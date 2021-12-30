«Олимпийские игры в Пекине — не сцена для шоу политиков»

Укрепление российско-китайского практического сотрудничества позволит сторонам эффективно реагировать на сдерживание Москвы и Пекина странами Запада. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй . Дипломат также рассказал, за счет чего страны смогут довести двусторонний товарооборот до намеченной к 2024 году цели в $200 млрд, как продвигается работа над взаимным признанием вакцин и почему объявленный некоторыми странами бойкот Олимпиады в Пекине никак не скажется на успехе мероприятия .

«Намерены содействовать росту трансграничной электронной коммерции»

— Взаимоотношения Москвы и Пекина в торгово-экономической сфере преодолели последствия коронавируса, и за 11 месяцев этого года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 33,6% в годовом исчислении, до $130 млрд. Какие факторы обеспечили этот рост?

— Несмотря на двойное испытание эпидемией и глобальным экономическим спадом, китайско-российские торгово-экономические отношения в этом году продолжают активно развиваться, и ожидается, что их объем за год превысит $140 млрд, что является рекордным показателем . Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество характеризуется фундаментальной стабильностью, высоким качеством, большой взаимодополняемостью и устойчивостью.

В том числе сотрудничество в области энергоресурсов стало в полном смысле стабилизирующим фактором экономического взаимодействия. Китайский импорт угля, природного газа и электроэнергии из России значительно вырос, причем только с января по октябрь этого года экспорт угля в КНР достиг 47,85 млн т, что сразу сделало РФ вторым по величине источником импортного угля в Китае после Индонезии.

Качество двустороннего сотрудничества также постоянно повышается, а структура торговли продолжает оптимизироваться, становясь более прагматичной, обоснованной и полезной для народного благосостояния. Китайская электроника таких брендов, как «Хуавэй», «Сяоми» и других, пользуется успехом у российских потребителей, а российская говядина, мясо птицы и другие сельскохозяйственные продукты уже попали на столы простых китайцев. В настоящее время Россия стабильно занимает первое место в китайском импорте энергоносителей, второе место в импорте сырой нефти и первое место в импорте электроэнергии, а Китай является крупнейшим торговым партнером России, крупнейшим покупателем российской говядины и так далее.

Олимпийские игры_1 Контейнерный терминал Бейлунь в составе порта Нинбо в провинции Чжэцзян на востоке Китая Фото: TASS/Zuma

— За счет чего стороны смогут выйти к заявленной цели в $200 млрд в 2024 году?

— Для достижения поставленной главами государств цели по выходу к 2024 году на объем торговли в $200 млрд обе стороны завершили подготовку «Дорожной карты по высококачественному развитию торговли товарами и услугами между Россией и Китаем». Во-первых, мы продолжаем содействовать развитию высококачественной торговли . Мы будем активно использовать выставочные площадки, такие как Китайская международная импортная выставка и российско-китайское ЭКСПО, для активного расширения взаимного доступа к качественной продукции, улучшения торгово-экономических институциональных механизмов, углубления согласования стандартов и повышения уровня содействия торговле.

Во-вторых, мы продолжаем поддерживать стабильную цепочку отраслевых поставок . Будут приняты активные меры по обеспечению трансграничных грузоперевозок и нормального функционирования погранпереходов в период пандемии. Мы изучим возможности улучшения взаимосвязанности инфраструктуры и повышения сопоставимости правил и стандартов, углубим сотрудничество в области добычи и переработки энергоносителей и полезных ископаемых, развития сельского и лесного хозяйства.

В-третьих, мы продолжим продвигать торговое сотрудничество в новых развивающихся областях . Обе стороны намерены постоянно содействовать росту трансграничной электронной коммерции и торговли услугами, продолжат укреплять сотрудничество в области цифровой экономики и технологических инноваций, будут создавать новые точки роста в таких областях, как 5G, экологически чистые низкоуглеродные технологии и другие.

Обнадеживающие результаты двусторонней торговли в условиях пандемии и мощный импульс роста сотрудничества между двумя странами в различных областях дают нам уверенность в том, что мы на пути к достижению цели довести объем торговли до $200 млрд в 2024 году.

