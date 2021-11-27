Лиру подсветили: смогут ли турки спасти свою экономику

Турецкая лира, обвалившаяся в середине недели до 13,1 за доллар США совершила отскок. Курс по-прежнему держится заметно выше уровня 11,2, у которого национальная валюта страны торговалась в начале недели. Большинство аналитиков считают, что это прямой результат снижения ключевой ставки при растущей инфляции, и уже предрекают полный крах экономике страны. «Известия» посмотрели на экономическую ситуацию в Турции вне политики, и узнали, что должно произойти, чтобы план нынешних монетарных властей страны сработал.

С начала года турецкая лира упала с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период разогналась с 14,6 до почти 20% . В этих условиях президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сменил не одного главу ЦБ Турции, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки.

Объявленное в стране смягчение денежно-кредитной политики преподносится как необходимая мера . Отказ от сильной лиры (которая с начала 2016-го подешевела почти в 2,5 раза), удешевление кредитов, наращивание инвестиций, поддержка экспорта и создание новых рабочих мест (официальный уровень безработицы в Турции к ноябрю этого года — 11,5%). Но начав снижать ключевую ставку (а 21 октября и вовсе опустив ее сразу с 18% до 16%), Анкара, наоборот, отпугнула иностранных инвесторов и, по мнению некоторых аналитиков, создала условия для гиперинфляции и сокрушительного падения национальной валюты . Что же пошло не так?

Тише едешь

Собеседники «Известий» согласились с тем, что в первоначальном падении курса лиры виновато именно резкое смягчение ДКП. Причем как числовом выражении, так и в плане сигнала, который получили участники валютного и фондового рынка, привыкшие ставить знак равенства между процентными пунктами и оценкой финансового риска.

« Обвал лиры вызван в первую очередь резким, и, что более важно, внезапным, снижением ключевой ставки . Как правило, не происходит резких курсовых скачков, если ЦБ способен управлять инфляционными ожиданиями. В данном же случае ожидания рынка сильно разошлись с действиями Банка Турции , и это привело к лавинообразной реакции», — объясняет управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Лиру подсветили Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya

С чисто экономической точки зрения , снижение курса лиры к доллару — это большой подарок любым местным экспортерам , чья продукция сразу становится выгоднее в ценовом выражении на мировом рынке. Китай , кстати, тоже неоднократно прибегал к практике искусственного занижения курса юаня ради поддержания экспортных преимуществ своих производителей на рынке США, что стало одной из причин развязывания торговой войны администрацией президента Дональда Трампа .

Но Турция — не Китай, и повышение конкурентоспособности своих производителей только за счет снижения курса валюты там не работает, объясняет ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ профессор Андрей Казанцев.

«Дело в том, что в Турции очень много кооперативных отраслей, где производство является одним из звеньев более широкой цепи , совместно с европейскими предприятиями. Например — сборочных предприятий, производств комплектующих и так далее, — объясняет ученый. — Это строительство, автомобили, текстиль и прочее — в Турции очень много средних предприятий, которые работают по такому принципу. И в этом смысле эффект от снижения курса лиры может быть нивелирован ».

Явные драйверы

Среди отраслей, слабо зависимых от международной кооперации и способных приносить в страну больше валютной выручки, однозначно можно выделить туризм и продовольственный экспорт . Но даже при значительном приросте туристической активности, вклад организаций, предоставляющих такие услуги, в ВВП страны составляет порядка 10% — безусловно, значимый, но не решающий показатель .

Продовольственный экспорт — тоже весьма привлекательное направление для наращивания зарубежных поставок. По данным Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в этом октябре году мировые цены на продовольствие достигли максимума с июля 2011-го, и дальше будут только расти .

Лиру подсветили Фото: REUTERS/Murad Sezer

Но в структуре экономики самой Турции , согласно официальным данным TurkStat, доля сельского хозяйства составляет только 7,3% — примерно столько же, сколько операции с недвижимостью. И здесь важны ответы на два вопроса. Первый — сможет ли страна резко нарастить объем производимой продукции (учитывая, что азотные удобрения, без которых интенсивное развитие сельского хозяйства попросту невозможно, стремительно дорожают по всему миру, как и ключевой компонент при их производстве — природный газ). Второй — на какие рынки стоит ориентироваться . И в этом плане в выигрыше могут оказаться обычные россияне , в расходах которых продукты питания занимают все большую долю. Но вряд ли отечественные производители обрадуются такому маневру .

