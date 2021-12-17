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Не было ни гроша, да вдруг юань: китайская валюта выходит в лидеры

Сможет ли юань вытеснить доллар
Фото: Getty Images/Bloomberg
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Не было ни гроша, да вдруг юань: китайская валюта выходит в лидеры
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2021-12-16 12:10:48
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Видный американский инвестор заявил во время онлайн-брифинга, что вероятным преемником доллара на мировой арене станет китайский юань. Насколько вероятен этот сценарий и насколько в далеком будущем, выясняли «Известия».

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Вероятно, но не сейчас

Основатель инвестиционной компании из США Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что китайская валюта отвоевывает позиции на международных рынках. У КНР одни из самых высоких золотовалютных резервов в мире, поскольку страна производит этот драгметалл. Кроме того, китайцы провели ряд успешных переговоров с дружественными странами о том, чтобы использовать юань в качестве резервной валюты. В результате резервы нескольких государств уже переведены в китайские активы.

Роль юаня растет, и озвученный Марком Мобиусом сценарий не кажется невозможным, говорит президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий.

— КНР в настоящее время — единственная страна мира, сопоставимая с США по экономической мощи. Однако замена доллара на юань — не вопрос ближайшего будущего, так как позиции доллара как мировой резервной валюты все еще очень сильны.

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Девушка показывает золотой слиток, сделанный в Китае
Фото: Global Look Press/Lan Shan
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По мнению эксперта, Китай, скорее всего, продолжит планомерно наращивать договоренности с зарубежными государствами об использовании юаня в качестве резервной валюты, а также о размещении государственных резервов центральных банков других стран в активы КНР.

С Заблоцким согласен и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Говорить о том, что юань может стать преемником доллара, в ближайшей перспективе преждевременно. Тому есть несколько причин. Во-первых, США остаются и останутся в ближайшее время ведущей мировой экономикой и инновационным центром, особенно в сфере финансов. Во-вторых, НРА видит низкие риски того, что США вдруг перестанут быть мировым эмиссионным центром, а доллар — главной резервной валютой. В-третьих, львиная доля мировой торговли номинирована в долларах США, а расчеты проводятся через американские банки. Поменять эту систему будет довольно сложно, хотя бы из-за инерционности этих процессов, неразвитости альтернативной финансовой инфраструктуры, а также большого числа союзников и партнеров США в мире в процессе торговли.

Но эксперт выделяет и сильные стороны китайской экономики, которые могут помочь юаню укрепить позиции.

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Инвестор на бирже в Китае
Фото: Global Look Press/Alex Wong
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Роль и доля Китая в финансовом мире и мировой торговле постоянно растут. Китай становится третьим, а в перспективе и вторым эмиссионным центром после США и Евросоюза, но процесс этот небыстрый. Кроме того, китайская экономика остается плановой, в ней много пузырей и диспропорций. Финансовый рынок Китая хоть и масштабен, но все же пока локален и крайне волатилен. По всем этим признакам китайская экономика продолжает демонстрировать черты развивающегося рынка, поэтому в качестве резервной валюты юань пока еще недостаточно зрел.

Господству юаня мешает политика

Шансы юаня стать ведущей резервной валютой через 2050 лет есть, но, пока он лишен полной резервной конвертации, это невозможно, утверждает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом многое будет зависеть от политической ситуации.

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Купюры доллара и юаня
Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Xie Zhengyi
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— США выстраивают антикитайский блок, поэтому с ростом числа контрагентов могут быть проблемы. Мы видим, что недавно заморозились экономические отношения между Литвой и Китаем по сугубо политическим причинам, так что политика будет мешать экономике и дальше. Далека от разрешения и проблема Тайваня. У юаня больше шансов стать главной резервной валютой, чем у евро, но мне кажется, что произойдет это не через 20 лет, а позже.

Удачный маркетинговый ход

Спорить с тем, что китайский юань становится все более весомой валютой, бессмысленно, полагает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Юань входит в пятерку популярных мировых валют с долей 2,19%, по данным рейтинга глобальной системы межбанковских переводов SWIFT, опубликованного в сентябре. Растет товарооборот с Китаем, и КНР все более заинтересована в том, чтобы проводить операции в национальной валюте. Юань вполне может войти в тройку уже в скором будущем. Но все-таки до показателей доллара и евро по международным расчетам, с 39,38 и 38,43% соответственно, еще далеко, даже если и получится обогнать британский фунт и японскую иену.

По мнению эксперта, к подобным новостям следует подходить с долей скепсиса.

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Отделение банка в Китае
Фото: Global Look Press/Budrul Chukrut
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Марк Мобиус, как никто, заинтересован в укреплении экономик стран, в которые вкладывает деньги, что логично. Китай и другие страны Юго-Восточной Азии — в зоне внимания и влияния компании Mobius Capital Partners. Это прозвучало не от китайских властей, например, а от ангажированного лица. Так что такие заявления больше смахивают на откровенную рекламу своих услуг, особенно с учетом перечисления исключительно факторов за без указания рисков и мощных аргументов против.

Например, чтобы стать лидером, нужно подвинуть остальных, а за счет чего это сделает Китай, непонятно. Долларами рассчитывается не только Америка с контрагентами, но и европейские, арабские, африканские страны между собой. Нет смысла переходить на юани, например, при расчетах между ОАЭ и Ганой, — заключает Косарева.

Сильные конкуренты

Сейчас сложно сказать, станет ли юань преемником доллара, рассуждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— С одной стороны, китайская национальная валюта действительно завоевывает позиции в мире. Например, юань был добавлен Международным валютным фондом в корзину специальных прав заимствования, куда входят только доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. Между тем, по данным Банка международных расчетов, доля юаня в международных валютных операциях пока составляет всего 4,3% по сравнению с 88%, которые занимает доллар США.

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Банкноты юаня
Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Xie Zhengyi

Более вероятным преемником аналитик считает евро, указывая, что по отчету ЕЦБ доля этой валюты в мировых платежах в декабре 2020 года составила около 36,7%. Не стоит сбрасывать со счетов и передовые технологии.

— Нельзя забывать и про рост интереса рынка к частным криптовалютам, которые в отдельных юрисдикциях уже могут во многом конкурировать с фиатными деньгами, — резюмирует собеседница «Известий».

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