Молодо — сделано: число юных самозанятых выросло до 41 тысячи

Число несовершеннолетних самозанятых за семь месяцев 2021 года выросло в два раза, до 41 тыс. , следует из данных ФНС (есть в распоряжении «Известий»). Большинство из них зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — юные работники заняты в курьерских службах, продают продукцию собственного производства, ведут блоги . Развитие института объясняется как ростом бизнес-культуры, так и обострившейся необходимостью в заработке на фоне коронакризиса, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Двукратный рост

К 1 августа 2021-го число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тыс . Об этом говорится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ) (есть у «Известий»). В начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тыс. , следует из данных ФНС, предоставленных АСИ. Годом ранее — в июле 2020-го — показатель превышал 17,5 тыс.

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В соответствии со статистикой службы, плательщиков налога на профессиональный доход среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет в 13 раз больше — 524,5 тыс. человек.

Регионы-лидеры по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 лет — Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.), Краснодарский край (1,8 тыс.) . А также — Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, следует из данных ФНС. «Известия» направили запросы в администрации глав этих субъектов.

Молодо-сделано_2 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Справка «Известий» Самозанятыми считаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Они регистрируются в приложении «Мой налог» и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и ИП. По данным на июнь 2021-го, всего в России было зарегистрировано 2,4 млн плательщиков налога на профдоход.

Граждане до 18 лет могут регистрироваться в качестве самозанятых во всех регионах с 1 июля 2020 года. О том, что несовершеннолетних необходимо наделить таким правом, заявлял ранее президент Владимир Путин . По его словам, такой статус могут получить около 3 млн россиян. В сентябре 2020-го в Минфине анонсировали дополнительный налоговый вычет для несовершеннолетних самозанятых в размере 12,1 тыс. рублей, увеличив выплату до 22 тыс. рублей. В Минфине и Минэке не ответили на запросы «Известий» о развитии института самозанятости среди несовершеннолетних россиян.

Самозанятость позволяет легко легализоваться той категории граждан, которые только начинают свой бизнес: заинтересованность в этом статусе среди молодежи обусловлена простотой использования этого режима, заявили «Известиям» в ФНС. В службе рассказали, что несовершеннолетние самозанятые в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в IT, а также занимаются услугами доставки.

Увеличение числа юных работников с таким статусом вдвое за полгода связано с ростом правовой и предпринимательской культуры у нового поколения, отметил руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно . По его словам, положительная динамика также связана с простотой регистрации граждан в этом налоговом режиме и выгодной ставкой сбора. В то же время тенденция иллюстрирует падение доходов населения в результате постковидного экономического кризиса, отметил эксперт.

По его данным, несовершеннолетние самозанятые в основном представлены в бытовых или креативных сферах: фото- и видеосъемка на заказ, удаленная работа через электронные площадки, реализация продукции собственного производства.

Молодежный бизнес

Ранее трудоустройством подростков в возрасте от 14 до 17 лет занимались местные центры занятости населения (ЦЗН): как правило, школьники выполняли работы по благоустройству города, уборке территорий, занимались несложными задачами в частных фирмах, у которых был договор с ЦЗН, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, в небольших населенных пунктах работы было меньше, чем желающих — не все компании охотно заключают договоры со школьниками, так как для них нужно создавать особые условия труда.

— Сейчас самозанятость позволила трудоустроиться большему числу подростков, компании более охотно работают с ними . Количество молодых самозанятых растет довольно высокими темпами. Для государства молодежный бизнес тоже очень важен, так как остается одним из наиболее перспективных направлений развития экономики, — полагает Павел Сигал.

На данный момент многие подростки развивают свои социальные сети, покупая и продавая рекламу, для чего им нужно быть оформленными как самозанятые, напомнил член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов. В этом случае, по его словам, количество плательщиков налога на профдоходы кажется сравнительно небольшим, учитывая ажиотаж на публикацию роликов в Instagram и TikTok.

— С одной стороны, предпринимательство среди несовершеннолетних — серьезные риски. Важно понимать, что у ребят еще нет достаточного опыта работы с бухгалтерией, финансовыми и юридическими документами. С другой стороны, то, что подростки пробуют себя в бизнесе, показывает и эффективность государственной политики , которая позволяет молодым ребятам самостоятельно и законно зарабатывать, и высокий уровень инициативы самих несовершеннолетних, — добавил он.