«Снижение ставки в теории может дать толчок именно экспортерам, и тут главный вопрос, куда пойдут эти товары. Скорее всего — на рынок постсоветского пространства, особенно на российский. И тогда это уже будет проблема наших производителей товаров для внутреннего рынка, которым придется конкурировать с более низкими турецкими ценами», — говорит Андрей Казанцев.

Что внутри

С другой стороны, объясняет Казанцев, снижение ключевой ставки и падение лиры резко ухудшает условия для турецких импортеров — валютные товары автоматически дорожат в лирах, а доля населения, которая может себе их позволить, снижается.

Но вместе с тем ставить знак равенства между снижением ключевой ставки и падением лиры в корне некорректно , объясняет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин. По его словам, бороться с инфляцией через повышение ключевой ставки бессмысленно в условиях экономик с низкой монетизацией , к которым относится Турция.

«Рынок реагирует на рост базовой ставки сравнительно быстрым повышением цен товаров и кредитных ресурсов. Эта ситуация невыгодно отличает экономику Турции от высокомонетизированных экономик развитых стран, или стран, где инфляционные и инвестиционные риски сравнительно активно регулируются, как в Китае », — объясняет Осин.

Причем, как показывает практика последних 20 лет, повышение или понижение ключевой ставки ЦБ Турции с вероятностью более 60% в последующие четыре месяца приводит, соответственно, к ускорению или замедлению показателя годового изменения индекса инфляции , добавляет Осин. Вместе с ростом инфляции растут ставки по финансовым инструментам, номинированным в лирах, их цена снижается, а оценочные риски по финансовому сектору Турции повышаются.

Лиру подсветили Фото: Global Look Press/Abdurrahman Antakyali

По мнению аналитика, последнее снижение ключевой ставки ЦБ Турции с 18% до 16% в ближайшие месяцы должно привести к снижению показателя прироста турецкого индекса потребительских цен (ИПЦ) в диапазон 11%-17% против 20% год к году по итогам октября. Вместе с тем, смягчение кредитной политики приведет и к укреплению курса лиры к доллару .

Однако для повышения шансов формирования подобной динамики турецкому экономическому руководству следует активно обращаться к практике, примененной ФРС в период ипотечного кризиса 2008-го, и ЕЦБ в период кризиса периферийного госдолга середины 2010-х . В рамках этого успешного опыта, реализованного на схожих с турецким по уровню инвестиционных рейтингов и долговых ставок, наряду со смягчением ДКП необходимы докапитализация финансовых организаций и помощь заемщикам, ужесточение регулирования валютного и долгового рынка, а также бюджетное стимулирование инвестиций.

Что делать с банками

Что касается намерения монетарных властей Турции удешевить банковские кредиты , весьма очевидной становится проблема резкого повышения реальной стоимости денег, говорит Дмитрий Александров из «Иволга Капитал». Причем бизнес зачастую не может выдержать возросшей нагрузки, что приведет к росту доли дефолтных кредитных портфелей , объясняет эксперт.

При этом, с одной стороны, та часть бизнеса, которая уверена в дальнейшем снижении лиры, фактически может хеджировать финансовые риски через использование кредитов в лирах для покупки валюты, необходимой для сохранения комфортных условий операционной деятельности. При дальнейшем снижении ключевой ставки их можно рефинансировать под еще более низкий процент, в то время как общая сумма долга, выраженная в долларах, тоже будет снижаться (своего рода «кредитный шорт»).

Но даже если в отношении таких операций негативно сработает укрепление лиры, все равно гораздо хуже будут чувствовать себя те предприятия, которые уже обслуживают валютные кредиты , объясняет Андрей Казанцев.

Лиру подсветили Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

«Предположим, кто-то уже обслуживает валютный кредит. От снижения курса лиры, особенно если это импортоориентированное предприятие, долговая нагрузка станет совершенно непосильной», — говорит он.

В любом случае, считает Александр Осин, часть турецких банков могут не выдержать резкого разворота ДКП . Причем подтолкнуть их к этому могут панические настроения в рядах самих клиентов .

«Как показывает практика, на выходе из кризиса формируется, как правило, активизация тенденции банкротств экономических агентов. Если баланс финансовой организации ослаблен кризисом, ей сравнительно сложно «встраиваться» в ситуацию, формируемую активным ростом спроса , к примеру, определенную увеличением спроса на наличность со стороны клиентов», — подытожил эксперт.

При подготовке этого материала «Известия» обратились к представителям турецкого бизнеса, а также торговому советнику посольства республики Турция в Москве. Никто из них не захотел поделиться своим взглядом на влияние изменения ДКП на бизнес-процессы местных компаний.