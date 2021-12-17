Не было ни гроша, да вдруг юань: китайская валюта выходит в лидеры

Видный американский инвестор заявил во время онлайн-брифинга, что вероятным преемником доллара на мировой арене станет китайский юань. Насколько вероятен этот сценарий и насколько в далеком будущем, выясняли «Известия».

Вероятно, но не сейчас

Основатель инвестиционной компании из США Mobius Capital Partners Марк Мобиус считает, что китайская валюта отвоевывает позиции на международных рынках. У КНР одни из самых высоких золотовалютных резервов в мире, поскольку страна производит этот драгметалл. Кроме того, китайцы провели ряд успешных переговоров с дружественными странами о том, чтобы использовать юань в качестве резервной валюты. В результате резервы нескольких государств уже переведены в китайские активы.

Роль юаня растет, и озвученный Марком Мобиусом сценарий не кажется невозможным, говорит президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий.

— КНР в настоящее время — единственная страна мира, сопоставимая с США по экономической мощи. Однако замена доллара на юань — не вопрос ближайшего будущего, так как позиции доллара как мировой резервной валюты все еще очень сильны.

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По мнению эксперта, Китай, скорее всего, продолжит планомерно наращивать договоренности с зарубежными государствами об использовании юаня в качестве резервной валюты, а также о размещении государственных резервов центральных банков других стран в активы КНР.

С Заблоцким согласен и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Говорить о том, что юань может стать преемником доллара, в ближайшей перспективе преждевременно. Тому есть несколько причин. Во-первых, США остаются и останутся в ближайшее время ведущей мировой экономикой и инновационным центром, особенно в сфере финансов. Во-вторых, НРА видит низкие риски того, что США вдруг перестанут быть мировым эмиссионным центром, а доллар — главной резервной валютой. В-третьих, львиная доля мировой торговли номинирована в долларах США, а расчеты проводятся через американские банки. Поменять эту систему будет довольно сложно , хотя бы из-за инерционности этих процессов, неразвитости альтернативной финансовой инфраструктуры, а также большого числа союзников и партнеров США в мире в процессе торговли.

Но эксперт выделяет и сильные стороны китайской экономики, которые могут помочь юаню укрепить позиции.

Не было ни гроша_2 Фото: Global Look Press/Alex Wong

— Роль и доля Китая в финансовом мире и мировой торговле постоянно растут. Китай становится третьим, а в перспективе и вторым эмиссионным центром после США и Евросоюза, но процесс этот небыстрый. Кроме того, китайская экономика остается плановой, в ней много пузырей и диспропорций. Финансовый рынок Китая хоть и масштабен, но все же пока локален и крайне волатилен. По всем этим признакам китайская экономика продолжает демонстрировать черты развивающегося рынка, поэтому в качестве резервной валюты юань пока еще недостаточно зрел.

Господству юаня мешает политика

Шансы юаня стать ведущей резервной валютой через 20 – 50 лет есть, но, пока он лишен полной резервной конвертации, это невозможно , утверждает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников. При этом многое будет зависеть от политической ситуации.

Не было ни гроша_3 Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Xie Zhengyi

— США выстраивают антикитайский блок, поэтому с ростом числа контрагентов могут быть проблемы. Мы видим, что недавно заморозились экономические отношения между Литвой и Китаем по сугубо политическим причинам, так что политика будет мешать экономике и дальше. Далека от разрешения и проблема Тайваня. У юаня больше шансов стать главной резервной валютой, чем у евро, но мне кажется, что произойдет это не через 20 лет, а позже.

Удачный маркетинговый ход

Спорить с тем, что китайский юань становится все более весомой валютой, бессмысленно, полагает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Юань входит в пятерку популярных мировых валют с долей 2,19%, по данным рейтинга глобальной системы межбанковских переводов SWIFT, опубликованного в сентябре. Растет товарооборот с Китаем, и КНР все более заинтересована в том, чтобы проводить операции в национальной валюте. Юань вполне может войти в тройку уже в скором будущем. Но все-таки до показателей доллара и евро по международным расчетам, с 39,38 и 38,43% соответственно, еще далеко, даже если и получится обогнать британский фунт и японскую иену.

По мнению эксперта, к подобным новостям следует подходить с долей скепсиса.

Не было ни гроша_5 Фото: Global Look Press/Budrul Chukrut

— Марк Мобиус, как никто, заинтересован в укреплении экономик стран, в которые вкладывает деньги, что логично. Китай и другие страны Юго-Восточной Азии — в зоне внимания и влияния компании Mobius Capital Partners. Это прозвучало не от китайских властей, например, а от ангажированного лица. Так что такие заявления больше смахивают на откровенную рекламу своих услуг, особенно с учетом перечисления исключительно факторов за без указания рисков и мощных аргументов против.

Например, чтобы стать лидером, нужно подвинуть остальных, а за счет чего это сделает Китай, непонятно. Долларами рассчитывается не только Америка с контрагентами, но и европейские, арабские, африканские страны между собой. Нет смысла переходить на юани, например, при расчетах между ОАЭ и Ганой , — заключает Косарева.

Сильные конкуренты

Сейчас сложно сказать, станет ли юань преемником доллара, рассуждает руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

— С одной стороны, китайская национальная валюта действительно завоевывает позиции в мире. Например, юань был добавлен Международным валютным фондом в корзину специальных прав заимствования, куда входят только доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов. Между тем, по данным Банка международных расчетов, доля юаня в международных валютных операциях пока составляет всего 4,3% по сравнению с 88%, которые занимает доллар США.

Не было ни гроша_3 Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Xie Zhengyi

Более вероятным преемником аналитик считает евро, указывая, что по отчету ЕЦБ доля этой валюты в мировых платежах в декабре 2020 года составила около 36,7%. Не стоит сбрасывать со счетов и передовые технологии.

— Нельзя забывать и про рост интереса рынка к частным криптовалютам, которые в отдельных юрисдикциях уже могут во многом конкурировать с фиатными деньгами, — резюмирует собеседница «Известий».