Олимпийские игры_2 Президент РФ Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. 15 декабря 2021 года Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

— Россия и Китай давно на практике повышают взаиморасчеты в национальных валютах, чтобы по максимуму отойти от доллара. А на последнем виртуальном саммите лидеры двух стран Си Цзиньпин и Владимир Путин договорились создать финансовую структуру для взаиморасчетов в торговле, независимую от третьих стран. Есть ли у этой структуры уже некие четкие контуры?

— Центральные банки двух стран приложили значительные усилия для развития сотрудничества между финансовыми учреждениями КНР и РФ и обеспечения бесперебойных расчетов между хозяйствующими субъектами , и обе стороны готовы к дальнейшему укреплению связей и сотрудничества между финансовыми регуляторами и финансовыми учреждениями. По данным российского ЦБ и Федеральной таможенной службы, на долю юаня приходится более 17% двусторонних торговых расчетов между Россией и Китаем и более 12% международных резервов России.

Сейчас правительства РФ и КНР подписали соглашение о платежах и расчетах, а центральные банки обеих стран продлили соглашения о свопах в нацвалюте 2020 года, заложив основу для расширения таких расчетов . Обе стороны продолжат поддерживать дальнейшее расширение расчетов, номинированных в нацвалютах, в двусторонней торговле, инвестициях и кредитах. А также — в полной мере использовать роль инфраструктурных организаций и финансовых институтов обеих стран, включая российский клиринговый банк по операциям в юанях, для обслуживания стабильного развития двусторонней торговли и создания новых возможностей для развития мировой торговли.

«В ответ на гегемонию КНР и РФ должны углублять сотрудничество»

— Не секрет, что идея создания российско-китайской финансовой структуры была вынужденным ответом на санкции и давление США как на Москву, так и на Пекин. В чем еще западное давление вынуждает две наши страны больше опираться на собственные силы и теснее кооперироваться?

— США вместе со своими западными союзниками оказывают на Китай и Россию давление на всех фронтах — в политической, экономической, военной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, науки и техники, осуществляя «экстерриториальную юрисдикцию» и произвольно применяя санкции против правительственных ведомств, предприятий и персонала обеих стран в попытке сдержать развитие Китая и России . В ответ на такую ничем не прикрытую гегемонию и политику силы мы должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество «спина к спине» и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на «двойное сдерживание» США и Запада и противостоять ему.

В экономической и торговой сферах обе стороны должны продолжать продвигать сотрудничество в области инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, связи, трансграничной электронной коммерции, цифровой экономики, регионального и противоэпидемического сотрудничества. Мы должны обеспечить бесперебойную реализацию крупных инфраструктурных и других стратегических проектов, ускорить стыковку строительства зоны «Пояса и пути» со строительством Евразийского экономического союза.

В финансовой сфере обе стороны должны продолжать углублять расчеты в национальной валюте и улучшать строительство и стыковку трансграничных платежных систем, а также создавать более устойчивую и гибкую международную валютную систему для защиты практического сотрудничества между РФ и КНР.

В области науки и техники мы должны полностью реализовать результаты китайско-российских годов научно-технического и инновационного сотрудничества (2020–2021), углубить взаимодействие в области авиации, аэрокосмической промышленности, атомной энергии, физики высоких энергий и искусственного интеллекта, осуществлять совместные исследования и разработки, делиться продукцией и рынками, эффективно прорывать западную блокаду и санкции.

В сфере гуманитарного сотрудничества предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх между главами Китая и России позволит пресечь попытки США и Запада политизировать спорт на зимних Играх в Сочи и Пекине. Обе стороны продолжат использовать проведение китайско-российских годов спортивных обменов в 2022–2023-м как возможность углубить сотрудничество в области спорта и других гуманитарных обменов и продемонстрировать противодействие двух стран политизации спорта и иностранному вмешательству.

Олимпийские игры_3 Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

«Взаимное признание вакцин — это научный, а не политический вопрос»

— Москва и Пекин давно ведут разговоры о взаимном признании вакцин и ковид-сертификатов, но пока ни китайские вакцины не признаны в РФ, ни российские — в КНР. На фоне высокого уровня двусторонних отношений политизации вопроса о вакцинах, как в случае с Западом, быть не должно. В чем же проблема? И когда ждать подвижек?

