, у них есть большая потребность в отпуске (как обычном, так и декретном), ДМС, а также больничном , говорится в материалах к совещанию. Впрочем, больничные платформы постепенно начинают предоставлять: уже известно о нескольких подобных случаях, указано в документах.

Пытаясь удовлетворить перечисленные потребности самостоятельно, платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые, что может стать барьером для развития бизнеса. Поэтому здесь должно вмешаться государство и определить дополнительные регуляторные меры для устранения пробелов, сказано в материалах.

Платформализм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Одним из вариантов такого регулирования стала бы возможность для платформенных занятых приобретать за свой счет только нужные им государственные или частные страховые продукты . При этом платформы должны информировать занятых о доступных опциях и предоставлять ИТ-инфраструктуру для их простой покупки, имея право софинансировать расходы.

Проверить эффективность такой модели можно с помощью эксперимента , указано в документах. Благодаря ему государство получит максимум информации о платформенной занятости в короткий срок, а компании в перспективе смогут рассчитывать на поддержку властей в развитии платформенной экономики.

«Известия» направили запросы в Минэк, Минфин, Минтруд и ФНС, а также крупнейшие цифровые платформы и агрегаторы с просьбой обозначить позицию по темам совещания.

В «Яндексе» в целом высказались за то, чтобы протестировать разные модели и создать сбалансированное регулирование в будущем . В этом смысле эксперимент по добровольным социальным гарантиям был бы полезен, уверены там.

— Самозанятые, как и все, кто сотрудничает с платформами, являются независимыми предпринимателями и самостоятельно определяют, как распоряжаться своим заработком и какой процент от него должен идти на соцгарантии. На наш взгляд, роль платформ в этом вопросе — создавать максимально комфортные условия для партнеров, развивая собственные программы поддержки, — заявили в «Яндексе».

Там отметили, что уже запустили программу льготного страхования водителей такси и курьеров, а также меры поддержки для переболевших COVID-19 и выплаты при недомогании после прививки.

Платформализм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Представители бизнеса разошлись в оценке негосударственного пенсионного плана для самозанятых. По мнению исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, такая возможность позволит работающим на себя получить гарантии и будет пользоваться спросом . Главное, чтобы участие в программе было добровольным и не накладывало слишком больших издержек: стоит детально просчитать экономику инициативы , посмотреть размер среднего чека в различных отраслях, чтобы определить оптимальный размер отчислений, отметил он.