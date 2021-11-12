Платформализм: самозанятым хотят создать единый пенсионный план
Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие «Яндекса» или «Сбера», могут создать единый негосударственный пенсионный план. Такая инициатива обсуждалась 11 ноября на совещании на площадке ЦСР с участием органов власти и представителей рынка, следует из материалов к нему (есть в распоряжении «Известий»). Если предложение будет реализовано, то с согласия работников агрегаторы начнут перечислять часть их доходов в негосударственные пенсионные фонды. Кроме того, обсуждалась возможность софинансирования накоплений компаниями, а также эксперимент по предоставлению платформенным занятым расширенных социальных гарантий.
Живые деньги
Платформенная занятость — новый сегмент рынка труда, когда физлицо не является наемным сотрудником, а выступает посредником между онлайн-платформой и конечным получателем услуги. Как правило, такие работники оформляются как самозанятые (на них приходится большинство платформенных занятых) или индивидуальные предприниматели.
И если ИП обязаны делать страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение, то самозанятые нет. По данным ФНС, 99% работающих на себя самостоятельно на старость не копят, и в результате они могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.
В связи с этим на совещании с участием представителей Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и др.) был вынесен на обсуждение вопрос о едином негосударственном пенсионном плане для платформенных занятых, следует из материалов к нему.
Система может работать следующим образом: платформы с согласия сотрудника удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. При этом компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания, причем как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении.
Таким образом, самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен. Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. При этом определенные минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане, следует из документов.
«Известия» направили запрос в крупнейшие НПФ России с просьбой оценить инициативу. В «ВТБ Пенсионном фонде» ее поддержали. Там также отметили, что эффективной мотивацией для самозанятых к участию в негосударственных пенсионных программах могли бы стать налоговые льготы по НДФЛ. Это освободит уплачиваемые взносы от сбора и тем самым увеличит доход, отметили в организации.
Время экспериментов
Обсуждались на заседании рабочей группы и другие виды социальных гарантий для платформенных занятых. В частности, у них есть большая потребность в отпуске (как обычном, так и декретном), ДМС, а также больничном, говорится в материалах к совещанию. Впрочем, больничные платформы постепенно начинают предоставлять: уже известно о нескольких подобных случаях, указано в документах.
Пытаясь удовлетворить перечисленные потребности самостоятельно, платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые, что может стать барьером для развития бизнеса. Поэтому здесь должно вмешаться государство и определить дополнительные регуляторные меры для устранения пробелов, сказано в материалах.
Одним из вариантов такого регулирования стала бы возможность для платформенных занятых приобретать за свой счет только нужные им государственные или частные страховые продукты. При этом платформы должны информировать занятых о доступных опциях и предоставлять ИТ-инфраструктуру для их простой покупки, имея право софинансировать расходы.
Проверить эффективность такой модели можно с помощью эксперимента, указано в документах. Благодаря ему государство получит максимум информации о платформенной занятости в короткий срок, а компании в перспективе смогут рассчитывать на поддержку властей в развитии платформенной экономики.
«Известия» направили запросы в Минэк, Минфин, Минтруд и ФНС, а также крупнейшие цифровые платформы и агрегаторы с просьбой обозначить позицию по темам совещания.
В «Яндексе» в целом высказались за то, чтобы протестировать разные модели и создать сбалансированное регулирование в будущем. В этом смысле эксперимент по добровольным социальным гарантиям был бы полезен, уверены там.
— Самозанятые, как и все, кто сотрудничает с платформами, являются независимыми предпринимателями и самостоятельно определяют, как распоряжаться своим заработком и какой процент от него должен идти на соцгарантии. На наш взгляд, роль платформ в этом вопросе — создавать максимально комфортные условия для партнеров, развивая собственные программы поддержки, — заявили в «Яндексе».
Там отметили, что уже запустили программу льготного страхования водителей такси и курьеров, а также меры поддержки для переболевших COVID-19 и выплаты при недомогании после прививки.
Представители бизнеса разошлись в оценке негосударственного пенсионного плана для самозанятых. По мнению исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, такая возможность позволит работающим на себя получить гарантии и будет пользоваться спросом. Главное, чтобы участие в программе было добровольным и не накладывало слишком больших издержек: стоит детально просчитать экономику инициативы, посмотреть размер среднего чека в различных отраслях, чтобы определить оптимальный размер отчислений, отметил он.
Как правило, самозанятые предпочитают как можно больше зарабатывать в моменте, поэтому добровольная система пенсионных накоплений вряд ли будет очень популярна, скептичен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Свободные средства им привычнее вложить в ценные бумаги или оставить на банковском счете, причем не на самый длительный срок. Чтобы повысить популярность НПФ у работающих на себя, надо убедить их, что те могут предложить действительно привлекательную доходность, уверен эксперт.