— Последовательная позиция Китая и России заключается в решительном противодействии политизации всех вопросов, связанных с вакцинами. Политика вакцинации, проводимая в настоящее время Россией и Китаем, соответствует коренным интересам их стран и народов. Во-первых, наши государства независимо друг от друга разработали и начали использовать свои собственные вакцины от коронавируса. Как контролировать безопасность и качество препаратов, расширить производственные мощности и быстро добиться максимальной защиты граждан страны — вот главный вопрос .

Существует высокая степень согласия по этой основной проблеме. Например, РФПИ подписал соглашения с несколькими китайскими производителями для расширения производства вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» . Во-вторых, Китай и Россия никогда не прекращали совместную работу по борьбе с эпидемией. Например, компания CanSino Biologics завершила III фазу клинических испытаний в России рекомбинантной вакцины против коронавируса (Ad5-nCoV) и подала заявку на регистрацию, а рекомбинантная вакцина на основе гибридного белка (V-01) и специальный китайский препарат против коронавируса «Азвудин» проходят III фазу клинических испытаний в РФ.

В-третьих, взаимное признание вакцин — это научный, а не политический вопрос . Для их регистрации необходимо подать заявку в национальные органы по надзору и контролю за лекарственными средствами согласно соответствующим правилам, что требует определенного времени, поэтому давайте спокойно подождем приятных известий.

«Встреча на Играх в полной мере отражает крепкую личную дружбу»

— Владимир Путин принял приглашение посетить церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине. Можно ли сказать, что присутствие на Играх президента РФ перечеркнет негативный осадок, на который рассчитывали США и ряд их союзников, объявляя Олимпиаде бойкот? И ожидаете ли вы еще кого-то из мировых лидеров?

— Китай и Россия являются друг для друга стратегическими опорами. Стороны всегда придерживаются четырех важных консенсусов взаимной поддержки и сообща противостоят политическим замыслам, противоречащим общим ценностям всего человечества и тенденциям мирового развития. Речь идет о политизации олимпийского движения и спорта.

В 2014 году председатель Си Цзиньпин был приглашен президентом Путиным на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Сочи; в феврале следующего года президент Путин также будет по приглашению председателя Си Цзиньпина присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Предстоящая встреча на Играх между главами двух государств в полной мере отражает их крепкую личную дружбу и подчеркивает сильную внутреннюю динамику и независимые ценности российско-китайских отношений. Мы с большим нетерпением ждем встречи на зимней Олимпиаде руководителей двух государств, которая, по нашему мнению, откроет новую главу в развитии российско-китайских отношений в постэпидемический период .

Ряд глав государств, глав правительств и членов королевских семей уже зарегистрировались для посещения зимних Олимпийских игр, и мы приветствуем их. Игры в Пекине — это глобальное событие для спортсменов и любителей зимних видов спорта, а не сцена для шоу политиков, преследующих свои цели .

Официальные лица отдельных стран, не получив приглашений, стали заявлять, что не поедут на Олимпиаду. Цель состоит в том, чтобы угодить своим собственным антикитайским силам, опорочить имидж КНР и добиться личной политической выгоды. Но это ни в коей мере не повлияет на успех мероприятия, не говоря уже о том, что это тем более не повлияет на то, с каким нетерпением международное сообщество ждет его проведения. Китай представит миру простое, безопасное и захватывающее олимпийское мероприятие и активно попытается внести еще больший вклад в международное олимпийское дело.

— Недавно посольство России в Китае завело блог в доуине — китайской версии TikTok. И всего за четыре дня на этот аккаунт подписалось свыше полумиллиона человек. Есть ли у китайского посольства какие-то проекты по продвижению «мягкой силы» КНР в России? И насколько они успешны?

— Человеческая цивилизация разнообразна благодаря обменам и взаимному обучению. Китай и Россия — страны с глубоким культурным наследием. В ходе взаимных обменов наши народы ощутили неповторимое очарование и богатство культуры друг друга. Быстрый рост популярности аккаунта доуинь посольства России в Китае — еще одно доказательство того, что между народами Китая и России существует связь, что китайцы интересуются дружественной РФ и испытывают к ней добрые чувства.